Xbox Series X ve Xbox Series S'in Türkiye fiyatı belli oldu! İşte fiyatlar

Xbox Series X ve Xbox Series S'in geçtiğimiz hafta çıkış tarihini ve fiyatını açıklayan Microsoft, şimdi ise yerel pazarlara odaklandı. Firma, bir yandan PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini beklerken, bir yandan da yeni nesil oyun konsollarının fiyatlarını ve çıkış tarihlerini her pazar için duyurmaya başladı. Bu pazarlardan biri de Türkiye. Microsoft, Türkiye için Xbox Series X ve Xbox Series S fiyatlarını duyurdu.
Xbox Türkiye tarafından yapılan paylaşıma göre, en güçlü Xbox oyun konsolu Xbox Series X 7499 TL'den satışa sunulacak. Xbox Series X, 22 Eylül günü ön siparişe açılacak. 10 Kasım'da ise ülkemizdeki oyuncular, Xbox Series X'i raflardan satın alabilecek.
Xbox Series S'in fiyatı ise yurt dışında 299 dolar seviyesindeydi. Tahminler oyun konsolunun 4000 TL civarında bir fiyatla gelmesi yönündeydi. Fakat Xbox tarafından verilen bilgilere göre Xbox Series S, 4599 TL'den satışa çıkacak. Xbox Series S, tıpkı Xbox Series X'te olduğu gibi 22 Eylül günü ön siparişe açılacak ve 10 Kasım'da raflardaki yerini alacak.
PlayStation 5 yerine Xbox Series X alacak oyuncular, birçok oyunun tek bir fiyatla yer aldığı Xbox Games Pass sisteminden yararlanabiliyor, oyunları tek tek satın alabiliyor ya da kutulu oyun tercihinde bulunabiliyor. Xbox Series S için ise aynı şey mümkün değil. Zira, PlayStation 5 Digital Editon gibi tamamen disksiz bir yapıda olan Xbox Series S için oyunları internet bağlantısı üzerinden satın almak ya da Xbox Games Pass sistemine dahil olmak gerekiyor. Xbox Games Pass'in Türkiye fiyatı ise aylık 30 TL.
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