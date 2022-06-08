Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarında güneş ışınları daha dik açılarla geldiği için kendinizi güneş ışınlarından daha iyi korumanız gerekiyor. Güneş koruyucusu, gözlük, şapka ve koruma faktörlü dudak nemlendiricileri size bu konuda yardımcı olabilir. Tüm bunların yanı sıra cildin yağlanması, terleme ve makyajın ciltte kalmaması gibi sorunlar için çantanızda mutlaka taşımanız gereken ürünler de var. Sizin için özenle seçtiğimiz ürünler, küçük boyutlarıyla çantanıza rahatça sığarken yüksek işlevleriyle yaz mevsimini daha keyifli kılacak. Haydi, detaylara geçelim!

1. Avene Thermale Cleanance Solaire SPF 50+ ile yağsız koruma

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Yaz kış demeden 4 mevsim güneş kremi kullanmak oldukça önemli olsa da yaz aylarındaki kullanım düzenine daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Yüksek korumalı güneş koruyucular, cildinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyarak leke oluşumunun önüne geçiyor. Avene Thermale Cleanance Solaire SPF 50+, ipeksi ve yağlı olmayan yapısıyla cildinizde saten ve mat etki bırakıyor. Yağlı ve karma ciltler için önerilen ürün, içeriğindeki Mono Laurine sayesinde sebum dengesini düzenleyerek matlaştırma sağlıyor. Avene Termal Suyu ise yatıştırıcı ve rahatlatıcı etki bırakıyor. Ürünün havasız pompası sayesinde güneş koruyucuyu ihtiyacınız kadar alarak pratik şekilde cildinize uygulayabilirsiniz.

2. Pratik ve kullanışlı: La Roche-Posay Anthelios SPF 50+ Ultra Light Yüksek Korumalı Vücut Güneş Kremi

Son zamanlarda oldukça popüler olan ürünler arasında güneş koruyucu mistler yer alıyor. Pratik uygulama sağlayan La Roche-Posay Anthelios Yüksek Korumalı Vücut Güneş Kremi'ni çantanızda mutlaka bulundurmalısınız. Tüm cilt tipleri için uygun olan ürünü vücudunuzun tamamına rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Güneş kremi, görünmez yapıda ve cilde hızlı nüfuz ederek onunla bütünleşiyor. Sprey formdaki ürünün geniş spektrum koruma filtresi ve suya dayanıklı yapısı bulunuyor. Kızılötesi ve kirlilik gibi cilde zararlı etkenlere karşı korumayı amaçlayan ürün, UVA ve UVB korumasının ötesine geçen UV filtreleri ve antioksidanlardan oluşan güçlü bir karışımdan oluşuyor.

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3. Gözleri korumak şart: Ray-Ban Original Wayfarer Classic Güneş Gözlüğü

Cildinizi güneşten koruduktan sonra gözlerinizi de korumalısınız. Çok hassas olan gözleriniz, güneşe doğrudan maruz kaldığında kızarma ve yanma gibi reaksiyonlarla karşı karşıya kalabilir. Aynı zamanda güneşe gözlerinizi kısarak baktığınızda göz çevrenizde kırışıklıklar oluşabilir. Bunların önüne geçmek için kaliteli bir gözlüğü mutlaka çantanızda bulundurmalısınız. Ray-Ban Original Wayfarer Classic Güneş Gözlüğü, hem kadın hem erkekler için uygun olan klasik gözlükler arasında bulunuyor. Yüksek lens ve çerçeve kalitesiyle öne çıkan gözlük, her tarza kolaylıkla uyum sağlıyor. Yeşil renkli lense ve kemik yapılı çerçeveye sahip güneş gözlüğünü uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz.

4. Tarz ve işlevli: Biggdesign Moods Up Şapka

Yaz aylarının vazgeçilmez ürünleri arasında şapkalar da bulunuyor. Hem sizi güneşten koruyan hem estetik görünen şapkalar, bir taşla iki kuş vurmanızı sağlıyor. Biggdesign Moods Up Şapka, %100 pamuklu kumaşa ve standart bedene sahip. Hafif ve rahat olan ürün, düzgün formu sayesinde her kafa yapısına kolayca uyuyor ve katlanarak pratik şekilde çantaya koyulabiliyor. Şapkanın tüm kenarını kaplayan siperliği başınızı ve yüzünüzü güneşten korurken bir yandan güneşin etkisini azaltıyor. Ürünün yaz aylarının ruhuna uyum sağlayan pembe baskısı ve logo detayının tarzınızı hareketlendireceğine eminiz.

5. Üçlü koruma bir arada: Sebamed Dudak Koruyucu Stick SPF 30

Dudaklar uzun süre güneş ışınlarına mâruz kaldığında kuruyor ve çatlıyor. Sebamed Dudak Koruyucu Stick, SPF 30 güneş korumasıyla dudakları nemlendirirken bir yandan güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Ürün, içeriğindeki E vitamini ve bisabolol yani papatya özü sayesinde çatlamış dudakları hızlıca canlandırıyor. Jojoba yağı, pirinç kepeği ve Hint yağı sayesinde dudaklara yoğun bakım sağlayarak kuruluğa karşı etkili koruma sağlıyor. Renksiz yapıdaki ürünü hem makyajsız dudağınıza hem dudak kaleminizin üstüne uygulayabilirsiniz. Böylece nemli, sağlıklı ve canlı dudak görünümüne kavuşabilirsiniz. Klinik olarak test edilen dudak koruyucu paraben içermemesiyle kullanıcıların beğenisini topluyor.

