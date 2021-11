Yatak minderindeki sararmalardan, inatçı lekelerden bir çırpıda kurtulmanın basit ve etkili yolları

Her gün zamanınızın en az üçte birini yatakta geçirdiğinizi düşündüğünüzde yatak temizliğinin önemini anlayabilirsiniz. Nevresimleri sık sık yıkamak, yatağın üzerini güçlü bir elektrikli süpürgeyle süpürüp biraz havalandırmak bir rutine dönüşmeli. Ancak kocaman yatak minderlerinin temizliği her zaman çok kolay olmuyor. Yatak minderlerine yerleşen ve sağlığı tehdit eden maytlar, zamanla yatağınızda sarı sarı lekeler oluşturuyor. Özellikle çocuk yataklarındaki lekeler, çok can sıkıcı bir hâl almaya başlıyor ama dert etmenize gerek yok! Yatak minderlerindeki inatçı lekelerden kurtulmanın yollarını araştırdık! İşte, pratik çözümler...

BULAŞIK DETERJANI İLE YATAK TEMİZLİĞİ

Yatağınızda kan, idrar gibi belirgin lekeler varsa yağı, kiri söküp atan bulaşık deterjanınızdan yardım alabilirsiniz.

1 çorba kaşığı sofra tuzu, aynı ölçüde bulaşık deterjanı ve çeyrek fincan oksijenli suyu karıştırıp bir macun oluşturun.

Macunu lekelerin üzerine yayıp derine işlemesini ve kuruyup bir kalıntıya dönüşmesini bekleyin.

Ardından kalıntıyı kazıyarak elektrikli süpürgeyle alın.

Hâlâ bir leke kaldıysa bir bezi oksijenli suya batırarak bölgeyi dikkatlice silmeniz yeterli olur.

SİRKE İLE YATAK TEMİZLİĞİ

Yatağınızda oluşan sararmalardan sirkeli su kullanarak da kurtulabilirsiniz.

Sirkeli suyun çıkaramadığı lekeler için bir sprey şişesindeki sirkeyi doğrudan lekeye püskürtüp bir süre bekletin.

Ardından başka bir bezi ılık su ile ıslattıktan sonra bölgeyi iyice silin.

Sonra da kuru bir bezle bölgedeki nemi alıp kurumasını bekleyin.

KARBONAT İLE YATAK TEMİZLİĞİ