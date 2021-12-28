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Vicdansızlığın böylesi: 3 haftalık bebek sokağa terk edildi! Çantadan gelen sesleri duyunca...

28.12.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vicdanı sızlatan bir olay yaşandı. 3 haftalık bir bebek, çanta içine konularak bir evin önüne önüne bırakıldı. Evinin önüne bırakılmış olan çantadan gelen sesleri duyan Suriye uyruklu Maha Sümeyye ile olayı gördüğünde çevredekilerken yardım istedi. Motosikletli bir kurye bebeği çantadan çıkardı ve sağlık ekipleri çağrıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bebek kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Vicdansızlığın böylesi: 3 haftalık bebek sokağa terk edildi! Çantadan gelen sesleri duyunca...

Olay, saat 20.00 sıralarında Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi üzerinde meydana geldi.

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SESLERİ DUYUNCA ÇANTAYI KONTROL ETTİ

Evinin önüne bırakılan spor çantadan sesler geldiğini duyan ev sahibi Maha Sümeyye, çantayı kontrol etti. O an yaşadığı panikle etrafına bakınan Maha Sümeyye, yoldan geçen bir kuryeyi durdurarak yardım istedi.

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SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kurye Bilal Cançeker çantayı açarak bebeği çıkarırken, 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebek, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri bebeğin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı. Çantanın içerisinde mama ve süt de olduğu öğrenildi.

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"NEYSE Kİ KİMSE EZMEMİŞ"

Bebeği gördüğü ilk anda büyük şok yaşadığını belirten Maha Sümeyye, "Evden, dışarıda bir valiz olduğunu gördüm bir baktım ki içerisinde bir bebek ağlıyor. Etrafa bakındık kimseyi göremeyince polisi aradık o sırada yolda bir motosikletli gördüm onu durdurdum. Kimin bıraktığını görmedik biz. Yolun kenarındaydı, araçlar gelip geçiyordu neyse ki kimse ezmemiş" dedi.

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"'NE OLURSA OLSUN ÇIKARACAĞIM' DEDİM"

Kurye Bilal Cançeker ise "Siparişten dönmüştüm, bebek tam olarak evin duvarının dibindeydi. Yoldan geçerken bir abla beni durdurdu, 'Bavulun içinde bebek var' dedi. Herkes bir anda toplandı. Kalabalıktan biri bomba olabilir ellemeyin dedi ama ben, ‘Ne olursa olsun çıkaracağım’ dedim. Aldım bebeği kucağıma, daha sonra battaniye verdiler ve direkt polise haber verdik. Geldiler ve biz de yardım ettik. Bebeğin valizinde sütü, maması vardı. Üzerinde elbiseler vardı ama bir not bırakılmamıştı. Bebeğin durumu iyiydi, ilk izlenime göre bir sorun görünmüyordu" diye konuştu. (DHA)

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Kocaeli İzmit
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