Van Gölü'nün fotoğrafını çeken astronot Dünya'ya böyle döndü

ISS’te 6 ay boyunca kalan NASA astronotu Kate Rubins, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov, Soyuz MS-17 uzay aracıyla dünyaya döndü. NASA’nın resmi internet sitesinde düzenlenen yarışmanın kazananı olan Van Gölü’nün fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins, kozmonotlarla birlikte yerel saatle 10.55’te Kazakistan’ın Jezkazgan kentine yaklaşık 150 kilometre mesafedeki bir bozkıra iniş yaptı. Astronot ve kozmonotların, ISS’te 6 ay boyunca tıp, uzay biyolojisi, biyoteknoloji alanlarda 44 farklı deney gerçekleştirdikleri bildirildi.

RUBINS’E VAN KEDİSİ HEDİYESİ

Öte yandan, fotoğrafın birinci olmasıyla Van’ın tanıtımına büyük katkı sunan Astronot Rubins’i kentte ağırlamak için de hazırlıklara başlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Valilik ile birlikte, şu an uzay görevinde olan Astronot Kate Rubins'i kente davet ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Şevli, Van Kedi Villası’nda Rubins için kendisine çok güzel bir Van kedisi ayırdıklarını belirtti.

Kaynak: DHA

