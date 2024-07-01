Viral olan görüntüler! Bir saniye bile beklemedi... İş arkadaşları şoke oldu

Dünyada mesai saatlerinin düşürülmesi konusunda ülkeler önemli adımlar atıyor veya bu konuda planlama yapıyor. İsveç'te de mesai saatlerinin düşürülmesi konusu gündem olmuştu. İsveç'ten gelen bir görüntü ise sosyal medyada viral oldu.

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Saat 16.59'a kadar toplantıda sakinlikle dinleyen kişi, saatin 17.00 olmasıyla birlikte anında toplantıdan çıkıyor.

Toplantıyı ter eden kişi arkadaşlarını şoke eden bu davranıştan sonra tekrar toplantıya katıldığında ise elinde bir içecekle "Pazartesi devam edelim" dedi.







