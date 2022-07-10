Windows mavi ekran hatası neden olur? Windows bilgisayar neden mavi ekran verir?

Mavi ekran hatası, bilgisayarın Windows’un çözümleyemediği bir sorunla karşılaşması sonucu aniden donarak kilitlenmesiyle meydana gelir. Anakart, bellek, ekran kartı arızası gibi nedenlerden meydana gelebilen mavi ekran hatası çözümü için hangi yollara başvurulabilir?

Windows Mavi Ekran Hatası Neden Olur?

Mavi ekran sorunu pek çok nedenden ötürü olabilir. Genellikle ekranda mavi ekran ile birlikte “Kişisel bilgisayarınız bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor. Şu anda bazı hata bilgileri toplanıyor, bu işlemden sonra yeniden başlatılacak.” yazısı çıkmaktadır. Windows’ta mavi ekran hatası çoğunlukla aşağıdaki nedenlerden dolayı yaşanmaktadır:

Hatalı aygıt driver kurulumu

Bellek arızası

Anakart arızası

Hard disk arızası

Ekran kartı arızası

Yazılım kaynaklı mavi ekran hatası

Hız aşırtma (overclock) hatası

Windows kaynaklı sorunlar

Sistem içerisindeki yüksek sıcaklık değerleri

Yetersiz veya arızalı güç kaynağı (Power Supply)

Mavi Ekran Hatası Nasıl Çözülür?

Bilgisayar mavi ekran hatası pek çok nedenden kaynaklanabilir. Bu nedenle hatayı tespit ederek doğru çözümü uygulamak gerekir. Mavi ekran hatası sorunu ile karşılaşmamak için bazı önlemler almak gerekmektedir.

Mavi ekran hatası almamak için aşağıdaki önlemleri uygulayabilirsiniz:

Orjinal Windows sürümü kullanın.

Sürücü yazılımlarınızı güncel tutun.

Kullanmış olduğunuz disklerin sağlığını kontrol edin.

Mavi ekran hatası çözümleri aşağıdaki gibidir;

Sıcaklık değerlerini kontrol etmek:

Bilgisayar çok ısındığında çökmemek için mavi ekran hatası vermektedir. Bu hata genellikle bilgisayarınız açıkken aniden karşınıza çıkar. Hata anında mavi ekran ile birlikte; "bilgisayarınız bir sorunla karşılaştı" metni belirir. Aşırı sıcaklık ise sistemdeki ani yüklenmeler sonucunda oluşur. Bir süre beklenmesi durumunda donanımdaki aşırı ısınma problemi normal seviyelere düşecektir.

Bilgisayardaki ısınma problemi, kullanılan bir programdan veya oyun yüzünden olabilir. Bilgisayarın sıcaklık değerini ölçen pek çok program bulunmaktadır. Sıcaklık ölçen programlardan faydalanarak, sisteme neyin ani yük bindirdiğini bulabilirsiniz.

Parçaları söküp tekrar takmayı denemek:

Bilgisayar, kasa içerisindeki bazı parçaların temassızlığı yüzünden mavi ekran hatası veriyor olabilir. Parçaları söküp temizleyin. Ardından takarken, parça tırnaklarının oturduğundan emin olun.

Overclock kapatma:

Özellikle RAM’lerden yüksek performans almak için Mhz değeri yükseltilebiliyor. Herhangi bir donanıma overclock, bir diğer adı ile hız aşırtma yapıldı ise hızın eski haline getirilmesi gerekir. Hız eski haline geldiğinde mavi ekran hatası çözülmüş olacaktır.

BIOS güncellemesi yapmak:

BIOS güncellemesi yapmak mavi ekran hatası gibi sorunları daima çözer. BIOS güncellemesi bilgisayar sisteminin BIOS yapısı hakkında bilgi alıp ardından sistemin BIOS yazılımına uygun dosyaların bulunması ile yapılabilir.

MemTest86 testi:

Memory management mavi ekran sorununa neden olabilir. Türkçe karşılığı bellek hatası olan bu durum, mavi ekran hatasına sebebiyet verebilir. Bilgisayara yeni bir RAM takıldıysa, RAM bilgisayara uyum sağlamıyor olabilir. MemTest86 testi ile sorun tespit edilip giderilebilir. MemTest86 bir programdır. Program indirildikten sonra USB belleğe yüklenir. Ardından bellekten önyükleme yapılarak program çalıştırılır.



