Gözlerinin önünde sürekli kusuyor ama… Sosyal medya o anneyle çalkalanıyor! ‘Bu çocuğu kurtarın’ Çocuğunu 36 saat aç bırakıyor

Sosyal medya son günlerde bir annenin sözde alternatif tıp adı altında çocuğuna yaptıklarını konuşuyor. Henüz 8 yaşındaki çocuğunu 15 günde bir 36 saat aç bırakan anne, bunları sosyal medya hesabından da insanlarla paylaşıyor. Binlerce takipçisine yaptıklarını anlatan annenin, uyguladığı yönteme uzmanlar büyük tepki gösterdi. Çocuğun istismar edildiğini belirten uzmanlar, bunun kalıcı hasara da yol açabilecek düzeyde olduğunu aktardı. Öte yandan söz konusu anne ile ilgili CİMER "Bu çocuğu kurtarın" diyerek şikayet yağmuruna tutuldu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk için devreye girdi. İşte annenin çocuğuna uyguladığı yalan yanlış ve akılalmaz yöntemlerin detayları...

"ÇOCUKTA KALICI HASARLARA NEDEN OLABİLECEK DÜZEYDE"

ATV Haber'de yer alan habere göre, 15 günde bir 36 saat çocuğunu aç bırakan anne ile ilgili Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Ömer Beşer “Çocukta kalıcı hasarlara neden olabilecek düzeyde patolojik boyutta. Bu asla tasvip edilesi değil." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUN İSTİSMAR EDİLMESİ SÖZ KONUSU"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Öğretim Görevlisi Dr. Gizem Durcan ise “Çocukta öncelikle fiziksel bir travma var. Çocuğun fiziksel olarak ihmal hatta istismar edilmesi söz konusu" şeklinde konuştu.

Sosyal medyanın konuştuğu ve büyük tepki çeken anne, uyguladığı bu adeta ölümcül yönteme sağlık adı altında sözde alternatif tıp dedi ve çocuğunu 36 saat aç bıraktı.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş “İnsanları normal bulmuyorum yani. Benimki 1 saat yemek yemediği zaman ben oturup kendim yemek yiyemiyorum” yorumunu yaptı.

"ÇOCUK İÇİN ÇOK UZUN BİR SÜRE"

Prof. Dr. Ömer Beşer “36 saat çok uzun bir süre açlık çocuk için. Hekim olmadan tavsiyede bulunan bir takım sosyal medya fenomenleri var. Tabii bu maddi kazanç için, popülarite için yapılıyor.” dedi.

Dr. Gizem Durcan “Çocuğun temel haklarından bir tanesi beslenme hakkı. Bundan mahrum bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın yanlış olduğunu ifade eden uzmanlar, her çocuğun oynamaya ve koşmaya olduğu gibi yemeye de hakkı olduğunu belirtti. Özellikle okul çağındaki çocukların uzun süreli aç bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

HER SABAH PEYNİR ALTI SUYU, SİRKE, LİMON VE SARIMSAK İLE...

Prof. Dr. Ömer Beşer “Çocukta kalıcı hasarlara neden olabilecek, çocuğun depolarında, bir takım vitaminlerinde eksilmeler… 36 saat çok uzun bir süre açlık çocuk için. Özellikle sıvının dağılmaması, veya bir takım elektrolitlerin, bir takım vitaminlerin eksik kalması da çocukta ciddi problemlere neden olacaktır. Hem nörolojik gelişimini etkileyebilir hem de büyümesini geride bırakabilir.” şeklinde konuştu.

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise “Sosyal medya maalesef doğru kullanılmadığı zaman güzel sonuçlar vermeyebiliyor” yorumunu yaptı.

FOTOĞRAFLARDAKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY: YAŞITLARINA GÖRE DAHA ZAYIF

Söz konusu anne, çocuğuna her sabah peynir altı suyu, sirke, limon ve sarımsaktan oluşan karışımı içirerek tek tip beslenmesini sağladı ve küçük çocuğu uzun süre aç bıraktı. Üstelik o annenin tüm bunları bir marifet gibi sosyal medya hesabından paylaşması da dikkat çekti. O fotoğraflarda 15 günde bir aç bırakılan çocuğun yaşıtlarına göre daha zayıf olduğu görüldü.

Dr. Gizem Durcan “Bunu yapan kişinin anne olduğunu düşünürsek çocuğun anneyle güven ilişkisi, tüm yaşamındaki insanlarla güven ilişkisini zedeleyecektir” dedi.

Prof. Dr. Ömer Beşer ise konuyla ilgili “Bu artık tedavi arayışından veya beslenme arayışından çıkıp istismara giricek düzeye varmış. Hem de 15 günde bir, uzunca bir süre yani metabolizmanın, çocuk metabolizmasının asla kabul edemeyeceği bir süre aç bırakması tabii ki çocukta kalıcı hasarlara neden olabilecek düzeyde.” değerlendirmesinde bulundu.

ŞİKAYET YAĞMURU! “BU ÇOCUĞU KURTARIN”

Doktorlar annenin çocuğuna yaptığı bu sağlıksız uygulamanın ardından “Bu çocuğu kurtarın” diyerek CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu.

Dr. Dr. Gizem Durcan ise “Bir ihmal hatta bir istismar durumu. Bir adli bildirim gerektiren, çocuğun koruma altına alınmasını gerektiren bir durum” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Sosyal hizmetler il müdürlüğü ekipleri, söz konusu annenin evine gidip incelemelerde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise gelen şikayetler üzerine çocuk için harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bu çocuğumuzla alakalı, bu ihbarlarla alakalı da gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılır. Biz de eğer çocuğumuzla ilgili alınması gereken bir tedbir varsa ilgili mercilerden bunun talebini yaparız.” dedi.