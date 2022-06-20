Yaz aylarında 90'lar stili takılmak isteyenlere retro kombin önerileri

Genç enerjisiyle gönülleri çoktan fethetmiş olan crop bluzlar, bucket şapkalar, choker kolyeler... Hip hop müziğin rahatlığa önem veren duruşu ile Grunge'ın asi ruhuna sahip kıyafetler ve aksesuarlar, tarzınıza farklılık katmaya aday. Ayrıca Drew Barrymore gibi ünlü oyuncuların ve Kate Moss gibi süper modellerin 90'lardaki ikonik kombinlerini bu yaz tekrar göreceğiz gibi görünüyor. Eğer siz de bu sene 90'lara geri dönüş yapmak istiyorsanız 90'lar ruhunu yansıtan parçaları ve daha fazlasını hep birlikte inceleyelim.

1. 2022 yazının trend parçası bucket şapkalar

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Yaz aylarında şapkasız gezmek olmaz. Tommy Hilfiger Iconic Signature Bucket Şapka ile hem güneşten korunabilir hem 90'lar modasına giriş yapabilirsiniz. 2022 yazının trend rengi olan pembe, bu şapkada karşımıza iç açıcı ve enerjik tonlarıyla çıkıyor. Tommy Hilfiger'ın spor ve bir o kadar da asil görünen şapka modeli ile romantik ve spor bir görünüm yakalayabilirsiniz. Aynı anda 90'lar modasının hem feminen ve hem de rahat olabilen enerjisine sahip bir kombin yaratmak istiyorsanız bu ürünü satın alarak kombininizi şekillendirmeye başlayabilirsiniz.

2. Farklı şekillerde kombinlenebilen crop bluzlar

90'lar modasını bu yaza taşımak için çok sevilen kurtarıcı parçalardan biri olan crop bluzları unutmamak gerekir. Stradivarius Desenli Bridgerton Korse'yi şortlarınızın üstüne giyebilir, serin yaz akşamlarında üzerinize bir gömlek alarak kombininizi tamamlayabilirsiniz. Spor bir görünüm yakalamak isterseniz eşofman altları ile ürünü kullanmanız mümkün. Stradivarius'un mavi renkli ve korse şeklindeki crop bluzunu uzun etekler, yüksek belli kot pantolonlar veya İspanyol paça pantolonlar ile kullanıp şık ve romantik bir görünüm elde edebilirsiniz.

3. Kıvrımlarınızı vurgulayan yüksek belli mom jeanler

Göbek deliğinin hemen altında biten ve belde daralan yüksek belli mom jeanler, vücudunuzu daha kıvrımlı gösterir. Düz bacak tasarımına sahip TRENDYOLMİLLA Açık Mavi Yüksek Bel Mom Jeans, belinizi vurgular ve vücudunuza bir kum saati görünümü verir. Crop bluzlar ile çok farklı şekillerde kullanılabilen bu ürün, 90'larda olduğu gibi 2022 yazında da dolabınızdaki kurtarıcı ürünlerden biri olmaya aday. Şık veya spor kombinler yapabileceğiniz ürünü, ister spor ister topuklu ayakkabılar ile tercih edebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar giyebileceğiniz bu zamansız jeani yakından incelemeye ne dersiniz?

4. Choker kolyeler ile 90'lar dokunuşu

Dönem dönem popülerlik kazanan choker kolyeler, 90'larda yeniden trend olarak 1920'lerdeki formunun dışına çıkıp Grunge ruha büründü. 90'larda özellikle moda olan dövme görünümlü choker kolyeler, dönemin asi estetik duruşunu yansıtırdı. Eğer siz de boynunuzu saran bir kolye seçmek isterseniz Takı Consept Mısır Nil'in Anahtarı Ankh Yaşam Sembolü Choker Kolye'yi tercih edebilirsiniz. Üzerinde Antik Mısır yaşam sembolü Ankh bulunan ürün ile 90'lar stilini tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Uygun fiyatıyla dikkat çeken kolyeyi sepetinize ekleyebilir, güvenli şekilde satın alabilirsiniz.

