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Veli sınıfa dalıp öğretmeni yumrukladı! 'Eşine özelden mesaj atmasına çıldırmış'

31.12.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Oruç Reis İlkokulu'nda dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 53 yaşındaki sınıf öğretmeni Z.D. ders anlattığı sırada bir velinin saldırısına uğradı. Öğretmen, öğrencisinin annesi M.K.'ye çocuğunun alacağı kitapla alakalı mesaj attığı gerekçesiyle kocası E.K.'nın tekme ve yumruklu saldırısı karşısında şoka uğradı. E.K., jandarma tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Olayın görgü tanıdığı hizmetli ise çocukların büyük korku yaşadığını söyledi.

Akılalmaz olay, çarşamba günü Oruç Reis İlkokulu’nda meydana geldi. Veli E.K, sınıfa girip öğrencilerine ders anlatan öğretmen Z.D.'ye tekme ve yumrukla saldırdı. Hizmetlilerin araya girmesiyle kurtarılan Z.D., sınıftan çıkıp, koşarak okul müdürünün odasına kaçtı. Ancak E.K. öğretmenin peşinden gidip, odada kendisine engel olmaya çalışan okul müdürü M.Ö.'ye de yumruk salladı. Görevliler tarafından sakinleştirilen E.K., çağrılan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğretmenin çocuğunun alacağı kitapla ilgili eşine mesaj atmasına sinirlendiği iddia edilen E.K.'nın sınıfa girmesi, öğretmenin sınıftan çıkıp okul müdürünün odasına kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, jandarmaya teslim edilirken, E.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM'

Darp raporu alan ve E.K.’den şikayetçi olan Z.D., 26 yıllık eğitim hayatında ilk kez böyle bir şey yaşadığını söyledi. Z.D., "Veli sınıfa girdi, 'hoş geldiniz' diyecektim. Sonra tokat attı, ardından tekme attı. Araya hizmetli arkadaşlar girdi. Benim o ara gözüm kararmış, kendime geldiğimde ise müdür odasına kaçtım. Jandarma çağırdığımız için de müdürün odasının kapısını kırdı" dedi.

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'ÖZELDEN MESAJ ATMASINA ÇILDIRMIŞ'

Görgü tanığı hizmetli ise saldırı sırasında çocukların büyük korku yaşadığını anlatarak, "Çocukların kimisi istifra etmişti kimisi de bağırıyordu. Ben adamı sakinleştirmeye çalıştım. 'Benden alamayacağı kitap parasını eşimden neden istemiş' dedi. Yani özelden mesaj atmasına çıldırmış. 'Niye gruptan yazmıyor' dedi. Öğretmen de kırıcı olmamak için özelden yazmış. Tamamen algı meselesi" diye konuştu. (DHA)

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Öğretmen Ankara

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