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Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 18:13 | Son Güncelleme

Yalova'da jandarmanın düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları öne sürülen 16 kadın ve 9 erkek ile fuhuş için yer temin ettikleri öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesindeki alkollü eğlence mekanlarında ve otellerde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipleri, ilçedeki iki otele baskın düzenledi. Baskında 9 yabancı uyruklu kadın ile 9 Türk erkek gözaltına alındı.

Alkollü 3 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda da 6'sı yabancı uyruklu 7 kadın ile bu işletmenin sorumlusu 5 erkek gözaltına aldı. İşletme sorumlusu olan 5 şüphelinin fuhuş için mekan sağlamak ve fuhuşa aracılık suçlamalarıyla emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

15 KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK

15 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği belirtilirken, fuhuş yapan 9 erkek ile 1 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Yalova Jandarma fuhuş fuhuş operasyonu

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