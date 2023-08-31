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X (Twitter), gizlilik politikasını güncelledi: Kullanıcılar dikkat!

31.08.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen haberlere göre sosyal medya platformu X, gizlilik politikasını güncelledi. Şirketin kullanıcıların biyometrik verileriyle istihdam ve eğitim geçmişine dair bilgi toplamaya başlayacağı duyuruldu. X'in bu verileri nasıl toplayacağı ya da nasıl kullanacağı bilinmiyor. X'in temsilcisi ise yeni politika değişikliğinin yapıldığını onaylamış durumda. İşte detaylar!

X (Twitter), gizlilik politikasını güncelledi: Kullanıcılar dikkat!

Bloomberg'in haberine göre sosyal medya platformu X, gizlilik politikasını güncelledi.

Şirket, yeni politikasında kullanıcıların iznine bağlı olarak "biyometrik bilgilerin güvenlik, emniyet ve kimlik saptama amacıyla toplanıp kullanılabileceğini" açıkladı.

NASIL TOPLAYACAĞI YA DA NASIL KULLANACAĞI BİLİNMİYOR

Öte yandan, "biyometrik bilgi", diğer teknoloji şirketleri tarafından kişilerin yüzü, gözü ve parmak izinden elde edilen verileri tanımlamak için kullanılırken X'in bu tanımla neyi işaret ettiği, bu verileri nasıl toplayacağı ya da nasıl kullanacağı bilinmiyor.

X'in temsilcisi, yeni politika değişikliğinin yapıldığını onaylarken konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Şirketin ayrıca, kullanıcıların meslekleri ve eğitim geçmişine ilişkin daha fazla bilgi toplamayı amaçladığı bildirildi.

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İş, eğitim geçmişi, istihdam tercihleri, beceri ve yetenekler gibi kişisel bilgilerin, kullanıcılara potansiyel işler önermek, bir işe başvurulduğunda potansiyel işverenlerle paylaşmak, işverenlerin potansiyel adayları bulmasını sağlamak ve kullanıcılara daha alakalı reklamlar göstermek için toplanıp kullanılabileceği belirtildi.

Yürürlükte olan bir önceki gizlilik politikasında biyometrik verilere veya kullanıcıların eğitim ve istihdam geçmişine dair herhangi bir madde bulunmuyordu. (AA)

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