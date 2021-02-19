Xiaomi otomobil üretmeye başlayabilir!

Otomobil sektörü teknoloji şirketlerinin de dikkatini çekmeye başladı. Örneğin Huawei, son zamanlarda otomobil endüstrisindeki varlığını genişletti. Sony ise prototip de olsa Vision-S adındaki otomobilini tanıtarak tabiri caizse ''bu sektörde ben de varım'' dedi. Şimdi ise Çinden gelen iddialara göre akıllı telefonlarıyla yakından tanınan, Redmi gibi bir alt markaya sahip olan Xiaomi otomobil üretmek için kollarını sıvadı.

XİAOMİ İÇİN OTOMOBİL PLANI STRATEJİK BİR KARAR

Yeni bir rapor, Xiaomi'nin kendi otomobilini üretmeyi planladığını iddia etti. Gizmochina'nın iFengNews'in raporuna dayandırarak hazırladığı haberine göre, Xiaomi bu planı stratejik bir karar olarak görüyor. Ancak raporun iddiası, Çinli akıllı telefon üreticisinin otomobil üretimi için izlemeyi hedeflediği yol haritasının ayrıntılarının henüz belli olmadığını gösteriyor. Konuya aşina olan bir kişiye göre ise Xiaomi'nin otomobil projesi doğrudan Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su olan Lei Jun tarafından yönetilecek. Bu da eğer iddialar doğruysa Xiaomi'nin projeye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi.