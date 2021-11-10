Yağmura kara dayanıklı, kış ayları için en iyi su geçirmez bot tavsiyeleri

Sert hava koşullarında işe, okula ya da herhangi bir yere giderken ayakkabılarınızın sağlam olması büyük önem taşır. Karlı havalarda ayakkabınızın taban özellikleri kayma, düşme gibi durumların önlenmesine etki eder. Su geçirmez özellikteki ayakkabılar sayesinde yağmurlu ve karlı havalarda hareketiniz engellenmez. En iyi su geçirmez bot modellerini kış aylarında kullanarak gün boyu rahat edebilirsiniz. Su geçirmez bot önerilerine yer verdiğimiz bu listeyi inceleyebilirsiniz. Size uygun olan ve tarzınıza hitap eden en iyi su geçirmez bot markasına listeye göz atarak ulaşabilirsiniz.

1. Suya karşı korunurken tarzınızdan ödün vermeyin: Timberland Waterville Bot

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Sarı renkte üretilen Timberland markasının klasik tasarımdaki botları kış aylarında size eşlik eder. Uzun yıllardır kendine has tasarımı ve rengiyle birçok kişiye hitap eden Timberland Waterville modeli soğuk günlerde ayaklarınızı sıcacık tutar. Ayakkabının arka kısmında yer alan siyah deri detaylar tarzınıza farklı bir dokunuş yapar. Bununla beraber ayakkabının yanında markanın logosu yer alır. Bu botların tabanı kaymaz özelliğe sahip. Bununla birlikte su geçirmeyen botları yağmurlu ve karlı havalarda giyebilirsiniz.

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2. Renkli detaylardan hoşlananlar için: Sazoley Kadın Yürüyüş Botları

Sportif bir tarza sahipseniz yürüyüş botları kış aylarında sizin için ideal olabilir. Yürüyüş yaparken rahatlıkla kullanabileceğiniz yürüyüş botlarını günlük hayatta da kombinlerinizi tamamlamak için tercih edebilirsiniz. Sazoley Kadın Yürüyüş Botları mavi-gri bağcık ve bant detaylarıyla kombininize renk katar. Su geçirmez kumaşlar ve materyaller kullanılarak tasarlanan bu botları tırmanma ayakkabısı olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıca bot modelleri, süet deri ve nano fiber membran materyalleri sayesinde nefes alabilir özelliğe sahip.

Yastıklama ve koruma özelliğiyle rahat bir yürüyüş sunan bu yürüyüş botlarını incelemek için tıklayın!

3. Derinin şıklığını kış aylarında kombinlerinize taşıyın: Sandal Kundura Siyah Bot

%100 hakiki deri materyalden üretilen Sandal Kundura Siyah Bot ile kış aylarında şıklığınızı devam ettirebilirsiniz. Su itici ve yüksek nefes alma özelliğine sahip olan bu botu karlı ve yağmurlu havalarda kullanmak mümkün. Bununla birlikte botların iç astar kısmı nefes alabilir ve böylece hava sirkülasyonu oluşur. Aynı zamanda botun tabanında %100 kauçuk materyal kullanılır ve kaymaz özelliğe sahip. Bu sayede karlı ve buzlu havalarda kaymadan yürüyebilirsiniz. Bot modeli 1-4 cm kısa topuklu olarak tasarlanır.

Siyah renkte ve bağcıklı olarak üretilen bu botu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Şişme mont tasarımını ayakkabılarınızda da yakalamak mümkün: Scooter Kadın Günlük Bot

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Uzun botlar, özellikle elbiselerle ve eteklerle tercih edilebilir. Kombininizin bir bütün olarak durmasını sağlayan uzun botlar, spor bir tasarımla da üretilebilir. Scooter Kadın Günlük Bot'u gün içerisinde spor ve casual kombinlerinizle kullanabilirsiniz. Su geçirmez özelliğe sahip olan bu ürünleri kış aylarında tercih etmek mümkün. Aynı zamanda termo malzemeden üretilen bu botlar, soğuk havalarda ayaklarınızı sıcak tutar. Botların iç malzemesinde ise kürk yer alır. Kauçuk tabanları olan bu ayakkabının kaymama ve su geçirmeme özelliği, kış aylarında daha rahat hissetmenizi sağlar.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Karda rahat rahat yürümek hiç de zor değil: Vogel Tactical Siyah Su Geçirmez Kısa Bot

Karlı ve yağmurlu havalarda ayaklarınızın kaymaması için doğru ayakkabılar tercih etmeniz gerekir. Kauçuk tabana sahip olan bot modelleri, bu noktada size yardımcı olur. Kauçuk taban sayesinde ayaklarınızın altı kaymaz ve ayakkabının tabanında yer alan tırtıklar karda yürüyüş yapmanızı kolaylaştırır. İnce topuklu olarak üretilen Vogel Tactical Siyah Su Geçirmez Kısa Bot, trekking aktiviteleriniz için de uygun olarak tasarlanır. Sportif bir tarza sahipseniz bu ürünü günlük kombinlerinizde de rahatlıkla kullanmanız mümkün.

