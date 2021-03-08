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WhatsApp yedekleri için şifreleme özelliği geliyor!

08.03.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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WhatsApp yedekleri için şifreleme özelliği geliyor!

WhatsApp'ın sohbet yedeklerini şifreleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre, WhatsApp sohbet yedeklerini şifreleme özelliği, iOS ve Android kullanıcılarının iCloud ve Google Drive'a yapılan sohbet yedeklerini güvenli bir hale getirmesini sağlayacak.

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi ile başlayan tartışmalara hala hafızalarda. Üstelik bu tartışmalara şimdilik ara verilmiş durumda zira WhatsApp gizlilik sözleşmesinden henüz geri adım atmış değil. Sözleşmenin kullanıcılara yansıması ise belki WhatsApp'ın bile tahmin edemeyeceği kadar büyük oldu. Kullanıcılar güvenlik endişeleri nedeniyle WhatsApp'ı sıklıkla eleştirdi. Hatta bu süreçte Facebook'un bir şirketi olan WhatsApp'ı bırakıp Telegram, BiP ve Signal gibi uygulamalara yönelenler de oldu. Uçtan uca şifreleme özelliğini birçok kez yenileyen WhatsApp, keşfedilenlere göre, çok tartışılan güvenlik konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

WHATSAPP YEDEKLERİNİ ŞİFRELEMEK MÜMKÜN OLACAK

WABetaInfo'nun keşfine göre, WhatsApp yedeklerinin şifrelenmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Paylaşılan ekran görüntülerine bakılırsa uygulama, kullanıcılardan telefon numarasını onaylamasını ve en az sekiz karakter uzunluğunda bir şifre seçmesini isteyecek. Böylece sohbet veritabanı, bir parola sayesinde yetkisiz erişime karşı güvence altına alınacak.

WhatsApp yeni özelliğini test ediyorWhatsApp yeni özelliğini test ediyor

ŞİFREYİ UNUTMAMAK ŞART

Veriler, yalnızca sizin bildiğiniz bir parola kullanılarak şifrelenecek. WhatsApp ayrıca unutulan şifreleri kurtarmaya yardımcı olamayacak. Yerel Android yedeklemeleri de bu özellikle uyumlu olacak. Yeni özelliğin yakın bir dönemde iOS ve Android uygulamalarına gelmesi bekleniyor. En azından şimdilik resmi olmayan bir şekilde aktarılanlar bu yönde.

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