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Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Valorant gece pazarı mağazası ne zaman yenilenecek?

10.10.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valorant oyunu, çok oyuncudan oluşan taktiğe dayalı birinci şahıs nişancı türü bir oyundur. Video oyunu olarak bilinen Valorant içerisinde oyunculara özel sürprizler vardır. Bu sürprizler içerisinde Valorant Gece Pazarı yer alır. Peki Piyasaya sürüldüğü 2020 tarihinden bu yana popülerliğini koruyan Valorant'a Gece Pazarı ne zaman gelecek?

Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Valorant gece pazarı mağazası ne zaman yenilenecek?

Son dönemlerin en dikkat çekici ve rekabetçi FPS oyunları arasında Valorant yer alır. Valorant oyununda silah kaplamaları birçok oyuncunun dikkatini çeker. Oyun, silah kaplaması alternatifleriyle oyun içi mağazalardan temin edilebilir. Valorant Gece Pazarı çıkış tarihi ise oyunseverler tarafından çok merak ediliyor. Valorant Gece Pazarı'nda oyuncuların her birine özel teklifler sunulur. Valorant Gece Pazarı’nda her oyuncu için oluşturulan altı silah kaplamalı koleksiyon vardır. Valorant Gece Pazarı Mağazası’nda yer alan silah kaplamaları oyuncuların her birine özel oluşturulur.

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Valorant gece pazarı ne zaman gelecek?

Gece Pazarı Valorant oyununa yaklaşık iki ayda bir gelir. Valorant, en son mayıs ayında gece pazarında yer aldı. Son olarak Valorant Gece Pazarı’nın 21 Temmuz- 3 Ağustos tarihlerinde mağazalarda yer alacağı belirtildi. Oyunculara özel rastgele altı adet silah kaplamasından meydana gelen koleksiyonlar mağazalardan satın alınır gibi temin edilir.

Valorant Gece Pazarı belirli aralıklarla yenilenir. Yaklaşık olarak 2 ayda bir Valorant gece pazarı gelir. Valorant Gece Pazarı tarihleri için net bilgi vermek ise açıklama gelmedikçe mümkün değildir. Fakat genellikle en son tarihten 2 ay sonra geldiği söylenebilir.

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Valorant gece pazarı ne zaman yenilenecek?

Valorant Gece Pazarı, yaklaşık 2 ayda bir yenilenir. 2022 yılının Valorant Gece Pazarı tarihleri şu şekildedir;

  • 9 Şubat- 22 Şubat,
  • 6 Nisan- 19 Nisan,
  • 19 Mayıs- 1 Haziran,

Valorant Gece Pazarı’nda skinlerimi değiştirebilir miyim? Valorant Gece Pazarı’nda oyuncuya sunulan skinler değiştirilemez. Oyuncular sadece kendilerine verilen ay içinde skinleri alabilir. Valorant Gece Pazarı’nda yalnızca indirimli zamanlarda skinler satın alınabilir. Valorant Gece Pazarı, oyunun açıldığı ekranın sağ üst köşesindedir.

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Valorant Gece Pazarı, parıltılı küçük kart logosuyla gösterilir. Logoya tıklayıp, kartların çevrilmesiyle indirimli skinler gösterilir. Gece Pazarı’nda Valorant’ın hangi görünümlerinin sunulacağı belli değildir. Her bir farklı silahta altı adet görünüm garantisi oyuncuya sunulur.

Gece Pazarı sayesinde oyuncular indirimli olarak silah kapar. Valorant’ın oyun piyasasında önemli yere sahip olmasıyla birlikte Gece Pazarı önem kazandı. Valorant Gece Pazarı’ndaki 6 adet silah farklı renklerden oluşur. Bu silahlar mavi ekran üzerinde gösterilir.

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Anahtar Kelimeler:
Valorant Oyun
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