5. İddialı olmak isteyenler için transparan bluzlar

Transparan bluzlar 90'lar modasının biraz daha iddialı kıyafetleri arasında bulunuyor. Drew Barrymore gibi birçok ünlünün 90'larda tercih ettiği transparan kumaşın içine "Ne giyebilirim?" diye düşünüp satın almaya çekiniyor olabilirsiniz. Sizi hemen VALICLUD Kadın Örgü İnce Tişört Seksi Uzun Kollu Transparan Bluz ile tanıştıralım. Kelebek baskılı, lila renkli ürünün içine basic bir bralet giyerek bu endişenize son verebilirsiniz. Böylelikle gözü yoracak bir karmaşadan uzak bir görünüm yakalayabilirsiniz. Ürünü ister kot etek ister İspanyol paça pantolonunuzla birlikte tamamlayarak şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

6. 90'ların kült filmi misali Clueless esintileri

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Eğer 90'lar filmlerinden Clueless'ı izlediyseniz sadece film karakterlerini değil aynı zamanda moda trendlerinin daimi oluşunu da fark etmiş olabilirsiniz. 90'larda moda olan kıyafetler, günümüzde de modaysa bu filmden biraz ilham almak 90'lar modasını yakalamada yardımcı olabilir. İşte, bu noktada devreye pilili mini etekler girer. Çünkü Cher karakterinin kostümüne imzasını atan parça, onun mini eteği. Timormode Kadın Pilili Etek, bordo rengi ve beyaz renkli şeritleri ile 2022 yazına damga vurmanızı sağlayabilir. 90'ların ruhunu tarzınıza yansıtmak isterseniz bu eteğe mutlaka göz atmalısınız.

7. Bacaklarınızı uzun gösteren İspanyol paça pantolonlar

Bel, basen ve diz kısmında dar kesime sahip olan Addax Yüksek Bel Flare Jean, dizden aşağıya doğru genişleyerek ayak bileğinize kadar uzanır. Ürünün bu kesimi, bacaklarınızın daha uzun ve ince görünmesini sağlar. Şık crop bluzlar ve topuklu ayakkabılarla kombinleyebileceğiniz ürünü, isterseniz basic tişörtler ve sneaker ayakkabılarla da kombinleyebilirsiniz. Çok çeşitli görünümler yapma imkânı sunan ürün, 90'larda olduğu kadar 2022 yazında da tarzınızın anahtar parçası olmaya aday. Kaliteli ve dayanıklı yapısı olan jeane mutlaka şans vermelisiniz.

8. Saten elbise ile kırmızı halıda yürür gibi hissedin

Kombinezon hafifliğinde ve kendinizi eviniz dışında da özel hissetmenizi sağlayacak saten elbiseleri 90'larda süper model Kate Moss ile tanıdık. Öyle ki Kate Moss'un saten elbiseleriyle kırmızı halıda daha da yıldızlaştığına şahit olduk. Oldukça feminen bir tarza sahip olan bu elbiselerden siz de giymek istiyorsanız doğru yerdesiniz. House of Silk Saten Gümüş Slip Elbise'yi çeşitli şekilde kombinleyerek farklı görünümler yakalayabilirsiniz. Siz de yaz gecelerinde özgün tarzınızı göstermek istiyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz. Saten kumaşı ve gümüş rengiyle hem iddialı hem minimal tarza sahip ürünü yakından incelemenizi öneririz.

9. 90'lar modası, oduncu gömleği olmadan olmaz

90'ların eforsuz ve rahat görünümlü kombinlerinin anahtar parçalarından biri olan oduncu gömlekleri, maskulen görünüm sunar. Eğer daha feminen bir görünüm yakalamak istiyorsanız siz de oduncu gömleğinizin içine bir crop bluz giyebilirsiniz. UNibelle Kadın Kareli Gömlek, kırmızı ve siyah renkli ve kare desenli olduğu için giyeceğiniz düz renkli croplar sizi daha şık gösterir. Ürünü soğuk havalarda giydiğiniz gibi serin yaz akşamlarında üşümemek için hırka yerine üzerinize alabilirsiniz. Böylece şıklığınızdan ödün vermezsiniz. UNibelle'nin kısa veya uzun kollu olarak kullanılabilen zamansız gömleğine göz atmaya ne dersiniz?

10. Kot tulum ile eforsuz 90'lar kombini

Son önerimizde kot tulum modeline değinmezsek olmaz. Dilvin Önü Cepli Kot Bahçıvan Tulum, kombinlediğiniz parçaya göre klasik veya feminen bir stile sahip olmanızı sağlar. Ürünü beyaz veya siyah crop bluzunuzla giyebilir, tulumun tek askısını indirerek crop bluzunuza vurgu yapabilirsiniz. Bu sayede kadınsı bir dokunuşla kombininizi tamamlamış olursunuz. Daha klasik bir görünüm isterseniz hasır şapka tulumunuzu giyebilirsiniz. Siz de Dilvin'in açık renkli kot tulumunu beyaz renk spor ayakkabı ve tişörtle kombinleyip eforsuz şekilde 90'lar şıklığı elde edebilirsiniz.