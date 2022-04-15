Yasak Elma Ender'in çok beğenilen leopar desenli gömleğine uygun fiyatlı alternatifler

2018 yılından beri ekranlarda fırtınalar estiren Yasak Elma, şüphesiz son dönemlerin en sevilen dizilerinden biri. Usta oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen dizinin başarısında başrol karakterlerinin de payı büyük. Özellikle Şevval Sam'ın hayat verdiği Ender karakteri, kıvrak zekâsı ve havalı tavrıyla kalpleri kazanmış durumda. Ender'in dizi stylingi de ilgiyle takip ediliyor. Her giydiğiyle sosyal medyanın gündemine düşen güzel karakterinin son bölümlerde tercih ettiği beyaz leopar desenli gömleği de çok sevilmişti. Şanslıyız ki Buen Fashion imzalı tasarımın uygun fiyatlı benzerlerine tek tıkla ulaşmak mümkün.

1. Baharın enerjisini stilinize taşıyın

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Havalar ısındıkça kıyafet seçimleri de renklenmeye başlıyor. Yeniden uyanan doğanın enerjisinden ilham alarak tasarlanan dinamik tonlar, leopar gibi klasik desenleri bile etkisi altına almayı başarıyor. Açık renge boyanarak leoparın vamp enerjisini kıran fenomen gömleği çok beğendiyseniz ancak "Bahar gelmişken biraz renkten zarar gelmez." diyorsanız Wsolar'ın bu modeline göz atabilirsiniz. Bulutsuz bir gökyüzü gibi masmavi parlayan gömlek, Ender'in gömleğine benzer parlak leopar desenlerle süslenerek oldukça sıra dışı bir tavır kazanıyor. Bahar dolabınızı renklendirmek istiyorsanız gömleğe mutlaka şans verin.

2. Zarafet timsali: ekru ve leopar

Leopar deseninin ağır ve rüküş olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bambaşka renk ve şekillerle buluşarak güncellenen leopar deseni, tıpkı inci kolye ve siyah stiletto gibi zarafetin sembolüne dönüşüyor. Yasak Elma'nın Ender'inin elegant gömleğinden ilham alan Koton, uzun kollu ve cepli gömlek modelini huzurlarınıza sunuyor. Yumuşacık ekru rengi ve kibarca dizilmiş leopar desenleriyle oldukça şık görünen model, ön cepleri ve hafif kumaşıyla Ender'in gömleğinin daha sportif, günlük bir alternatifine dönüşüyor. Siz de leopar deseninin zarif ruhunu stilinize katmak istiyorsanız modele mutlaka göz atın.

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3. Yaz sıcakları için ferah bir alternatif arıyorsanız

Gömlekleri ne kadar sevsek de yaz sıcaklarında uzun kollu alternatifler çok tercih edilmeyebiliyor. Böyle zamanlarda hem tişört konforunu hem gömlek şıklığını bir arada sunan kolsuz gömlekler, âdeta sezonun yıldız parçalarına dönüşüyor. Yasak Elma'nın Ender'inin fenomen gömleğini çok beğendiyseniz ancak biraz daha yazlık parçalar arıyorsanız Defacto'nun bu modeline göz atabilirsiniz. Uçuk pembe rengi ve özgün leopar desenleri ile dikkat çeken modeli dilerseniz ofis kombinlerinizde tercih edebilir ya da kot şort ve sandaletle ile birleştirerek günlük stilinizde fark yaratabilirsiniz.

4. Milenyumlu leopar

Ender'in stilini bu kadar çok sevmemizin bir nedeni de klasik tarzları modern çizgilerle birleştirmesi olabilir. Âdeta modanın geçmişini trendlerle buluşturarak geleceğe seslenen vizyoner kombinler yapan güzel karakterin bu tavrı, Buen Fashion gömleğinde de hissediliyor. Son dönemlerin en popüler markalarından Koton, leopar desenli gömleğiyle ünlü karakterin modaya bakış açısını yeniden yorumluyor. Klasik leopar desenini manipüle ederek bambaşka bir tavır ortaya koyan gömlek, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan yakası ve havalı kollarıyla da benzerlerinden ayrılıyor. Farklı parçalarla birleştirerek her ortama uyum sağlayabileceğiniz gömlek, yeni favoriniz olacak.

