WhatsApp yedekleri için şifreleme özelliği geliyor!

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi ile başlayan tartışmalara hala hafızalarda. Üstelik bu tartışmalara şimdilik ara verilmiş durumda zira WhatsApp gizlilik sözleşmesinden henüz geri adım atmış değil. Sözleşmenin kullanıcılara yansıması ise belki WhatsApp'ın bile tahmin edemeyeceği kadar büyük oldu. Kullanıcılar güvenlik endişeleri nedeniyle WhatsApp'ı sıklıkla eleştirdi. Hatta bu süreçte Facebook'un bir şirketi olan WhatsApp'ı bırakıp Telegram, BiP ve Signal gibi uygulamalara yönelenler de oldu. Uçtan uca şifreleme özelliğini birçok kez yenileyen WhatsApp, keşfedilenlere göre, çok tartışılan güvenlik konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.
WABetaInfo'nun keşfine göre, WhatsApp yedeklerinin şifrelenmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Paylaşılan ekran görüntülerine bakılırsa uygulama, kullanıcılardan telefon numarasını onaylamasını ve en az sekiz karakter uzunluğunda bir şifre seçmesini isteyecek. Böylece sohbet veritabanı, bir parola sayesinde yetkisiz erişime karşı güvence altına alınacak.
As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021
The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.
It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX
Veriler, yalnızca sizin bildiğiniz bir parola kullanılarak şifrelenecek. WhatsApp ayrıca unutulan şifreleri kurtarmaya yardımcı olamayacak. Yerel Android yedeklemeleri de bu özellikle uyumlu olacak. Yeni özelliğin yakın bir dönemde iOS ve Android uygulamalarına gelmesi bekleniyor. En azından şimdilik resmi olmayan bir şekilde aktarılanlar bu yönde.
Okuyucu Yorumları 0 yorum