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Pembe WhatsApp kabusu başladı! Sakın tıklamayın

20.04.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ta 'pembe WhatsApp' tehlikesi yaşanıyor. Kullanıcılara WhatsApp temasını pembeye çevireceğini söyleyen pembe WhatsApp, aslında o kadar da masum değil. Çünkü özellikle WhatsApp gruplarında karşımıza çıkan pembe WhatsApp, APK indirme bağlantısıyla bir virüs yayıyor.

Pembe WhatsApp kabusu başladı! Sakın tıklamayın

WhatsApp milyarlarca kullanıcı tarafından sıklıkla kullanılıyor. Kullanıcılar, WhatsApp uygulamalarını özelleştirmek için ise çeşitli yollar deniyorlar. Örneğin; sohbetlerde arka planları değiştirerek, WhatsApp sohbetlerine kişilere özel, farklı bir hava katabiliyorlar. Fakat bazılarımız bundan bir tık fazlasını istiyor. İşte pembe WhatsApp tehlikesi de tam da bu noktada ortaya çıkıyor.

PEMBE WHATSAPP HESAPLARA ERİŞİYOR

Özel bir WhatsApp teması olarak gizlenmiş yeni bir kötü amaçlı yazılım bağlantısı, WhatsApp grup sohbetlerinde fink atıyor. WhatsApp Pink olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılım bağlantısı, WhatsApp temanızı yeşilden pembeye çevirdiğini iddia ediyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre ise pembe WhatsApp, hacker'ların telefonunuzu hacklemesine ve kontrol etmesine izin veren bir virüsten başka bir şey değil. Hatta virüsün WhatsApp hesabınızın kontrolünü ele geçirebileceği ve hesabınıza erişemeyeceğiniz dahi söyleniyor.

Pembe WhatsApp

BAŞKALARINI DA TUZAĞA DÜŞÜREBİLİR

Pembe WhatsApp virüsü yalnızca kullanıcıların WhatsApp hesaplarına erişimini kısıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda bilgisayar korsanlarının telefonlarına erişmesine de izin veriyor. Güvenlik Araştırmacısı Rajshekhar Rajaharia'nın paylaştığı videoya göre, bir kullanıcı WhatsApp gruplarından gelen 'pembe WhatsApp' bağlantısına tıkladığında, bağlantı kişiyi bir APK indirme sayfasına götürüyor. APK yüklendiğinde ise erişim izni veriliyor. Daha sonra pembe WhatsApp uygulaması ana sayfadan kayboluyor ve gizleniyor. Herhangi bir WhatsApp mesajı geldiğinde ise otomatik olarak pembe WhatsApp bağlantısı paylaşmaya başlıyor. Böylece başkalarının tuzağa düşmesi için kişilerin hesabı kullanılıyor.

PEMBE WHATSAPP'I SAKIN İNDİRMEYİN

Söz konusu bağlantıya tıkladıysanız, belki virüs telefonunuza inmiş olmayabilir. Ancak bir 'pembe WhatsApp' mesajı aldıysanız, mesajdaki bağlantıya tıklamamanızı tavsiye ederiz. Bu tür saldırılardan kaçınmanın en kolay yolu ise uygulamaları Google Play Store dışında bir kaynaktan yüklememek.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp virüs
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