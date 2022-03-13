Valilik okulların tatil olduğunu açıkladı mı? İstanbul'da Pazartesi okullar tatil mi?

Pazartesi günü okulların olup olmadığı araştırılmaya başlandı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Valilik okulları kısa süreliğine tatil ilan etti. Vatandaşlar şimdi okullardaki son durumu merak ediyor. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikler tarafından yapılan son açıklamalar öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Okullar kar yağışı nedeniyle kısa bir tatile girmişti. Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları gelirken, İstanbul Valiliği'nden de bir tatil açıklaması gelmişti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu;

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

14 MART'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların 14 Mart Pazartesi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Ancak henüz Valilik tarafından yapılan yeni bir kar tatili açıklaması bulunmuyor. Yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

