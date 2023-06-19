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Yaz tatili için şimdiden hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

27.04.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isınan havalarla birlikte birçok kişi yaz tatili planlarını yapmaya başladı bile. Yaz mevsimi denilince de akla deniz ve güneşin tadını çıkarmak geliyor. Tabii yaz mevsimin olmazsa olmazı deniz tatili planlarına başlayanları ise mayo ve bikini alışverişinin telaşı sarıyor. "Mayo nedir?", "Mayo ne demek?" veya "Mayo nasıl giyilir?" gibi sorular aklınızı kurcalıyor olabilir. Ayrıca mayo ve bikini farkını da merak ediyor olabilirsiniz. Gelin, hem bu sorularınızın cevabını hem sizin için hazırladığı

Yaz tatili için şimdiden hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

İçindekiler

  • 1. Zamansız şıklık: Koton V Yakalı Mayo
  • 2. Retro parçaları sevenler için harika bir model: Angelsin Siyah Beyaz Mayo
  • 3. Uzun kollu mayo sevenler için: Puma Sörf Mayosu
  • 4. Tesettür mayo denildiğinde: Haşema
  • 5. Hem spor hem şık bir mayo: Speedo Sculptor
  • 6. Modası hiç geçmeyen model arayanlara: Dagi Üçgen Bikini Üstü
  • 7. Hem şık hem fit görünüm için Zi Yüksek Belli Bikini Takımı

Bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla beraber yaz tatili planı yapmaya başladınız mı? Cevabınız “Evet” ise deniz tatillerinin en temel ihtiyaçlarından olan mayo ve bikinilere de göz atmaya başlamanız gerekiyor. İster mayodan bikiniye ister mayokiniden tankiniye birçok farklı çeşidi olan bu giyim parçalarını seçerken en önemli detayın bedeninize uygun modeli almanız olduğunu hatırlatalım. Siz de tatilinizi şimdiden planlamaya başladıysanız ve “En iyi mayo markası hangisi?” diyorsanız gelin en kaliteli mayo markaları önerilerimizi birlikte inceleyelim.

1. Zamansız şıklık: Koton V Yakalı Mayo

Yaz tatili için şimdilik hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

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Yaz tatili planlarınızı şimdiden yapıyor; plajda, havuzda ve hatta happy hour partilerinde sizi çok şık gösterecek bir mayo arıyorsanız Koton V Yakalı Mayo modeline mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Bu yaz plajlarda en çok rastlayacağınız modeller arasında yer alan V yaka tasarımı ile son derece çekici görünebilirsiniz. Model, göğüs kısmında bulunan beyaz renkli biye detayıyla modern stile sahip. V şeklindeki sırt kesimiyle de hoş görünüm sunan mayoyu dilerseniz pareo ile kombinleyerek plaj partilerinde de tercih edebilirsiniz.

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2. Retro parçaları sevenler için harika bir model: Angelsin Siyah Beyaz Mayo

Yaz tatili için şimdilik hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

Stilinizde retro parçaları kullanmayı seviyor ve yaz tatilinde, plajda veya havuz kenarında tarzınızı ortaya koyabileceğiniz mayo arıyorsanız Angelsin Siyah Beyaz Mayo modeline mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Yüksek beli, bedeni saran yapısı ve özel göğüs kesimi ile vücut hatlarını fit ve ince göstermeye yardımcı olan mayo siyah beyaz renkleri ve istenildiğinde çıkarılabilen boyun askısıyla da son derece şık görünüme sahip. Astarı sayesinde iç göstermeyen mayo; konforu, şıklığı ve kaliteyi bir arada sunan bir seçim olabilir.

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3. Uzun kollu mayo sevenler için: Puma Sörf Mayosu

Yaz tatili için şimdilik hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

Son yıllarda plajlarda sörf yaparken kullanılan uzun kollu mayo modellerini daha sık görüyoruz. Siz de modayı takip etmek istiyorsanız "Mayo uzun kollu olur mu?" demeyin ve Puma Uzun Kollu Mayo'ya şans verin. Siyah renkli mayo, uzun kolları ile omuz ve kollarınızı güneşin zararlı ışınlarından korurken göğüs bölümündeki fermuar detayıyla da dekoltenizi istediğiniz gibi ayarlamanıza olanak tanıyor. Ayrıca şık tasarıma sahip mayoyu sörf yaparken ve yüzerken olduğu gibi günlük giyiminizde body olarak da kullanabilirsiniz.

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4. Tesettür mayo denildiğinde: Haşema

Adsız tasarım - 2023-06-09T161334.517

Yaz tatilinde tesettür mayo tercih ediyorsanız en iyi tesettür mayo markası denildiğinde akla ilk gelen markalardan Haşema'nın tatil tema desenli tesettür mayo modeline mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Üst, tayt, bone ve büstiyer olmak üzere toplam 4 parçadan oluşan takım, su itici apreli kumaşa sahip. Böylece sudan çıktıktan kısa süre sonra kuruyarak üzerinize yapışmıyor ve son derece konforlu kullanım sunuyor. Likralı kumaşı sayesinde maksimum hareket özgürlüğü sağlayan tesettür mayo modeli rahatlığının yanı sıra şık deseniyle de hoş görünüm sağlıyor.

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5. Hem spor hem şık bir mayo: Speedo Sculptor

Adsız tasarım - 2023-06-09T161650.440

Yaz tatilinde hem konforlu şekilde yüzebileceğiniz hem şık görünüme kavuşmanıza yardımcı olacak bir mayo arıyorsanız en iyi kadın mayo markaları arasında yer alan Speedo'nun Sculptor modeline mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Özel kumaş yapısıyla vücut şekillendirmeye destek veren mayo karın bölgesinin sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Yüksek bacak kesimi ile bacak boyunun olduğundan uzun görünmesine yardımcı olan mayo modeli ayarlanabilir askıları ve göğüs destekleri ile de denizde ve havuzda konforlu hissetmenize olanak tanıyor.

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6. Modası hiç geçmeyen model arayanlara: Dagi Üçgen Bikini Üstü

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Denizde, havuzda modası hiç geçmeyen üçgen bikinileri tercih ediyorsanız Dagi markasının göz alıcı rengiyle dikkat çeken bikini modeli sizin için harika seçim olabilir. Markanın tasarımında saks mavisi, mor, fuşya pembe gibi dikkat çekici renkleri bir arada kullandığı üçgen bikini modeli ile plajda son derece şık görünüme sahip olabilirsiniz. En az birkaç sezon kullanabileceğiniz bikini arıyorsanız dayanıklı yapısı ve kaliteli materyalleri sayesinde uzun kullanım ömrü sunan Dagi Üçgen Bikini'ye mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

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7. Hem şık hem fit görünüm için Zi Yüksek Belli Bikini Takımı

Yaz tatili için şimdilik hazırlık yapanlara özel en iyi mayo ve bikini çeşitleri

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Yaz tatilinde plajda ve havuz kenarında fit görünüm için yüksek belli bikinileri tercih edebilirsiniz. Zi markasının siyah renkli bikini modeli yüksek bel kesimli modeli ile aradığınız ürün olabilir. Büstiyer formundaki tasarımı ile hoş görünüme sahip bikini hem şık hem sade görünmenizi sağlıyor. Takımın alt parçası yüksek bel kesimi ve toparlayıcı yapısı ile alt karın bölgesinin ince görünüme kavuşmasına olanak tanıyor. Üst parçası ise ayarlanabilir ve çıkarılabilir askıları, toparlayıcı göğüs kupu ile son derece çekici görünüm sunuyor.

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