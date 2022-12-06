Viaport Asia Outlet AVM çalışma saatleri nedir? Viaport Asia Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Günümüzde çok fazla talep gören alışveriş merkezleri her geçen gün artan müşteri kapasitesi ile hizmet verir. Özellikle hafta sonları çok yoğun olan alışveriş merkezlerine gidecek müşteriler alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini öğrenmek isterler. Viaport Asia Outlet AVM İstanbul’da hizmet veren ve yoğun ilgi gören bir alışveriş merkezidir. Bu alışveriş merkezini tercih edecek olan müşteriler için Viaport Asia Outlet AVM çalışma saatleri önemlidir.

Viaport Asia Outlet AVM saat kaçta açılıyor?

İstanbul’da bulunan Viaport Asia Outlet AVM çalışma saatleri saatleri içerisinde müşterileri tarafından oldukça yoğun talep gören bir alışveriş merkezidir. Özellikle hafta sonları geniş bir müşteri kitlesine hizmet veren Viaport Asia Outlet AVM çalışma saatleri merak edilmektedir. Viaport Asia Outlet AVM açılış saati 10.00 olarak belirtilmektedir. Bu alışveriş merkezinden hizmet almak isteyen müşteriler 10.00 itibari ile alışveriş merkezine gelebilirler. Viaport Asia Outlet AVM çalışma saatleri sabah saat 10'da başlasa da alışveriş merkezi içerisindeki mağazaların çalışma saatleri farklılık gösterebilir.

Viaport Asia Outlet AVM saat kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri genel olarak yoğun olduğundan müşteriler kapanış saatini merak ederler. Viaport Asia Outlet AVM kapanış saati 22.00 olarak belirtilmektedir. Viaport Asia Outlet AVM’yi tercih edecek müşteriler 22.00’a kadar işlemlerini tamamlamalılar. Hafta içi her gün farklı bir durum olmaması hâlinde alışveriş merkezi 22.00 itibari ile hizmetine son vermektedir.

Viaport Asia Outlet AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Genel olarak alışveriş merkezleri benzer saat aralıklarında çalışma saatlerini belirlerler. Bu bağlamda Viaport Asia Outlet AVM çalışma saatleri de İstanbul'daki diğer AVM'lerle benzerlik gösterir. Bayram ve özel günlerde farklılık gösterebilmekle birlikte Viaport Asia Outlet AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati 10.00 - 22.00 saat aralığındadır.



