WhatsApp'tan göze hitap eden yenilik! Kullanıcıların hoşuna gidecek

WhatsApp, Android, iOS, Web ve masaüstü kullanıcılarına yeni özellikler sunma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. WhatsApp'ın geliştirme aşamasında olan birçok özelliğini ise daha önce çeşitli haberlerde gündeme getirmiştik. Şimdi ise WhatsApp'ın geliştirme aşamasında olan yeni bir özelliği, aslında yeniliği ortaya çıktı. Görünüşe göre bu yenilik, WhatsApp'tan sesli arama yapanları yakından ilgilendiriyor.

WHATSAPP'TAN ARAYÜZ DEĞİŞİKLİĞİ

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp artık sesli arama yaptığınızda karşınıza çıkacak yeniden tasarlanmış bir arayüz üzerinde çalışıyor. Böylece WhatsApp sesli arama arayüzünü daha kompakt ve modern bir tasarıma kavuşturacak. Özellikle sesli grup aramaları yaparken yeni arayüz göze hoş görünecek.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde ise WhatsApp'ın sesli arama arayüzünün öncesi (solda) ve yeniden tasarlanan hali mevcut.

WhatsApp'ın yeni sesli arama arayüzü henüz kararlı olarak kullanıcılara sunulmuş değil. Bazı WhatsApp beta kullanıcıları bu arayüzü deneyimleyebiliyorlar.

