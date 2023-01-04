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Yargıtay'dan emsal nitelikte 'Mehir' kararı! 500 gram 22 ayar altın...

04.01.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay, 'damat adayının, düğün öncesi gelin adayına ödemeyi vaadettiği mal ya da para' olarak bilinen 'mehir'le alakalı emsal teşkil edecek bir karar verdi. Yüksek mahkeme; resmi nikah akdi yapılmadığı takdirde mehir senedinin geçerli bir belge olmayacağına hükmetti. Davacı kadın, davalıların mehir senediyle 500 gram 22 ayar altın borçlandıklarını ve ödemediklerini ileri sürüp yasal faiziyle tahsilini talep etmişti.

Yargıtay'dan emsal nitelikte 'Mehir' kararı! 500 gram 22 ayar altın...

Tam 5 sene önce dünya evine giren çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmaya karar verdi. Aile Mahkemesi'ne başvuran davacı genç kadın, resmi nikah yapmaksızın imam nikahıyla evlendiği kocasının alkol kullanması, düzenli ve yeterli gelirinin olmaması, ekonomik durumu hakkında yalan söylemesi sebebiyle boşandığını dile getirdi. Kocasının, ailesi tarafından imzalanan mehir senedinin tahsilini talep eden davacı kadın; davalıların mehir senediyle 500 gram 22 ayar altın borçlandıklarını, bu borçlarını ödemediklerini ileri sürerek; altının dava tarihindeki değeri olan 85 bin TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etti. Davalılar davanın reddini istedi. Aile Mahkemesi; davanın kısmen kabulüne hükmetti. Hem davacı hem de davalılar kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları geri çevirdi. Kararı davalılar temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk dairesi girdi.

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EMSAL NİTELİKTE KARAR

Emsal nitelikte bir karara imza atan daire, resmi nikah olmadan mehir senedinin geçerli sayılamayacağına hükmetti. Kararda şöyle denildi: "Damat ve damat babasının imzaladığı belgede 'mehir senedi, bu mihir senedini eşim olacak kişiye mihir olarak veriyorum' ibaresi mevcuttur. İşbu belgenin evlilik birliğinin gerçekleşmesi amacıyla düzenlendiği ancak davalı ve davacı arasında resmi nikah akdi yapılmadığı, bu itibarla da söz konusu belgenin geçerliliği olmadığı ortadadır. Buna göre ilk derece mahkemesince; davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. İlk derece mahkemesi kararının, bozulmasına karar verilmiş olduğundan, işbu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararının da kaldırılmasına karar verilmiştir." (İHA)

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