Yatak minderindeki sararmalardan, inatçı lekelerden bir çırpıda kurtulmanın basit ve etkili yolları

Her gün zamanınızın en az üçte birini yatakta geçirdiğinizi düşündüğünüzde yatak temizliğinin önemini anlayabilirsiniz. Nevresimleri sık sık yıkamak, yatağın üzerini güçlü bir elektrikli süpürgeyle süpürüp biraz havalandırmak bir rutine dönüşmeli. Ancak kocaman yatak minderlerinin temizliği her zaman çok kolay olmuyor. Yatak minderlerine yerleşen ve sağlığı tehdit eden maytlar, zamanla yatağınızda sarı sarı lekeler oluşturuyor. Özellikle çocuk yataklarındaki lekeler, çok can sıkıcı bir hâl almaya başlıyor ama dert etmenize gerek yok! Yatak minderlerindeki inatçı lekelerden kurtulmanın yollarını araştırdık! İşte, pratik çözümler...
Yatağınızda kan, idrar gibi belirgin lekeler varsa yağı, kiri söküp atan bulaşık deterjanınızdan yardım alabilirsiniz.
1 çorba kaşığı sofra tuzu, aynı ölçüde bulaşık deterjanı ve çeyrek fincan oksijenli suyu karıştırıp bir macun oluşturun.
Macunu lekelerin üzerine yayıp derine işlemesini ve kuruyup bir kalıntıya dönüşmesini bekleyin.
Ardından kalıntıyı kazıyarak elektrikli süpürgeyle alın.
Yatağınızda oluşan sararmalardan sirkeli su kullanarak da kurtulabilirsiniz.
Sirkeli suyun çıkaramadığı lekeler için bir sprey şişesindeki sirkeyi doğrudan lekeye püskürtüp bir süre bekletin.
Ardından başka bir bezi ılık su ile ıslattıktan sonra bölgeyi iyice silin.
Öncelikle bir elektrikli süpürge kullanarak kiri, tozu ve ölü deriyi süpürün. Böylece yatağınızı karbonat karışımı ile temizlemeye başlayabilirsiniz.
Bir kova soğuk suya birkaç yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.
Temizleme bezini karbonatlı suya batırıp yatağın sararmış kısmını silin.
Kuru bir bezin lekeyi emmesini sağlayın.
Leke geçmezse bölgeyi suyla nemlendirin ve biraz kuru borik asit serpin.
Leke kaybolana kadar alanı yavaş yavaş dairesel hareketlerle silin.
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