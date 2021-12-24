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WhatsApp'tan göze hitap eden yenilik! Kullanıcıların hoşuna gidecek

24.12.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın göze hitap edecek bir yenilik için kollarını sıvadığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Meta çatısı altındaki WhatsApp, şimdi sesli aramalar için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'tan göze hitap eden yenilik! Kullanıcıların hoşuna gidecek

WhatsApp, Android, iOS, Web ve masaüstü kullanıcılarına yeni özellikler sunma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. WhatsApp'ın geliştirme aşamasında olan birçok özelliğini ise daha önce çeşitli haberlerde gündeme getirmiştik. Şimdi ise WhatsApp'ın geliştirme aşamasında olan yeni bir özelliği, aslında yeniliği ortaya çıktı. Görünüşe göre bu yenilik, WhatsApp'tan sesli arama yapanları yakından ilgilendiriyor.

WHATSAPP'TAN ARAYÜZ DEĞİŞİKLİĞİ

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp artık sesli arama yaptığınızda karşınıza çıkacak yeniden tasarlanmış bir arayüz üzerinde çalışıyor. Böylece WhatsApp sesli arama arayüzünü daha kompakt ve modern bir tasarıma kavuşturacak. Özellikle sesli grup aramaları yaparken yeni arayüz göze hoş görünecek.

WhatsApp'tan &quot;daha fazla güç verecek&quot; yeni özellik!WhatsApp'tan "daha fazla güç verecek" yeni özellik!

WhatsApp sesli arama arayüzü

Yukarıdaki ekran görüntüsünde ise WhatsApp'ın sesli arama arayüzünün öncesi (solda) ve yeniden tasarlanan hali mevcut.

WhatsApp harekete geçti: Herkes göremeyecek!WhatsApp harekete geçti: Herkes göremeyecek!

WhatsApp'ın yeni sesli arama arayüzü henüz kararlı olarak kullanıcılara sunulmuş değil. Bazı WhatsApp beta kullanıcıları bu arayüzü deneyimleyebiliyorlar.

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sosyal medya whatsapp
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