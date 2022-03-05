Vücut kuruluğuna kalıcı çözüm olacak en iyi vücut nemlendiriciler

Sıcak duş, deterjan, sabun gibi kimyasal kullanımı, mevsim geçişleri ve yanlış ürün kullanımı gibi birçok faktör, cilt kuruluğuna neden olur. Eğer vücut kuruluğuna zamanında müdahale etmezseniz kaşıntı, pullanma, kızarıklık gibi ciddi rahatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. İster vücut nemlendirici spreyini ister yağını kullanın, iyi bir nemlendiriciyle ışıl ışıl ve ipeksi bir cilt elde edebilirsiniz. Siz de vücudunuzu pürüzsüz, canlı ve ışıltılı bir görünüme kavuşturacak ürün arayışındaysanız vücut nemlendiricisi önerilerine yer verdiğimiz listemizi inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. CeraVe Nemlendirici Krem'le kış aylarında cildinizi koruyun

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Dermatologlar tarafından formüle edilen vücut nemlendiricisiyle çok kuru ve hassas cildinizi uzman ellere bırakmaya hazır mısınız? Cildinizi neme doyuracak en iyi vücut nemlendiricilerinden CeraVe Nemlendirici Vücut Kremi, cilt bariyerini onaran zengin içeriğiyle dikkat çeker. Formülünde yer alan, vücut için gerekli 3 seramid ve hyalüronik asit sayesinde cildin uzun süre nemli kalmasını sağlar. Ayrıca vücudun her bölgesine uygulanabilir. Böylece yüzünüz ve elleriniz için ayrı ürün kullanmanıza gerek kalmaz. Nemlendirme etkisinin yanı sıra yüz bölgesinde oluşabilecek kırışıklıkları engellemeye de yardım eder.

2. Bepanthol SensiDaily Vücut Kremi'yle cildiniz daha sağlıklı

"Kuru ciltler için en iyi vücut nemlendiricisi hangisi?" diye merak ediyorsanız günlük kullanıma uygun Bepanthol SensiDaily Vücut Kremi tam size göre! Sadece yetişkinler için değil bebeklerin de kullanımına uygun ürünün içeriğindeki prebiyotik, cilde kaybettiği esnekliği ve nemi geri kazandırır. "Nedir bu prebiyotik?" derseniz hemen anlatalım. Prebiyotik, bozulan cilt yapısını iyileştirmeye yardım eder ve çevresel etkenlere karşı cildin daha dayanıklı olmasını sağlar. Aynı zamanda tahriş, kaşıntı, akne gibi cilt sorunları yaşıyorsanız Bepanthol ile kolayca üstesinden gelebilir, kış aylarını rahat geçirebilirsiniz.

Gaming Week indirimlerinde yüzlerce üründe büyük fırsatları kaçırmayın!

3. Nivea Aloe Vera Vücut Losyonu'yla cildiniz 48 saat boyunca nemli kalsın

Vücut nemlendirici tavsiyelerimizden bir diğeri ise Nivea Aloe Vera Vücut Losyonu. Severek kullanacağınız ve bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak ürün, cildinizin nem beklentisini fazlasıyla karşılayacak. Anında emilen yapısı sayesinde dilediğiniz her an kullanabilirsiniz. 48 saat nemlendirme etkili formülüyle gün içerisinde tazeleme ihtiyacı duymazsınız. Normal ve kuru ciltlere uygun vücut nemlendirici losyon, ilk kullanımda bile nemli ve yumuşak bir cilde kavuşmanızı sağlar. Pompalı şişesi sayesinde kolay kullanılır. Nivea Aloe Vera Vücut Losyonu ile daha sağlıklı ve parlak bir cilt sizi bekliyor!

4. Kuruluğa hızlı çözüm: La Roche Posay Onarıcı Bakım Balsamı

Baş edemediğiniz vücut kuruluğunuza hızlı ve anında etkili bir çözüm arayışındaysanız La Roche Posay Onarıcı Bakım Balsamı'nı mutlaka denemelisiniz. Parfüm içermeyen ve dermatolojik olarak test edilen ürün, bebek, çocuk veya yetişkin fark etmeksizin her yaş grubu için gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. Kuru ve hassas ciltlerin kurtarıcısı niacinamide ve shea yağı ile zenginleştirilen formülü hem cilt hassasiyetini azaltmaya hem cildin nemi daha uzun süre tutmasına yardımcı olur. Kuruluğun neden olduğu kaçınılmaz kaşıntı hissinden de La Roche Posay ile kurtulmak mümkün.

5. Nem bombası Boom Butter Cilt Bakım Yağı ile tanışın

Hem kokusu hem etkisiyle kalbinizi fethedecek bir ürün önerisiyle karşınızdayız. Vücut nemlendirici yağlar son dönemlerde en çok tercih edilen bakım ürünlerinden biri. Yağlı ciltlerin şüpheyle yaklaştığı, kuru ciltlerin ise özlemini çektiği cilt bakım yağlarının nemlendirme konusunda oldukça başarılı olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Cilt bakım rutininin popüler ürünleri arasındaki Boom Butter, vücut kuruluğuyla mücadele edenlerin sesini duymuş olacak ki içeriğinde bulunan 7 doğal yağ ile cildi besleme ve yoğun nemlendirme özelliğine sahip. Eğer nem bombası ürünle hâlâ tanışmadıysanız acele edin!

