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Xiaomi otomobil üretmeye başlayabilir!

19.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Xiaomi otomobil üretmeye başlayabilir!

Xiaomi otomobil üreterek Tesla'ya rakip olabilir. Çin'den gelen bir raporun iddiasına göre Xiaomi, otomobil projesi için çalışmalara başladı. Konuya aşina olan bir kişinin iddiasına bakılırsa, proje doğrudan Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su olan Lei Jun tarafından yönetilecek.

Otomobil sektörü teknoloji şirketlerinin de dikkatini çekmeye başladı. Örneğin Huawei, son zamanlarda otomobil endüstrisindeki varlığını genişletti. Sony ise prototip de olsa Vision-S adındaki otomobilini tanıtarak tabiri caizse ''bu sektörde ben de varım'' dedi. Şimdi ise Çinden gelen iddialara göre akıllı telefonlarıyla yakından tanınan, Redmi gibi bir alt markaya sahip olan Xiaomi otomobil üretmek için kollarını sıvadı.

XİAOMİ İÇİN OTOMOBİL PLANI STRATEJİK BİR KARAR

Yeni bir rapor, Xiaomi'nin kendi otomobilini üretmeyi planladığını iddia etti. Gizmochina'nın iFengNews'in raporuna dayandırarak hazırladığı haberine göre, Xiaomi bu planı stratejik bir karar olarak görüyor. Ancak raporun iddiası, Çinli akıllı telefon üreticisinin otomobil üretimi için izlemeyi hedeflediği yol haritasının ayrıntılarının henüz belli olmadığını gösteriyor. Konuya aşina olan bir kişiye göre ise Xiaomi'nin otomobil projesi doğrudan Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su olan Lei Jun tarafından yönetilecek. Bu da eğer iddialar doğruysa Xiaomi'nin projeye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi.

Xiaomi otomobil üretmeye başlayabilir

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XİAOMİ CEO'SU LEİ JUN ELON MUSK İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Xiaomi otomobil üretimine yönelik iddialara henüz bir karşılık vermedi. Fakat iddiaların ortaya çıkması ister istemez akıllara 2013'teki ziyaretleri getiriyor. 2013 yılında Xiaomi CEO'su Lei Jun, Tesla CEO'su Elon Musk ile görüşmek için iki kez ABD'ye gitmişti. Söz konusu ziyaretler, iddiaları da hesaba kattığımızda Çinli akıllı telefon üreticisinin otomobil sektörüne olan ilgisini artırmış gibi görünüyor.

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