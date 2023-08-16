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  4. Yakın zamanda darbe olan Nijer'de terör saldırısı! 17 asker hayatını kaybetti...

Yakın zamanda darbe olan Nijer'de terör saldırısı! 17 asker hayatını kaybetti...

16.08.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijer Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mali ve Burkina Faso sınırı yakınlarında terör saldırısı gerçekleştirildi. Nijer askerlerinin pusuya düşürüldüğü saldırıda 17 asker yaşamını yitirdi.

Yakın zamanda darbe olan Nijer'de terör saldırısı! 17 asker hayatını kaybetti...

Nijer Savunma Bakanlığı, Nijer ordusuna bağlı askeri bir grubun Mali ile Burkina Faso sınırlarına yakın Boni ve Torodi bölgesinde pusuya düşürüldüğünü açıkladı.

100'DEN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırganların en az 17 Nijer askerini öldürdüğünü ve 20 askeri yaraladığını ifade eden bakanlık, Nijer ordusunun savunmaya geçerek 100’den fazla teröristi etkisiz hale getirdiğini aktardı. Bakanlığın açıklamasında ayrıca, “Çatışma yerinde askerlerin hızlı tepki vermesi ve havadan müdahalesi ile düşmanla mücadele edildi” denildi. Saldırıların ise terör örgütleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Burkina Faso, Mali ve Nijer’in bulunduğu sınırlarda terör örgütü El Kaide ve DEAŞ bağlantılı saldırılar düzenleniyor. Nijer sınırları ayrıca, Nijerya’da faaliyet gösteren Boko Haram terör örgütü tarafından da sık sık hedef alınıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mali Nijer darbe

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