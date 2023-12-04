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Uzun yaşamın sırrı! Faydaları saymakla bitmeyen bu gıdalar ömrünüze ömür katıyor

04.12.2023 11:31 | Son Güncelleme:
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Uzun bir yaşam için sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve stresten uzak durmak önemlidir. Konuya dair yapılan araştırmalar bilhassa doğru beslenmenin yaşamı uzatabileceğini gösteriyor. Dr. Michael Mosley, bir besin grubunun uzun yaşam için etkili sonuçlar sağlayabileceğini ifade etti.

Uzun yaşamın sırrı! Faydaları saymakla bitmeyen bu gıdalar ömrünüze ömür katıyor

Uzman isim iyi yaşlanmak için sağlıklı beslenmenin çok önemli bir unsur olduğunu belirtti. Dr. Mosley, yaşlanma sürecini yavaşlatmanın ve hatta tersine çevirmenin yollarını araştıran dünyanın önde gelen bilim adamlarından bazılarıyla konuştu. Bu araştırmalar sonucunda genetiğin yaşlanmada nispeten küçük bir rol oynadığı ve yaşam tarzının çok daha önemli olduğu sonucuna vardı.

SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ YADSINAMAZ BİR GERÇEK

Uzman, iyi yaşlanmak ve ortalama ömrün çok ötesinde hayatta kalmak istiyorsanız, sağlıklı bir mikrobiyom için yemek yemenin çok önemli olduğunu buldu. Bağırsak mikrobiyomunuz, bakteriler, virüsler, mantarlar ve diğer küçük organizmalar dahil olmak üzere bağırsaklarınızdaki mikroplardan gelen tüm genetik materyalin toplanmasını tanımlar.

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YAŞLANMA KARŞITI GIDALAR!

Önceki kanıtlar, güçlü bir bağışıklık sisteminden daha düşük iltihaplanma seviyelerine kadar sağlıklı bir bağırsakla daha da fazla fayda arasında bağlantı kuruyor. Dr. Mosley, "Yaşlanma karşıtı" gıdalarla mikrobiyomunuzu güçlendirmek için büyük ölçüde bitki bazlı, lif bakımından zengin, birçok "farklı renkte meyve ve sebze" içeren bir diyet yemenizi tavsiye etti.

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Bakterioidetler ve diğer "iyi" bakteriler söz konusu olduğunda, doktor günlük olarak lahana turşusu, kefir ve kimchi gibi fermente gıdalar yemeyi tavsiye etti.

O YİYECEKELRDEN UZAK DURUN!

Öte yandan, şeker açısından zengin yiyecekler, yaşlanma ve bağırsak sağlığınız üzerinde tam tersi bir etkiye sahip olma eğilimindedir.

DAHA SAĞLIKLI YAŞAYANLAR KİŞİLER BU BAKTERİLERE SAHİP

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Çin'deki Guangxi Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, yaşları 20 ile 100 arasında değişen 1.575 kişinin mikrobiyomlarını karşılaştırdı. Dr. Mosley, bulguların en sağlıklı asırlık insanların bacteroidet adı verilen bir bakteri türüne özellikle yüksek düzeyde sahip olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

"Bu böcek daha önce zayıflıkla ilişkilendirilmişti ve fazla kilolu insanların bağırsaklarında çok daha küçük miktarlarda bulunuyordu. Bacteroidetes, tükettiğimiz yağı emmede diğer bağırsak bakterilerine göre daha az iyi görünüyor, bu nedenle daha fazlasına sahip olan insanlar vücutlarından daha fazla kalori atma eğilimindedir."

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