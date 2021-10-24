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Yanan çiftlik evindeki kulübede 70 bin TL'sini aradı

24.10.2021 03:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında kulübe küle döndü. Yangından kurtulan çiftlik sahibi Kemal Gürler, itfaiye ekipleriyle birlikte küle dönen eşyalar arasında 70 bin TL olduğunu söylediği parasını aradı. Gürler, yanan eşyalarının arasında yaklaşık 500 TL buldu, başka para bulunamadı.

Yanan çiftlik evindeki kulübede 70 bin TL'sini aradı

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Uzuntarla Caddesi üzerinde bulunan Kemal Gürler'e ait çiftlikteki kulübede, henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

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1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çiftlik içerisinde, ev olarak kullanılan kulübeden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bu sırada alevlere teslim olan kulübenin yan tarafında bulunan ahırdaki büyükbaşlar, yangının ahıra sıçrama ihtimaline karşı başka bir yere alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN SONRASI PARASINI ARADI

Öte yandan, alevlerin kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin yanına gelen çiftlik sahibi Kemal Gürler, küle dönen kulübede 70 bin TL'sinin bulunduğu söyleyerek yanan eşyalarının arasında para aradı. İtfaiye erlerinin de kendisine yardım ettiği Kemal Gürler, yanan eşyaların arasında yaklaşık 500 TL buldu. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda başka paraya rastlanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA/İHA)

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yangın Kocaeli
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