6. Maybelline New York Face Studio Lasting Fix Makyaj Sabitleyici ve Matlaştırıcı Sprey ile makyajın ciltte kalmamasına son!

Yazın yaptığınız makyajın cildinizde kalmamasından ve parlamasından şikayetçiyseniz sizin için harika bir önerimiz var! Maybelline New York Face Studio Lasting Fix Makyaj Sabitleyici Sprey, makyajın kalıcılığını 16 saate kadar arttırıyor ve cildinizin parlamasını kontrol altına alıyor. Cilde mat bitiş sunan ürün, makyajın renklerinin azalmasının da önüne geçiyor. Ürünü makyajınızı yaptıktan sonra 15 cm uzaklıktan 4-6 kere sıktıktan sonra kendi kendine kurumasını bekleyin. Özel spreyi sayesinde yüzünüzde iz bırakmadan eşit şekilde dağılan ürün, makyajınızı anında sabitliyor.

7. Isana Tüm Saç Tipleri İçin Kuru Şampuan ile saniyeler içinde temizlenmiş saçlar

Sıcak yaz günlerinde ciltteki gözeneklerin sebum dengesi artıyor. Doğal olarak saçlar da daha hızlı yağlanıyor. Bir de bunun üstüne terleme ve nem gibi faktörler eklenince saçlar, yapışık ve sönük durabiliyor. Özellikle yağlı saç yapısına sahipseniz bu durum canınızı sıkıyor olabilir. Üzülmeyin, Isana Tüm Saç Tipleri İçin Kuru Şampuan yardımınıza koşuyor. Ürün, gün içinde saçlarınızın hızlıca tazelenmesini pratik şekilde sağlıyor. Kuru şampuan sayesinde saçlarınız saniyeler içinde temiz bir görünüme kavuşurken dolgunluk ve hacim kazanıyor. Saçın yağlanmaması için özel formüle sahip ürün, 75 ml'lik boyutuyla çantada taşımaya çok uygun.

8. Tüm parlamayı anında yok edin: Beauty Formulas Yağ Emici Kağıt 50 Adet

Ciltteki yağlanma problemi herkes için büyük bir sorun. Üstelik bir de cildinizde makyaj varken bu problemle karşılaşıyorsanız üst üste pudra sürüp gözeneklerinizi tıkamaya yağ emici kağıtlarla son verebilirsiniz. Beauty Formulas Yağ Kontrol Mendilleri, cildin taze ve temiz hissedilmesine yardımcı oluyor. Hızlı ve pratik kullanılan ürün, makyajınızı bozmadan cildinizdeki aşırı yağlanmayı gideriyor. Keten dahil doğal özlerden üretilen kâğıtların özel yapısı bulunuyor. Ürünü uygulaması çok pratik: Cildinizin parlayan bölgelerine kâğıdı hafifçe bastırıp çekin. Bu işlemden sonra kâğıdın cildinizdeki yağı emerek koyu renk aldığını görebilirsiniz.

9. Çok amaçlı ferahlık: Avène Termal Suyu

Sırada cildinizi yatıştıracak ve ferahlık hissi verecek bir ürün var. Doğrudan kaynağından alınan Avène Termal Su; yatıştırıcı, tahriş giderici ve anti-enflamatuar özelliklerini koruyarak el değmeden ambalajlanıyor. Kızarıklık, kaşıntı, güneş yanıkları, akne tedavisi sonrası bakım, egzama gibi dermatolojik bakımlarda kullanılıyor. Ürün; günlük yatıştırıcı bakım için makyaj temizliği veya cilt tahrişi sonrası tercih edilebiliyor. İhtiyaç duyduğunuz her an spordan sonra, seyahat sırasında ve yaz mevsiminde ferahlamak için ürünü kullanabilirsiniz. Üstelik 50 ml'lik ambalajı tam çantaya atmalık!

10. Rüzgâr serinliği: EasyAcc Mini El Vantilatörü

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El vantilatörleri kolaylıkla serinlemeyi sağlıyor. EasyAcc Mini El Vantilatörü, çıkarılabilir tabanı sayesinde çalışma masasında durabiliyor ve açık havada elle tutularak kullanılabiliyor. Yanında gelen kordon sayesinde ürünü, çantaya veya bileğinize asıp her zaman ferahlık hissine kavuşabilirsiniz. Şarj edilebilir pili 5.5 - 17 saat arası sürekli çalışabiliyor. 3 hız ayarı bulunan ürünün hızları arasında geçiş yapmak için güç düğmesine basın ve rüzgâr hızıyla sıcak yaz günlerine serinlik katın. El vantilatörünü USB yardımıyla kolaylıkla şarj edebilirsiniz. Bilgisayarlar, taşınabilir şarj cihazları ve daha birçok teknolojik âlete uyum sağlayan cihazı çok seveceğinize eminiz.