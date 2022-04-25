Yaza hazırlık için spor yapan ve yapmak isteyenlere hem rahat hem şık spor kıyafeti önerileri

Yürüme, koşma, bisiklete binme gibi spor aktiviteleri yaparken vücudu sıkmadan saran ve nefes aldıran kıyafetler seçmek oldukça önemli. Bu konuda pek çok kişi tercihini; tayt, sporcu sütyeni ve biker şortlardan yana kullanıyor. Bunun yanı sıra daha bol ve rahat kesimli şort ve eşofman altları da favori ürünler arasında yer alıyor. Yazımızda ihtiyaç duyabileceğiniz birbirinden güzel şort, tayt ve sporcu sütyenlerine yer verdik. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Rengârenk sporcu sütyenleriyle bahara uyum sağlayın

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Sporcu sütyenleri, favori spor giyim parçaları arasında yer alıyor. Gerek vücudu sarması ve toparlamasıyla gerek şıklığı ve konforu bir arada sunmasıyla gönüllere taht kuran sporcu sütyenleri, tek başına giyilebilmesinin yanı sıra tişört, crop, şort ve eşofmanlarla kolayca kombinleniyor. Adidas STUDIO 2TNE BRA Casual Shorts Kadın, kusursuz tasarımıyla farkını ortaya koyuyor ve göğüs kısmınızı mükemmel bir şekilde sarıyor. Turuncunun, pembenin sıcak tonuyla buluştuğu modele bayılacaksınız! Hem konforlu hem rahat hissettiren sporcu sütyeninin, sarı ve lacivert renk seçenekleri de bulunuyor. Kalın askıları ve açık omuz detayıyla da oldukça şık bir parça.

2. Sıradan taytlardan sıkılanlar buraya!

Son zamanların gözde modası biker şortlar, düz modellerden sıkılanlar için harika bir alternatif! Farklı tasarıma sahip biker şortla spor yaparken de şık olmanız mümkün. TRENDYOLMILLA Siyah Toparlayıcı Anvelop Bel Detaylı Spor Şort Tayt, vücudu saran esnek kumaşı sayesinde egzersiz yapanlar için üst düzey bir konfor sunuyor. Ürünün bel kısmında yer alan çapraz tasarımı, modelin tarzına etkileyici bir hava katıyor. Diz üstü kesim detayıyla her bedene uyum sağlayabilen şortun; siyah dışında haki, yeşil, lacivert, açık kahverengi, antrasit ve camel renkleri de bulunuyor.

3. Şort ve tayt şimdi bir arada!

Mini şortlar, hareket kolaylığı sağlamasının aksine mini oluşu sebebiyle kimi zaman rahat hissettirmiyor ama merak etmeyin! Mini şortların içine eklenen toparlayıcı tayt sayesinde dilediğiniz egzersizi özgürce yapabilirsiniz. Under Armour Kadın Play Up 2-in-1 Shorts Training Şort, kaliteli ve tiftiklenmeyen yapısıyla konforu zirveye taşıyor. Ürünün iç kısmındaki basınçlı tayt, vücudunuzu sararken aynı zamanda teninizin nefes almasını sağlıyor. Dış kısmında yer alan şort ise bol kesimli bir yapıya sahip olduğu için sporculara hareket özgürlüğü sağlıyor. Ter tutmayan ve hızlı kuruyan kumaştan üretilen tayta bayılacaksınız!

4. Nefes alan atletlerle spor, artık daha keyifli!

Antrenmana ya da bir egzersize katılırken sporcu sütyenini tişört veya atletle kombinlemeyi tercih edenler için harika bir ürün inceliyoruz. Pamuklu tişört ve atletler teri emdiği için spor esnasında genellikle tercih edilmiyor. Bu noktada nefes alabilen ve çabuk kuruyan kumaşlar imdadımıza yetişiyor. Kappa Kadın Atlet, polyester kumaşı sayesinde ter tutmayan ve kolay kuruyan bir yapıya sahip. Bu nedenle yoğun tempolu kardiyo çalışmalarınızda severek kullanacağınız ürünlerden biri olmaya aday! Canlı yeşil tonuyla beğeni kazanan atletin çizgili tasarımı, ürüne çarpıcı bir hava katıyor. Açık omuz ve sırt detayı olması da cabası!

5. Her kombine uyum sağlayan biker tayt, rahat ve sade tasarımıyla kurtarıcınız olabilir

Her renkten sweatshirt, tişört ve hırkaya kolayca uyum sağlayabilen rahat ve sade görünümlü biker şort modeli arıyorsanız sizi DeFacto V7010AZ Cep Detaylı Ekstra Slim Fit Biker Tayt ile tanıştırmalıyız. Ekstra slim fit özelliği bulunan ürün, vücudu sıkmadan sarıyor. Ayrıca üründe spor yaparken eşyalarınızı yanınızda taşımanıza imkân tanıyan bir cep bölmesi mevcut. Çizgili dikiş detaylarının hâkim olduğu şortu, oversize tişört ve sweatshirtlerle dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Ürünün tasarım harikası bel lastiği, oldukça sağlam ve uzun ömürlü. Biker taytın benzerlerine kıyasla bütçe dostu olduğunu da hatırlatalım.

