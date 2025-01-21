Yangın sonrası Tanju Özcan'dan zehir zemberek sözler! Bakan Ersoy'u hedef aldı: "Hayatımda böyle terbiyesizlik, iftira görmedim"

Bolu'daki yangın faciasının yankıları sürüyor. Bölgeye giden bakanlardan Mehmet Nuri Ersoy, "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor" demişti.

"DENETLEME YETKİSİ VE GÖREVİ BAKANLIĞA AİT"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bakan Ersoy'a yanıt verip şunları söyledi:

Biz burada kendi canımızla uğraşırken biraz önce Türkiye Cumhuriyetinin Kültür ve Turizm Bakanı geldi kameraların önünde açık seçik yalan söylemek suretiyle itfaiyemizi suçlama cüretinde bulundu. Sayın Bakan açıklamasında ne diyor, "2020 ve 2024 yıllarında biz bu oteli denetledik" diyor. Bu oteli denetleme yetkisi ve görevi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait. Çünkü Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bu otel.

"SAYIN BAKAN BU OLAYIN BİZATİHİ SORUMLUSUDUR"

Şimdi basına bir belge servis etmişler, diyorlar ki "Bolu Belediyesi’nin itfaiyesinden yangın yeterlilik belgesi aldık." Arkadaşlar o belgenin tarihine bir bakın; o tarihte, ilgili otel, 22 Kasım 2007 yılında yani yaklaşık 15 yıl önce Bolu Belediyesi’ne müraacat etmiş. O zaman da burada AK Partili bir başkan var. Bu binanın yangına dair güvenli olduğuna dair bir rapor vermiş. Onun dışında 2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya 'Yangına uygundur, yangınla ilgili önlemler alınmıştır' şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir. Sayın Bakan bu olayın bizatihi sorumlusudur ve sorumluluğu aşmak için alçak bir şekilde belediyemizi suçlama cüretinde bulunmuştur.

"EN SON 2007'DE RAPOR İSTENMİŞ"

Bizim rutin denetim yapma yetkimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil, burası turizm alanı. Bizim yetki sahip olduğumuz alan değil, burada yetkili olan Turizm Bakanlığı. Zaten 2022 ve 2024’te de yangınla ilgili "Biz denetim yaptık" diyor. Ancak belediyeden talep edildiği takdirde itfaiye gelip rapor veriyor. Bu rapor da en son 2007 yılında istenmiş ve o zaman verilmiş. O tarihten sonra belediyemizce verilmiş herhangi bir rapor yok.

"BÖYLE TERBİYESİZLİK, BÖYLE İFTİRA HAYATIMDA GÖRMEDİM"

İnsan bir tarihine bakar, 2007 yazıyor orada. Benim görev almamdan 12 yıl önce verilmiş olan bir belgeden bahsediliyor. Apar topar suçluluk psikolojisi ile bu şekilde toplumu yanlış yönlendirecek ve insanları suçlayacak beyanlarda bulunuyor. Bu Kültür ve Turizm Bakanı’na yakışmıyor. Her şeyden önce bir adama yakışmıyor. Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir iftira ben hayatımda görmedim.

"BELGE VARSA GÖSTERSİN, İFTİRA ATMASIN"

Hadi göstersin bakalım 2022, 2023, 2024 yıllarından Bolu Belediyesi’nin itfaiyesi tarafından 'Yangın önlemleri alınmıştır, yeterlidir' diye bir belge var mı yok mu? Hadi göstersin! İnsanlara da iftira atmasın! Yazıktır günahtır. Servis ettikleri belge 2007 yılında o zaman da talep üzerine verilmiş bir belge, benim belediye başkanı olmamdan 12 sene önce verilmiş bir belge.