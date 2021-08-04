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Xiaomi, otonom sürüş teknolojisine el attı

04.08.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanghay merkezli Geometrical Pal, yaklaşık 400 milyon Yuan tutarındaki yatırım turunu tamamladı. Bu yatırım turu sırasında, Xiaomi Yatırım Fonu, Baidu ve diğer önemli Çinli şirketler gibi çeşitli şirketler otonom sürüş tabanlı firmaya yatırım yaptı.

Xiaomi, otonom sürüş teknolojisine el attı

Daha önce, Çinli teknoloji devinin Zongmu adlı başka bir kendi kendine sürüş sistemleri geliştiricisine yatırım yaptığını da bildirmiştik. Şu anda, bu finansman turu, yeni nesil otomatik sürüş yazılımı ve donanımla entegre sistemlerin seri üretimini hızlandırmak için kullanılacak. 

FİRMALARDAN İLGİ GÖRÜYOR

Özellikle, otomobil endüstrisinde bir patlama gören kendi kendine sürüş teknolojisi, çeşitli teknoloji firmalarının dikkatini çekmeye başladı ve bu teknoloji alanında uzmanlaşmış yeni şirketlerin ve markaların yatırım yapmasını sağladı.

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Bilmeyenler için Geometrical Pal, Ekim 2018’de kuruldu. Faaliyetleri makine ve derin öğrenme sistemlerini içeriyor ve şirket, düşük maliyet, yüksek güvenilirlik ve kolay seri üretim felsefesini benimsiyor. Otonom sürüş sistemi, akıllı karar verme ile entegre algıyı içeriyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Çin Xiaomi
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