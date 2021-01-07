WhatsApp'tan şok karar: Verilerini Facebook'la paylaşmayana WhatsApp yok!

WhatsApp bundan yıllar önce Facebook çatısı altına girmişti. Facebook'un bir şirketi olan popüler mesajlaşma uygulaması, daha sonra uygulamasının açılış sayfasına Instagram gibi 'Facebook' ibaresi yerleştirmişti. Uygulamasında değişiklikler yapmayı seven WhatsApp şimdilerde ise kullanım koşullarını değiştirmenin arefesinde. Üstelik bu karar WhatsApp kullanıcıları bir hayli kızdırabilir.

WHATSAPP İÇİN FACEBOOK İÇEREN ONAY ŞARTI

Whatsapp yeni gizlilik ilkelerini duyurdu. Gizlilik ilkelerinde tartışma yaratan konu ise Facebook ile yapılacak veri paylaşımı oldu. Yeni gizlilik ilkelerine göre mesajlaşma uygulaması, kullanıcılardan verilerinin Facebook ve Facebook'a bağlı şirketlerle paylaşılmasını kabul etmesini isteyecek. Bu isteği kabul etmeyen kullanıcılar ise WhatsApp kullanmaya devam edemeyecek ve WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

SOSYAL MEDYANIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Yeni gizlilik ilkelerini kabul edenler, WhatsApp'tan mesajlaşmaya her zaman olduğu gibi devam edebilecek. WhatsApp'ın 'kabul etmiyorum ve WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorum' gibi alternatif bir seçenek sunmuyor olması ve WhatsApp'ı kullanabilmek için bir nevi onayı şart koşması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

YENİ GİZLİLİK İLKELERİ NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkelerinin devreye alınması için biraz daha vakit var. Zira yeni ilkeler 8 Şubat 2021'de geçerli olacak. WhatsApp kullanıcılarına bir bildirim göndererek söz konusu ilkelerin onaylanmasını isteyecek. Uygulama halihazırda birçok kullanıcısına bahsedilen bildirimi göndermeye başlamış durumda.

