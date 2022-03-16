Vücuttaki ödemi söküp atan doğal bitkiler

Ödem, vücuda alınan sıvı ile vücuttan atılan sıvı arasında yaşanan dengesizlik sonucu ortaya çıkan vücutta su tutması da denilen durumdur. Şişkinlik yaratan ödem, sıvı dengesinde yaşanan bozulmalar sonucu ortaya çıkar

Ödem meydana gelen kişilerin dokularında normale kıyasla fazla miktarda sıvı birikimi gerçekleşir. Ödem belirtileri en yaygın olarak kol, bacak, el ve ayak bölgelerinde görülür. Bu bölgelerde şişlik ortaya çıkar. Ortaya çıkan şişliğin boyutu ve etkisi ise ödemin karakterine göre değişmektedir. Kimi zaman sadece küçük bir alanı etkilemekle sınırlı kalan ödemler kimi zaman da vücudun tamamını etkileyebilirler. Ödem oluşumu sıklıkla ayak, bacak, el, kol gibi uzuvlarda ortaya çıkar. Bununla birlikte, vücudun herhangi bir bölgesinde ödem oluşumu meydana gelebilir.

ÖDEM NEDEN OLUR?

Bunun çok çeşitli sebebi olabilir:

Hormonal değişiklikler: Belirli hormon seviyelerindeki değişikliklerin bir sonucu olarak hamilelik sırasında veya adet döneminden önce yaygın biçimde vücutta ödem birikir.

Fiziksel aktivite eksikliği: Fiziksel olarak aktif olmayan kişilerde ödem yaygın bir sorundur. Özellikle alt bacaklarda sıvı tutulmasında görülür.

Kılcal hasar: Hücrelere besin sağlayan küçük kan damarları olan kılcal damarlardaki hasar, hücreler arasındaki boşluklara fazla sıvı girmesine neden olarak ödeme yol açar.

Obezite: Obezite ve fazla kilo özellikle kollar ve bacaklarda artan ödem ile ilişkili olabilir.

Yetersiz beslenme: Şiddetli bir protein eksikliği vücutta sıvı tutulması ile sonuçlanabilir.

Enfeksiyon: Bazı enfeksiyonlar, vücutta bağışıklık tepkisinin normal parçaları olarak şişmeyi tetikleyebilir.

Alerji: Vücut; bir alerjen tespit ettiğinde, kısa süreli şişme ve iltihaplanmaya neden olabilir.

Böbrek hastalığı: Kronik böbrek hastalığı olan kişilerde sıklıkla sıvı tutulması görülür.

ÖDEM NASIL ATILIR?

Tuzu Azaltmak: Tuz, sodyum ve klorürden oluşur. Sodyum vücuttaki suya bağlanır ve hücrelerdeki sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olur. Çok yüksek tuz oranı olan gıdaları sık sık tüketmek vücutta fazladan su tutabilir. Tuz alımını kısmi olarak azaltmak ödem şikayetini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Magnezyum Zengini Gıdalar Tüketmek: Magnezyum; vücudun düzgün çalışmasını sağlayan 300’den fazla enzimatik reaksiyonda görev alır. Ayrıca magnezyum alımınızı artırmak, su tutulmasını azaltmaya da yardımcı olabilir. Kıymetli magnezyum kaynakları arasında;

Fındık

Kepekli tahıllar

Bitter çikolata

Yeşil yapraklı sebzeler yer alır.

B6 Vitamini

B6 vitamini; kırmızı kan hücresi oluşumunda, protein metabolizmasında, beyin fonksiyonlarında ve bağışıklığın düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Suda çözünür yapıda bir vitamindir. Ayrıca sıvı dengesini düzenler ve vücutta su tutulmasını azaltmaya yardımcı olabilir.

Muz

Patates

Nohut

Ceviz

Ton balığı B6 vitamini bakımından zengin gıdalardır.

Potasyum Zengini Gıdalar Tüketmek: Potasyum, özellikle kalp sağlığı, kas kasılmaları ve sinir sistemi ile ilgili önemli görevlere sahiptir. Su tutulmasını azaltmaya yardımcı olmak için kan hacmini ve sıvı dengesini korumak için de vücuda gereklidir. Sıvı birikimini ve şişmeyi önlemek için sodyumun etkilerine karşı koymanın yanı sıra idrar üretimini artırarak vücuttaki fazla suyu atabilir. Muz, avokado ve domates potasyum bakımından zengin sebze ve meyvelerdir.

Ödem için Epsom Tuzu: Epsom banyosu yapmak ya da epsom tuzu ile ayak banyosu yapmak su tutulmasını hafifletmeye yardımcı olabilir. Epsom, fazla sıvıları dışarı çekerek ağrıyan kasları gevşetmeye ve sinirleri yatıştırmaya yardımcı olabilir.

ÖDEM ATICI DOĞAL BİTKİLER

Karahindiba; geleneksel tıpta uzun zamandır doğal bir idrar söktürücü olarak kullanılmaktadır. Doğal diüretik yapısı ile idrar üretimini artırarak su tutulmasını azaltmaya yardımcı olabilir.

Isırgan Otu: Taze ya da kurutulmuş olsun, su tutulmasını azaltıcı ve sıvı dengesini destekleyici yapısı ile ödem atmaya yardımcı bir bitki olarak kabul edilir.

Mısır Püskülü: Vücuttan ödem atıcı bitkiler arasında yer alır.

Rezene: Yeni tarihli bazı araştırmalar rezenenin idrar söktürücü etkileri olabileceğini ve idrar çıkışını artırabileceği düşündürmektedir.

Sarımsak: Antik çağlardan beri çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için ve ve doğal bir idrar söktürücü olarak kullanılmıştır.

ÖDEM ATICI DİĞER DOĞAL BİTKİLER

Hibiskus

At kuyruğu otu

Maydanoz

Ananas

Yeşil Çay

Kızılcık



