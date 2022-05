Yatağınızı her sabah topluyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Doğru yatak temizliği için...

Sabahları güne daha iyi bir başlangıç yapmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Uzmanlar yıllardır güne daha pozitif başlamak için yatağınızı toplamanız gerektiğini belirtiyorlar. Ancak yatak uzmanları yatağınızın her zaman toplanmasına gerek olmadığını belirtiyorlar. Yatağınızda doğru hijyeni sağlamak için yatağınızın temizlik bakımına dikkat etmek gerekiyor. Temiz yatak uyku kalitenizi ve sağlığınızı oldukça etkiliyor.

ÇARŞAFLAR HAVALANDIRILMALI

The Sleep Council'e göre, ortalama bir yetişkin her gece 285 ml sıvı kaybediyor. Bunun anlamı, her sabah yatağınızı yaptığınızda yatağın içerisine gün boyunca iltihaplanmaya neden olacak tüm bu nemi hapsediyorsunuz. Bunun yerine uyandıktan sonra, özellikle sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarında, yatağın nefes alması ve nemin buharlaşması için yatak çarşaflarını havalandırarak düzeltmeniz gerekiyor.

YATAĞI ÇEVİRMEK GEREKİR Mİ?

Uzmanlara göre çift taraflı yataklar ters çevrilebilir. Yatağınızı aldıktan sonraki ilk üç ay boyunca haftada bir kez ters çevirmeniz öneriliyor. Bundan sonra, ayda sadece bir kez çevirmeniz yeterli oluyor. Bu çevirme işlemi yatağın dolgusunun eşit şekilde yerleştirilmesini sağlayarak çukurların oluşmasını durduruyor. Tek taraflı yatakları ise ters çevrilmese de 180 derece döndürmek gerekiyor. Tek taraflı yatakları da ayda bir döndürmek gerekiyor.

EN HİJYENİK YATAK TEMİZLEMESİ NASIL OLMALIDIR?

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ KULLANMAK YATAĞA ZARAR VERİYOR

Yatağınızdaki tozu ve tüyleri süpürmek cazip gelebilir ancak elektrikli süpürgenin güçlü emiş gücü dolgunun yerinden çıkmasına ve bu da çarpmalara ve çökmelere neden olabilir. Bunun yerine zemindeki kalıntıları temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın ve daha sonra süpürülebilir.

LEKELER ILIK SABUNLU SUYLA TEMİZLENMELİDİR

Lekeler, temiz bir bezle silerek hemen temizlenmelidir. Yatağınız doğal liflerle doluysa, bu kuru bir bez olmalıdır, 'ıslak temizlik' döşemeye zarar verebilir. Diğer yatakları ılık sabunlu su ile silebilirsiniz. Yatağın daha uzun süreli kullanımı için zararlı kimyasallar içeren temizlik ürünleri kullanmamalısınız.

NEVRESİM VE YATAK KORUYUCULAR DÜZENLİ OLARAK YIKANMALI

Nevresimlerinizi 1-2 haftada bir ve yatak koruyucunuzu ayda bir yıkayın. Bunları düzenli olarak temizlemek, şilteden sızan kirleri durdurarak daha uzun süre temiz kalmasını sağlar. Yaz aylarında terden dolayı çarşaflarınızı ve koruyucunuzu daha düzenli temizlemeniz gerekebilir.