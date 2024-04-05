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Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini genç sevgilisiyle evlendi mi?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.04.2024 08:05
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Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü türkücü Berdan Mardini'nin kendisinden yaşça küçük Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açması çok konuşulmuştu. Mardini'nin sevgilisi için 'Kızı yaşında' yorumları yapılmıştı. Ünlü isim şimdi de evlilik açıklamasıyla gündeme geldi.

Yaş farkı olay olmuştu! Berdan Mardini genç sevgilisiyle evlendi mi?

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açan Mardini'nin genç sevgilisi ile arasındaki yaş farkı olay olmuştu.

Genç sevgilisi ile her fırsatta aşk dolu karelerini takipçileri ile paylaşan ünlü türkücüye 'Kardeşiniz gibi duruyor', 'Kızı değil mi?', 'Kızın yaşında' gibi eleştirel yorumlar yapılmıştı.

BERDAN KAPAK

GENÇ AŞKIYLA EVLENDİ Mİ?

Berdan Mardini şimdi de 'evlilik' açıklamasıyla gündem oldu. Sevgilisi ile el ele galaya katılan ünlü türkücü gazetecilerin 'evlilik yakın mı?' sorusuna 'Oldu bitti' şeklinde açıklama yaptı.

berdan sevgilsi

İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde yaptığı evlilik açıklamasını gündeme getiren ünlü türkücü, “İbrahim abi espri yapıyor da, ben yapamayacak mıyım?” sözleri ile kahkaha attı.

Berdan Mardini sözlerine şöyle devam etti; 'Ben Nisan Mayıs yapmıyorum. 1,5 seneyi geçti olup bitmesi lazımdı zaten, olup bitti' dedi.

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Berdan Mardini evlilik evlendi sevgilisi yaşında
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