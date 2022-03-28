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  4. Yaralı flamingo Aksaray'da ortaya çıktı, ayağındaki İran detayı dikkat çekti!

Yaralı flamingo Aksaray'da ortaya çıktı, ayağındaki İran detayı dikkat çekti!

28.03.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yaralı halde bulunan flamingonun vücudunda 3 saçma yarası olduğu, sol kanadının kırıldığı ortaya çıktı. Ayrıca flamingonun ayağında ise İran'ın Tahran kentinde kuş gözlemcileri tarafından takılan çip bulundu. Çip sayesinde flamingonun yaklaşık 2 bin kilometre uçarak Tuz Gölü'ne ulaştığı belirlendi. Flamingo tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

Yaralı flamingo Aksaray'da ortaya çıktı, ayağındaki İran detayı dikkat çekti!

Havaların ısınmasıyla göçle Tuz Gölü'ne flamingolar gelmeye başladı. Ancak flamingolardan biri, avcılar tarafından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Yaralı flamingoyu bulan köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Ekiplere teslim edilen flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedaviye alındı.

KANADI KIRILDI, VÜCUDUNDA SAÇMA YARALARI BULUNDU

Flamingonun, tüfekle yaralanmasından dolayı sol kanadının kırıldığı, çekilen filminde kanadından hariç, vücudunda 3 saçma yarası olduğu belirlendi. Ayrıca flamingonun ayağında ise İran'ın Tahran kentinde kuş gözlemcileri tarafından takılan çip bulundu. Çip sayesinde flamingonun yaklaşık 2 bin kilometre uçarak Tuz Gölü'ne ulaştığı belirlendi. Flamingo tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray İran
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