Van'da belediye başkanlığı DEM'den AK Parti'ye geçti! İl Seçim Kurulu kararı sonrası ortalık karıştı

Van seçim sonuçlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. DEM Parti Van Büyükşehir Belediye başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yüzde 55 oy olarak kazandığı seçimlerde 14 ilçenin 14'ünde de DEM Parti adayları birinci geldi. Mazbata almaya hazırlanan DEM Partili Zeydan'a kötü haber geldi.
Van İl Seçim Kurulu, Abdullah Zeydan'ın yerine yüzde 27'lik oy oranıyla ikinci sırada seçimi tamamlayan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi.
DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine 5 dakika kala yapılan itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.
Binlerce kişi DEM Parti Van İl Örgütü'ne giderken, zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüldü.
DEM Partililerin protestosuna polis müdahale etti. Bölgede gerilim sürüyor.