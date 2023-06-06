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Vitamin deposunun değeri yeteri kadar bilinmiyor! Kanser riskini azaltıyor, bağışıklığı güçlendiriyor

06.06.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz meyve ve sebzeler sağlığımız için önemli etkiler yaratıyor. Ülkemizde sıklıkla tüketilmeyen bir gıda A ve C vitamini deposu olarak görülüyor. Bu gıdanın saymakla bitmeyen faydalarına rağmen değeri yeteri kadar bilinmiyor. Faydalarını öğrenenler markete koşuyor.

Vitamin deposunun değeri yeteri kadar bilinmiyor! Kanser riskini azaltıyor, bağışıklığı güçlendiriyor

Ülkemizde sıklıkla tüketilmeyen tatlı patates A, C ve B6 vitaminleri bakımından oldukça zengin bir besindir. Bildiğimiz patatesten lezzet ve renk olarak farklı olan bu patates genellikle İskenderun, Hatay ve Niksar'da yetiştiriliyor. Pişmiş tatlı patateste, günlük A vitamini ihtiyacımızın 4 katından fazlası vardır. Bunun dışında günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 37si, mangan, bakır, B6 vitamini gibi başka vitamin ve mineraller de içerir.

TATLI PATATESİN FAYDALARI

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Tatlı patates A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Cilt kanseri riskini azaltır, etkili bir antioksidandır.

Tatlı patates bebek beslenmesinde önerilen ilk ve en önemli besinlerden biridir çünkü büyümede en önemli vitaminlerden olan zengin A vitamini içeriğine sahiptir.

Bazı az gelişmiş ülkelerdeki yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarının çözümü için kullanılır.

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Tatlı patates, düşük kalorili ve yüksek lif içeren bir besindir. Tokluk hissinin uzun sürmesini sağlar. Güçlü bir potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda kan şekerini dengelediği için iştahınızı kontrol etmenizi sağlar. Yani, tatlı patates kilo vermenize yardımcı olur.

Göz ve karaciğer hastalıklarına karşı son derece yararlıdır.

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Tatlı patates tüketimi karaciğer, cilt ve prostat kanseri riskini azaltır.

Kalp hastalığı ve kalp krizi riskini düşürücü etkisi vardır.

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Kolesterolü düşürür, bağırsakların sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur

Şeker hastaları için yararlıdır. Kan şekerini düzenleyici etkisi vardır.

İçeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncını kontrol altına alır. Kolesterol içermez. Kalp hastalığı ve kalp krizi riskini azaltır.

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Tatlı patates içerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Özellikle prostat kanserine neden olan hücrelerin büyümesine ve artmasına engel olur.

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Uzun süre tokluk hissi vererek zayıflamaya yardım eder.

Demir eksikliği, astım, romatizma ve cilt sorunlarının tedavisinde etkilidir.

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