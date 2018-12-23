Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesindeki alkollü eğlence mekanlarında ve otellerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipleri, ilçedeki iki otele baskın düzenledi. Baskında 9 yabancı uyruklu kadın ile 9 Türk erkek gözaltına alındı.

Alkollü 3 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda da 6'sı yabancı uyruklu 7 kadın ile bu işletmenin sorumlusu 5 erkek gözaltına aldı. İşletme sorumlusu olan 5 şüphelinin fuhuş için mekan sağlamak ve fuhuşa aracılık suçlamalarıyla emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

15 KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK

15 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği belirtilirken, fuhuş yapan 9 erkek ile 1 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

