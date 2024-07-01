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  4. Viral olan görüntüler! Bir saniye bile beklemedi... İş arkadaşları şoke oldu

Viral olan görüntüler! Bir saniye bile beklemedi... İş arkadaşları şoke oldu

01.07.2024 11:22
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.07.2024 11:22
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İsveç'te bir iş yerinin düzenlemiş olduğu toplantı sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde mesainin bitmesine çok yakın bir zamanda toplantıda olan ekipten bir kişi, saatlerin 17.00'ı göstermesiyle bir saniye bile gecikmeden toplantıyı terk etti. Yaşanan komik anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte o anlar!

Dünyada mesai saatlerinin düşürülmesi konusunda ülkeler önemli adımlar atıyor veya bu konuda planlama yapıyor. İsveç'te de mesai saatlerinin düşürülmesi konusu gündem olmuştu. İsveç'ten gelen bir görüntü ise sosyal medyada viral oldu.

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1 SANİYE BİLE BEKLEMEDEN GİTTİ

Saat 16.59'a kadar toplantıda sakinlikle dinleyen kişi, saatin 17.00 olmasıyla birlikte anında toplantıdan çıkıyor.

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Toplantıyı ter eden kişi arkadaşlarını şoke eden bu davranıştan sonra tekrar toplantıya katıldığında ise elinde bir içecekle "Pazartesi devam edelim" dedi.


Express


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Anahtar Kelimeler:
İsveç mesai
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