Kısa olarak tasarlanan ve süet materyaller kullanılarak üretilen bu botu incelemek için buraya tıklayın!

6. Sıcak tutan hafif bir bot arayanlar buraya: Hsyooes Kışlık Kadın Çizmesi

Kış aylarında yürüyüş yapmayı sevenlerdenseniz uzun süre yürüdüğünüzde ağırlık hissi yaratmayan ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Hsyooes Kışlık Kadın Çizmesi, hafif tasarımıyla gün içerisinde yürürken sizi rahatsız etmez. Aynı zamanda içerisinde suni kürk yer alan bu bot ile ayaklarınız gün boyu sıcak kalır. Bununla beraber iç tabanında kauçuk taban bulunur ve üst malzemesinin tasarımında sentetik materyal yer alır. Botun üst kısmında yer alan kürk detayları kış temasına uyum sağlar. Ayrıca toka ve fermuar detayları ayakkabıyı daha zengin gösterir.

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7. Ayak tabanınızı kavrayan bir trekking botu arıyorsanız: Lescon Kadın Siyah Gala Max Trekking Bot

Hafıza süngeri özelliği bulunan Lescon Kadın Siyah Gala Max Trekking Bot, ayak tabanınızı konforlu bir şekilde kavrar. Ayaklarınızın şeklini hatırlayan bu ayakkabıyla gün içerisinde hareketleriniz engellenmez. Trekking gibi spor aktiviteleri için tasarlanan bu ayakkabıda mikrofiber özelliği de bulunur. Bu sayede yüksek performans almak mümkün hale gelir. Kauçuk ayak tabanıyla elektriği yüzeye iletme özelliğine sahip olan bu bot, aynı zamanda esnek ve dayanıklı. Ayrıca tabanın yerle teması sonucunda sürtünme oluştuğu zaman sporcuların performansı düşmez.

Siyah renkte üretilen ve estetik bir görünüme sahip bu botu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Yeşilin estetik görünümüne sahip bir bot için: Scooter Siyah Kadın Trekking Bot

Termo malzemelerden üretilen bir tabana sahip olan botlar ayaklarınızı sıcacık tutar. Scooter Siyah Kadın Trekking Bot, termo tabanıyla ve kürk kullanılan iç malzemesiyle soğuk kış günlerinde ayaklarınızı ısıtır. Bununla beraber botların dış tasarımında tekstil materyal kullanılır. Su geçirmeyen bu botları yağmurlu ve karlı günlerde kullanabilirsiniz. Koyu yeşil renginde tasarlanan bu bot ile tarzınızı ifade etmeniz de mümkün. Botun kürk detayları, tarzınıza ayrı bir hava katarak kombininizi hareketlendirir.

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9. Beyazın kışla olan uyumu: Kangning Kadın Kar Botları

Açık renklerde kombinler tercih ediyorsanız ve beyaz renkte bir bot arıyorsanız Kangning Kadın Kar Botları size uygun olabilir. Altın rengi detayları bulunan beyaz renkteki bu bot ile kış havasını kombininize taşıyabilirsiniz. Bağcıklarında siyah baskı detayları bulunan botun taban bölgesi de siyah renkli. Su geçirmez özellikteki bu ayakkabının tabanında kauçuk materyal yer alır. Kaymaz kauçuk tabanıyla dış mekan koşullarında size koruma sağlar. Aynı zamanda kürk astarı bulunan bu bot, ısıyı muhafaza eder.

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10. Yünün yumuşak dokunuşunu botlarınızda hissedin: Morenica Su Geçirmez Yünlü Kar Botu



Suya dayanıklı ve kaymaz tabanlı ayakkabılar kış aylarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alır. Morenica Su Geçirmez Yünlü Kar Botu, karlı havalarda size eşlik eder. Kalın topuklu olarak üretilen bu botta fermuar ve bağcık detayları yer alır. Trekking için uygun olan bu ayakkabı, orta boy olarak tasarlanır. Dış materyali mikrofiber olan bu ayakkabının içeriğinde yün yer alır. Üst kısmında da bulunan kürk görünümüne sahip krem rengindeki yün detayları, ayakkabının siyah rengiyle eşsiz bir uyum yakalar.

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