5. İki moda devi bir arada: leopar ve saten

Feminen modanın iki güçlü unsuru leopar ile saten güçlerini birleştiriyor ve ortaya göz alıcı şıklığın formülü çıkıyor. İç giyim malzemesiyken sınırlarını aşarak sokağa çıkan saten, leopar deseninin cazibesine asla karşı koyamıyor. Saten ve leoparın dişil enerjisini pembeyle birleştirerek nabzı doruklara çıkaran Bendistar Butik Leopar Desenli Saten gömlek, Ender'in fenomen gömleğinin romantik bir versiyonuna dönüşüyor. Gardırobuna zamansız ve mekânsız bir parça katmak isteyenlerin çok seveceği gömleği hem günlük stilinizde hem gece kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Bu sezon gardırobunuza farklı parçalar katmak istiyorsanız modele mutlaka göz atmalısınız.

6. Gece kombinlerine yeni açılımlar

Gece davetlerinde sürekli elbise giymekten çok sıkıldıysanız müjde! Özel partilerden iş yemeklerine kadar tüm şık davetlere artık gömleklerle katılabilir, Yasak Elma'nın güzeller güzeli karakteri gibi cool ve güçlü görünebilirsiniz. Tasarımları ile göz dolduran Never More, leopar desenli transparan gömleği ile elbise giymekten sıkılanların yardımına koşuyor. Fenomen gömleğin aksine beyaz yerine siyah renge bürünen modeli etek veya kumaş pantolonlarla birleştirerek oldukça şık bir kombine imza atabilirsiniz. Kabarık kolları ile herkesin dikkatini çeken gömlek, sezonun yıldız parçası olmaya aday.

7. Asimetrik kesimler, özgür gömlekler

Şu bir gerçek ki modada kurallara yer yok. Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan tasarımlar, kural bozucu tavırlarıyla bambaşka trendlerin kapısını aralıyor. Yıllardır alışık olduğumuz gömlek formları ise bu moda devriminde başrolde yer alıyor. Siz de bu sezon alışılmışın dışına çıkmak ve gömleklerin özgürlük hareketini desteklemek istiyorsanız Yasak Elma'nın Ender'inin ünlü gömleğindeki kuşak detayından ilham alabilirsiniz. Kruvaze gelen asimetrik yakaları toka ile birleştirerek benzersiz bir tasarım ortaya koyan Koton'un leopar desenli gömleğiyle Ender gibi her daim güçlü ve öz güvenli görünmek mümkün.

8. Sportif tarzdan vazgeçemiyorsanız

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"Yasak Elma'nın Ender'i bu gömlek içinde çok şık görünüyor ama ben daha spor alternatifler arıyorum." diyorsanız leopar desenini başka malzemelerle birleştirerek kendinize has tarzınızı yansıtabilirsiniz. Axiamoncha, efsanevi lüks leoparı denim detaylarla bir araya getirerek sokak modasına çok sevilecek bir parça katıyor. Ender'in gömleğinin aksine leopar desenini blok kot parçalarla bir araya getiren oversize gömleği daha spor ve günlük kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Crop topun üstüne ceket olarak da kullanabileceğiniz parçayı alışveriş listenize eklemeyi ihmal etmeyin deriz.

9. "Klasikten ödün veremem." diyenlere

Leoparın fütüristik dönüşümünü çok beğeniyor ama efsanevi parçaların klasikleşmiş karakterlerinden ödün veremiyorsanız gardırobunuza mutlaka kahve tonlarında bir leopar gömlek eklemelisiniz. Güncellenen görünümleriyle kalpleri fetheden leopar deseni, doğadaki hâliyle de moda dünyasındaki değerini korumaya devam ediyor. Canlı dokusu ve şık kesimiyle klasik leopar gömlekler arasından sıyrılmayı başaran Loalirando Gömlek, her an stilini yansıtmak isteyenlerin ilk tercihine dönüşüyor. Kot pantolon veya deri etek gibi birbirinden farklı parçalarla bambaşka tarzlara yelken açan model, ne olursa olsun iddiasından asla vazgeçmiyor.

10. Minimal ve asil

Leopar desenini beyaz renge boyayarak doku farklılıklarıyla ışık oyunları yapan Ender'in çok konuşulan gömleği, modadaki "az çoktur" akımına uyum sağlayarak bir kraliçe gibi soylu görünmeyi başarıyor. Âdeta Yasak Elma'nın olay karakterinin stilinden ilham alarak tasarlanan model, klasik bir gömlek yakası yerine dik yaka kullanarak daha asil bir tavır sergiliyor. Dökümlü kollarıyla zarif görünümünü daha da güçlendiren model, gardırobun başköşesine yerleşmeyi hak ediyor. Şık ve stil sahibi görünmek istediğiniz günlerde sizi yarı yolda bırakmayacak gömleği almadan yeni sezona başlamayın.