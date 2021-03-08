WhatsApp yedekleri için şifreleme özelliği geliyor!

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi ile başlayan tartışmalara hala hafızalarda. Üstelik bu tartışmalara şimdilik ara verilmiş durumda zira WhatsApp gizlilik sözleşmesinden henüz geri adım atmış değil. Sözleşmenin kullanıcılara yansıması ise belki WhatsApp'ın bile tahmin edemeyeceği kadar büyük oldu. Kullanıcılar güvenlik endişeleri nedeniyle WhatsApp'ı sıklıkla eleştirdi. Hatta bu süreçte Facebook'un bir şirketi olan WhatsApp'ı bırakıp Telegram, BiP ve Signal gibi uygulamalara yönelenler de oldu. Uçtan uca şifreleme özelliğini birçok kez yenileyen WhatsApp, keşfedilenlere göre, çok tartışılan güvenlik konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

WHATSAPP YEDEKLERİNİ ŞİFRELEMEK MÜMKÜN OLACAK

WABetaInfo'nun keşfine göre, WhatsApp yedeklerinin şifrelenmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Paylaşılan ekran görüntülerine bakılırsa uygulama, kullanıcılardan telefon numarasını onaylamasını ve en az sekiz karakter uzunluğunda bir şifre seçmesini isteyecek. Böylece sohbet veritabanı, bir parola sayesinde yetkisiz erişime karşı güvence altına alınacak.