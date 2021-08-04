Xiaomi, otonom sürüş teknolojisine el attı

Daha önce, Çinli teknoloji devinin Zongmu adlı başka bir kendi kendine sürüş sistemleri geliştiricisine yatırım yaptığını da bildirmiştik. Şu anda, bu finansman turu, yeni nesil otomatik sürüş yazılımı ve donanımla entegre sistemlerin seri üretimini hızlandırmak için kullanılacak.

FİRMALARDAN İLGİ GÖRÜYOR

Özellikle, otomobil endüstrisinde bir patlama gören kendi kendine sürüş teknolojisi, çeşitli teknoloji firmalarının dikkatini çekmeye başladı ve bu teknoloji alanında uzmanlaşmış yeni şirketlerin ve markaların yatırım yapmasını sağladı.

Bilmeyenler için Geometrical Pal, Ekim 2018’de kuruldu. Faaliyetleri makine ve derin öğrenme sistemlerini içeriyor ve şirket, düşük maliyet, yüksek güvenilirlik ve kolay seri üretim felsefesini benimsiyor. Otonom sürüş sistemi, akıllı karar verme ile entegre algıyı içeriyor.

Nintendo Switch Pro iddialarını yalanladı