6. Sporcu sütyenlerine çapraz askılar çok yakışıyor

Klasik askılı sporcu sütyenleri artık size sıradan mı geliyor? Farklı stilleri daha zarif ve şık mı buluyorsunuz? O halde TRENDYOLMILLA Petrol Seamless Destekli Spor Sütyeni, tam size göre! Ürün, pedli destekleri sayesinde konforlu bir deneyim yaşamanıza imkân tanıyor. Sütyenin sırt kısmında yer alan ikili çapraz askı detayının da tarzınıza çarpıcı bir görünüm kazandıracağı kesin! Petrol mavisi dışında; pembe, kahverengi, lacivert, krem, kırmızı, açık mor ve siyah renkleri de bulunuyor. Spor yaparken de şık ve zarif görünmek isteyenler için harika bir seçim olacağını söylemeden geçmeyelim.

7. Vücudunuzu sarıp sarmalayacak bir tayta ne dersiniz?

Spor kıyafetlerinin başında gelen taytlar; günlük hayatta da vücudu sarması, rahatlık ve konfor sunması yönüyle kurtarıcı rolü üstlenen en favori parçalardan biri. LOS OJOS Kadın Mor Yüksek Belli Çift Cepli Toparlayıcı Spor Tayt Shades; toparlayıcı bel lastiği, 360 derece esneyebilen kumaş yapısı ve dikiş detaylarıyla ön plana çıkıyor. Dikkat çekici ve canlı mor rengiyle hayran bakışların ilgi odağı haline geliyor. Ürünün bacak kısmında yer alan cep bölmesi de oldukça kullanışlı. 7 farklı rengi daha bulunan tayt sayesinde şık bir görünüm kazanabilir ve spor deneyiminizi profesyonel seviyeye taşıyabilirsiniz.

8. Antrenmanda eşofman giymeyi sevenleri de unutmadık

Spor yaparken sıkan ve vücuda oturan giysilerden hoşlanmıyor ve bu nedenle bol kesimli kıyafetler tercih ediyorsanız rahatça hareket edebileceğiniz bir eşofman altı arıyor olabilirsiniz. Bilekten lastikli eşofmanlarıyla beğeni kazanan Trend Alaçatı Stili Kadın Siyah Bisiklet Yaka Beli Ve Paçası Lastikli İki İplik Basic Eşofman Takımı, en kaliteli ürünlerden biri. Modelin eşofman altı, kapüşonsuz oversize sweatshirtüyle birlikte sunuluyor. Bütçe dostu takımın siyah dışında birbirinden şık 15 rengi daha bulunuyor. Üzerinizden hiç çıkarmak istemeyeceğiniz takımın kumaşı, %70 pamuk ve %30 viskon.

9. Mini taytlar hem şık hem çok rahat!

Üzerinizde yokmuş gibi hissettiren bir tayt arıyorsanız Winmoda34 Cepli Kısa Tayt'ın rahat mı rahat, mini modelini çok beğeneceksiniz! Boxer görünümüne benzeyen ürün, korse kumaştan birinci sınıf kalitede üretiliyor ve vücudu mükemmel biçimde sararak fiziğinizi ön plana çıkarıyor. Esnek yapısıyla da ekstra hareket kolaylığı sağlıyor. Ayrıca eşofman altının her iki yanında bulunan cep bölümüne; telefon, kart, anahtar ve daha pek çok eşyanızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Hem beli hem bileği lastikli model, en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığı için tükenmeden alın deriz.

10. Rahat kesimli mini şortlarla ekstra konforun keyfini çıkarın

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Spor yaparken efil efil bir şort giymeyi kim istemez ki? Hareketlerinizi kısıtlamayacak geniş kesimli bol şort, spor yaparken aldığınız keyfi ikiye katlayabilir. CRZ YOGA Kadın Hızlı Kuruyan Hafif Nefes Alabilen Koşu Şortları, benzersiz tasarımıyla konforu doruklarda yaşatıyor. Ürün, hareket özgürlüğü sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda elastik bel kısmı sayesinde karın bölgenizin toparlanmasına da yardımcı oluyor. Nefes alabilen ve hızlı kuruyan özellikteki şort; koşu, yürüyüş, yoga ve plates gibi spor aktivitelerinde kullanım için de oldukça ideal. Siyah dışında 5 farklı rengi daha bulunan taytı, sporcu sütyenleriyle kombinleyerek stilinizi tamamlayabilirsiniz.