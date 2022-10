Yaklaşan soğuk havalarda giyebileceğiniz en rahat ve havalı kombin önerileri

Sonbaharın gelmesiyle soğuk havalar, günden güne kendini hissettirmeye başladı. Kış gelmeden önce soğuklara karşı önlem alarak giysi dolabınızı düzenlemek ve 2023 kış trendleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kadın ve erkek kış modasında bu sezon ön plana çıkacak ve içinizi ısıtacak giyim ürünlerini sizler için özenle seçtik. Gelin, bu modelleri birlikte inceleyelim.

1. Dondurucu soğuklar için doğru tercih: Koton Kadın Cepli Düğmeli Kaban

Dondurucu kış soğukları için en gerekli giyim ürünleri arasında bulunan Koton Kadın Cepli Düğmeli Kaban, dolabınızın vazgeçilmez parçaları arasına girmeye aday. %90 polyester ve %10 rayon içerikli kumaş türüne sahip ürünü; kazak, pantolon, atkı ve çizmeler ile kombin yapabilirsiniz. Bu sezon sokaklarda sıkça karşılaşacağınız sade ve şık kaban modelini dolabınızda görmek ister misiniz?

2. Son yılların trend modeli: Polka Kadın Daisy Kalın Taban Diz Altı Fermuarlı Rahat Nude Deri Çizme

Son yılların en popüler ayakkabıları arasına giren Polka Kadın Daisy Kalın Taban Diz Altı Fermuarlı Rahat Nude Deri Çizme, bu sezon da trendler arasında yerini kimselere kaptırmayacak gibi duruyor. %100 el yapımı olarak üretilen çizmeler, kalitesiyle yıllar boyunca hayatınıza eşlik etmeyi vadeder. Kaymaz taban yapısı sayesinde kar kış dinlemeden gezmenizi sağlayacak bu ürüne bayılacaksınız, bizden söylemesi!

3. Her kadının dolabında olması gereken: Koton Skinny Fit Kot Pantolon

Her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken Koton Skinny Fit Kot Pantolon, her mevsimde tercih edebileceğiniz giyim ürünlerinden biri. Dar paça kesime sahip olduğu için özellikle uzun çizmeler ile kombin yapıldığında şık bir görünüm sunar. Ürün, %98 pamuk ve %2 elastan kumaş türü sayesinde her daim konforlu hissettirir.

4. Her kıyafetle kolayca kombinleyebileceğiniz: DeFacto Basic Balıkçı Yaka Slim Fit Triko Kazak Kadın

"Soğuk kış günlerinde içimi ısıtacak ve her kombine ayak uyduracak bir kazak modeli arıyorum." diyorsanız DeFacto Basic Balıkçı Yaka Slim Fit Triko Kazak Kadın tam size göre! Jean ya da kumal pantolon, etek, kaban, bot ve çizmeler ile kombin yapıldığında kusursuz bir görünüme kavuşan balıkçı yaka kazak ile bu kış tarzınızı yansıtmaya ne dersiniz?

5. Soğuk havaların olmazsa olmazı: TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Kadın Atkı

Soğuk havalar için dolabınızda mutlaka bulunması gereken TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Kadın Atkı, sadece içinizi ısıtmakla kalmaz ve tarzınıza artı bir puan kazandırır. %100 akrilik kumaş türüne sahip atkı, çok renkli ve çizgili tasarımıyla 2023 kışında sıklıkla karşılaşacağınız ürünler arasında bulunuyor. Kaban, ceket ve montlar ile kombin yapabileceğiniz bu parçayı inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

6. Yıllar geçse de modası geçmeyen: Stil Kombin İçi Kürk Astarlı Su Geçirmez Mont&Kaban&Parka

Modayı ve trendleri yakından takip eden beyler, sizi böyle alalım! Yıllar geçse de modası asla geçmeyecek Stil Kombin İçi Kürk Astarlı Su Geçirmez Mont&Kaban&Parka, dolabınızda mutlaka bulunması gereken kurtarıcı parçalardan biri. İç kısmında bulunan kürklü kumaş türü sayesinde dondurucu soğuklarda bile içinizi ısıtacak olan bu ürünle tarzınızı konuşturmaya hazır olun!

7. Spor giyim âşıklarına: Koton Erkek Pantolon

Spor giyinmekten asla vazgeçmeyen ve günlük hayatta jean pantolonları tercih eden erkekler için Koton Erkek Pantolon, ideal bir seçenek olabilir. %97 pamuk ve %3 elastan kumaş türüne sahip ürün, her tarza uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlar. Siyah, açık indigo ve petrol renk seçenekleri bulunan bu parçayla tanıştıktan sonra diğer pantolonlarınızı rafa kaldıracağınıza eminiz.

8. Sade ve şık giyinmeyi sevenlere: Jack & Jones, Nick Erkek Kazak

Sade ve şık giyinmeyi seven erkeklerin tercih ettiği Jack & Jones, Nick Erkek Kazak; kış aylarında kurtarıcı olarak tercih edebileceğiniz parçalardan bir diğeri. S ve XL aralığında beden seçeneği bulunan ürünü; jean pantolon, mont, kaban, atkı, bere ve bot ile kombinleyerek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Siyah, bej ve lacivert renk seçenekleriyle beğeninize sunulan bu ürünü detaylı incelemenizi öneririz.

9. Dondurucu soğuklarda yardımınıza koşacak: Trednyol Man Lacivert Erkek Üçlü Atkı - Bere - Eldiven Seti

Dondurucu kış soğukları için olmazsa olmaz TRENDYOL MAN Lacivert Erkek Üçlü Atkı - Bere - Eldiven Seti, her erkeğin dolabında mutlaka bulunmalı. Sade ve şık görünümüyle ister spor ister klasik kombinlerin tamamlayıcısı olarak tercih edebileceğiniz set, soğuk kışın günlerinde içinizi ısıtacak. Oduncu gömlek, kazak, jean veya kumaş pantolon ve ceket gibi ürünler ile kombin yapabileceğiniz bu ürüne şans verebilirsiniz.

10. Şıklığından ödün vermeyenlere: Muggo Unisex Motor Postal Bot

Kar yağsa da buz tutsa da şıklığından asla vazgeçmeyenler, bu ürün tam size göre! Hem erkek hem kadınların tercih edebileceği Muggo Unisex Motor Postal Bot, kauçuk kaydırmaz taban yapısı ve çok yönlü kavrama teknolojisi ile daha güvenli adım atmanızı sağlar. Bağcıklı ve metal armalı dış tasarımı ile kendinizi şık hissettirecek bu botları sepetinize eklemeye ne dersiniz?