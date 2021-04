Pembe WhatsApp kabusu başladı! Sakın tıklamayın

WhatsApp milyarlarca kullanıcı tarafından sıklıkla kullanılıyor. Kullanıcılar, WhatsApp uygulamalarını özelleştirmek için ise çeşitli yollar deniyorlar. Örneğin; sohbetlerde arka planları değiştirerek, WhatsApp sohbetlerine kişilere özel, farklı bir hava katabiliyorlar. Fakat bazılarımız bundan bir tık fazlasını istiyor. İşte pembe WhatsApp tehlikesi de tam da bu noktada ortaya çıkıyor.

Özel bir WhatsApp teması olarak gizlenmiş yeni bir kötü amaçlı yazılım bağlantısı, WhatsApp grup sohbetlerinde fink atıyor. WhatsApp Pink olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılım bağlantısı, WhatsApp temanızı yeşilden pembeye çevirdiğini iddia ediyor. Siber güvenlik uzmanlarına göre ise pembe WhatsApp, hacker'ların telefonunuzu hacklemesine ve kontrol etmesine izin veren bir virüsten başka bir şey değil. Hatta virüsün WhatsApp hesabınızın kontrolünü ele geçirebileceği ve hesabınıza erişemeyeceğiniz dahi söyleniyor.

Pembe WhatsApp virüsü yalnızca kullanıcıların WhatsApp hesaplarına erişimini kısıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda bilgisayar korsanlarının telefonlarına erişmesine de izin veriyor. Güvenlik Araştırmacısı Rajshekhar Rajaharia'nın paylaştığı videoya göre, bir kullanıcı WhatsApp gruplarından gelen 'pembe WhatsApp' bağlantısına tıkladığında, bağlantı kişiyi bir APK indirme sayfasına götürüyor. APK yüklendiğinde ise erişim izni veriliyor. Daha sonra pembe WhatsApp uygulaması ana sayfadan kayboluyor ve gizleniyor. Herhangi bir WhatsApp mesajı geldiğinde ise otomatik olarak pembe WhatsApp bağlantısı paylaşmaya başlıyor. Böylece başkalarının tuzağa düşmesi için kişilerin hesabı kullanılıyor.

Update - #WhatsappPink app is getting hide automatically after installation.

To UnInstall it - Go to settings => Go to storage or apps (depends on model) => you can see the list of apps that are installed in your phone. There you can uninstall hidden apps. #InfoSec @rahulyadavrds pic.twitter.com/iaIhVW9rhi