6. Palmer's Nemlendirici Vücut Bakım Yağı ile cildinizi koruyun

Palmer's Nemlendirici Vücut Bakım Yağı'yla kuruyan cildinizi kontrol altında tutmaya hazır olun çünkü formülündeki kakao yağı ve E vitamini, cilt kuruluğunun en büyük düşmanı. Cilt yenileyici antioksidanlar arasında yer alan bu iki kahraman bir yandan kuru ve çatlamış cildinizi tedavi ederken diğer yandan cildinizde kadifemsi bir yumuşaklık sağlar. İçeriğinde hiçbir katkı maddesine yer vermeyen ve klinik testlerden geçen ürün, sağlığınıza zarar vermez. Bakım yağının kullanımıysa oldukça basit. Etkili sonuç için her duş sonrası nemli vücudunuza hafif masaj hareketleriyle uygulamanız yeterli.

7. Tercihi paraben içermeyen ürünlerden yana olanlar için Mustela Hydra

Sıradaki önerimiz bebek vücut nemlendiricisi arayanlara özel! Bebeğiniz için en iyisini istiyor ve doğal içerikli ürünleri tercih ediyorsanız aradığınız ürün Mustela'nın parabensiz vücut nemlendiricisi olabilir. Cilt için faydalı ve sağlıklı yağlar arasında bulunan avokado yağı içeren ürün, bebeğinizin cildini uzun süre nemlendirir. Böylece hasar görmüş cilt bariyerini iyileştirir ve onarır. Düzenli kullanıldığı takdirde 3 haftada tamamen vücut kuruluğunu geçiren losyonu, bebeğinizin temiz cildine sabah ve akşam uygulayabilirsiniz. Farkı kısa sürede göreceğiniz Mustela Hydra Bebe'yi yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

8. Hem besleyici hem nemlendirici: Bioderma Atoderm Krem

Cilt bakımının başta gelen kahramanlarından Bioderma ile yazımıza devam ediyoruz. Normalden kuruya dönük ciltler için uygun ürün, en iyi nemlendirici vücut kremi arasında yer alır. Kuruluğun neden olduğu gerginliği ve rahatsızlığı hızlıca yok eder. İçeriğindeki gliserin, çevresel faktörlere karşı bariyer görevi görür ve cildin güneş ışınlarından alacağı hasarı en aza indirir. Kuruluğu ve kuruluktan kaynaklanan çatlakları iyileştirmede oldukça etkili Bioderma Atoderm Krem'i hem yüzünüz hem vücudunuz için kullanabilirsiniz. "Peki ya gözeneklerim tıkanırsa?" diye endişelenmeyin. Gözenekleri tıkamayan ürün, cilt yüzeyine herhangi bir zarar vermeden ferah ve ışıl ışıl bir görünüm sağlar.

9. Yoğun nem ve canlılık için The Body Shop Hawaiian Kukui Vücut Kremi

En iyi vücut nemlendiricisi arasında yer alan The Body Shop Hawaiian Kukui Krem'in ilk sürüşteki etkisini, güçlü ve yoğun yapısı sayesinde saatler sonra bile hissedeceksiniz. "Formülündeki kukui yağı nedir?" diye sorarsanız kısaca bahsedelim. Kukui yağı, uzun yıllardır egzama, sedef hastalığı, güneş yanığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan, içindeki A, C ve E vitaminleriyle cilt için oldukça etkili ve koruyucu yağlardan biri. Hawaiian Kukui Krem, sert ve kuru cildinize bakım yaparak rahatlatır. Ürüne şans verdiğinizde vücudunuzda kuruluktan eser kalmayacak, bizden söylemesi!

10. Vegan kullanıma uygun: Caudalie Vinotherapist Yenileyici Vücut Balmı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Vücut kuruluğunu tamamen ortadan kaldıracak vücut nemlendiricisi isterseniz Caudalie Vinotherapist Yenileyici Vücut Balmı'nı tercih edebilirsiniz. Öncelikli tercihi vegan ürün olanların kalbinde taht kuracak krem, %98 doğal içeriğe sahip. Formülünde yer alan shea yağı, çöl hurması ve üzüm sayesinde 24 saat nemlendirme sağlar. Güneş sonrası kuruluğu ve gerginliği artan cildinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Düzenli uygulandığında taze ve yenilenmiş cildinize hayran kalacaksınız. En iyi vücut nemlendiricisi süslü şişesiyle çantanızda yer kaplamadığı için dilediğiniz her yerde rahatça kullanabilirsiniz. Caudalie ile neme doymuş ve yumuşacık bir cilt hayal değil!