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  4. Van'da belediye başkanlığı DEM'den AK Parti'ye geçti! İl Seçim Kurulu kararı sonrası ortalık karıştı

Van'da belediye başkanlığı DEM'den AK Parti'ye geçti! İl Seçim Kurulu kararı sonrası ortalık karıştı

02.04.2024 14:42
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DEM Parti'nin 'tulum çıkararak' tüm ilçeleri kazandığı Van'da yeni bir gelişme yaşandı. Van İl Seçim Kurulu, yüzde 55 oy alan Abdullah Zeydan'ın yerine ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ın belediye başkanı olmasına karar verdi. DEM Parti'den çok sert bir açıklama gelirken, Van sokakları ise karıştı. Polisin zaman zaman müdahalesi sürüyor.

Van seçim sonuçlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. DEM Parti Van Büyükşehir Belediye başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yüzde 55 oy olarak kazandığı seçimlerde 14 ilçenin 14'ünde de DEM Parti adayları birinci geldi. Mazbata almaya hazırlanan DEM Partili Zeydan'a kötü haber geldi.

VAN İL SEÇİM KURULU: KAZANAN AK PARTİ'NİN ADAYI

Van İl Seçim Kurulu, Abdullah Zeydan'ın yerine yüzde 27'lik oy oranıyla ikinci sırada seçimi tamamlayan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi.

DEM PARTİ'DEN SERT AÇIKLAMA

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine 5 dakika kala yapılan itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.

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PROTESTOLARA POLİS MÜDAHALESİ

Binlerce kişi DEM Parti Van İl Örgütü'ne giderken, zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüldü.

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DEM Partililerin protestosuna polis müdahale etti. Bölgede gerilim sürüyor.

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Yerel Seçim 2024


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Van ak parti DEM Parti Seçim 2024
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