Yazı oyun oynayarak geçirmek isteyen gamerlara özel 300 TL altı oyuncu ekipmanları

Yaz aylarını oyun oynayarak değerlendirmek isteyen çok. Tercihiniz ister mobilden ister bilgisayardan yana olsun, oyunlardan yüksek performans almak için aksesuarlara biraz yatırım yapmanız gerek. Aksesuar fiyatları almış başını gitmişken ekonomik ama kaliteli ürünler bulmak haliyle oldukça zor. Bu sebeple biraz araştırma yaptık, 300 TL altı kaliteli ve işlevsel oyuncu aksesuarlarını sizin için bir araya getirdik. Oyun performansınızı arttıracak, oyunlardan çok daha fazla zevk almanıza yardımcı olacak bu ürünleri beraber inceleyelim.

1. Rakiplerinin her hareketinden haberdar olmak isteyenlere: Rampage K29 Thunder Mikrofonlu Gaming Oyuncu Kulaklık Işıklı

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Oyunlara özel olarak tasarlanan bu ürün sayesinde kendinizi oyun evreninin bir parçası gibi hissedebilirsiniz. Model; yüksek kalite ses sistemi sayesinde oyun içerisinde gelişen her detayı duymanızı, rakiplerinizin en ufak adımlarını bile hissetmenizi sağlar. Stüdyo seviyesindeki ses çıkışları ile ev ortamında profesyonel bir oyun deneyimi sunar. 50 mm sürücülü yapısı, seslerin hangi yönden geldiğini de anlamanıza yardımcı olur. Böylelikle anlık olarak rakiplerinize göre pozisyon alabilir, oyunlardaki üstünlüğünüzü arttırabilirsiniz. Bu sayede de oyunlarınızdan daha çok keyif alabilirsiniz!

2. Keskin nişancıların ilk tercihi: Rampage SMX R79 X-Runner RGB 10000 DPI Gaming Oyuncu Mouse

Bilgisayar oyuncuları için en önemli ekipmanların başında mouse gelir. Mouse, tepki hızı ve tarama sıklığı gibi özelliklerle oyunların kaderini değiştirir. Bilgisayar oyuncuları; özellikle FPS, RPG veya OMM gibi oyunlarda rakiplerine fark atmak istiyorsa mutlaka yüksek kaliteli bir mouse kullanmalı. Mouse'un DPI seviyesi, zemini tarama sıklığını tanımlar. Bu sayı yükseldikçe mouse, en ufak hareketlere dahi daha doğru ölçümler ile tepki verebilir. Ayrıca Rampage SMX R79 X-Runner; makro özelliği ile tuşlara farklı görevler atanmasına da izin verir, böylelikle özelleştirilebilir.

3. Rakipleriniz güçlenmeye başladıysa bir de bunu deneyin: Everest KB-2025 Siyah USB Rainbow Backlight Mekanik Hisli Gaming Oyuncu Klavye

Bilgisayar oyuncularının destek aldığı en önemli ikinci ekipman ise klavye. İyi bir klavye, oyuncu için her şeyi değiştirebilir. Klavyenin tepki süresi, kalitesi, tuş hissiyatı ve hatta tuş düzeni dahi oyun sırasında büyük öneme sahip. Everest KB-2025, USB bağlantısı ile hızlı veri aktarımı sağlarken mekanik hissi ile oyuncuya "tuşa basma" duygusunu tam olarak yaşatan bir mekanizma sunar. Ayrıca RGB görüntüsü ile "gaming setup" düzenine çok yakışan bu ürün, 300 TL altında oyuncu ekipmanı arayanların ilk tercihleri arasında.

4. İyi bir zemin olmazsa olmaz: Mkey RGB 12 Değişen LEDli Gaming Oyuncu Su geçirmez XL Mousepad

Mousepad, oyun performansınız üzerinde düşündüğünüzden çok daha etkili olabilir. Optimum seviyede sürtünme katsayısı ve homojen bir yüzey, mouse'ların okuma performanslarını etkileyebiliyor. XL boyutlara sahip bir mousepad'in üzerine hem klavye hem mouse yerleştirebilirsiniz. Böylelikle mouse daha iyi performans ile çalışarak zemin üzerinde daha rahat kayar ve mousepad üzerine tutunan klavye yerinden oynamaz. Bu sayede oyunun en heyecanlı yerinde kayan klavye ya da mouse gibi problemler yaşanmaz. Üstelik Mkey, RGB ışıkları 12 farklı renk değiştirme özelliğine sahip.

5. Şimdi onlar düşünsün: Ugreen COD Pubg Mobile Metal Nişan Ateş ve Tetik Düğmesi

Oyun dünyası, sadece bilgisayar oyunlarından ibaret değil. Eğer mobilde Pubg Mobile gibi FPS tarzı oyunlar oynuyorsanız Ugreen COD Pubg Mobile Metal Nişan Ateş ve Tetik Düğmesi'ne göz atmanızda fayda var. Mekanik olarak tasarlanan bu araç, ekranın dokunmatiğini kullandığı için gecikme yaşatmaz ve anında tepki almanızı sağlar. Saydam yapısı ile görüşü engellemez. Ürünü telefonun iki tarafına takarak hem nişan alma hem ateş etme fonksiyonları için kullanabilirsiniz. Oyunu 4 parmak ile rahat bir şekilde oynarsınız ve rakiplerinize fark atarsınız. Aynı anda yürüyebilir, nişan alabilir ve ateş edebilirsiniz.

6. "Mobilde oynuyorum ama mouseden vazgeçemiyorum." diyorsanız: Zineets 4in1 Telefon Mobil Pubg Oyun Konsolu Klavye Mouse Seti ve Bağlayıcısı

Zineets 4in1 Telefon Mobil Pubg Oyun Konsolu Klavye Mouse Seti ve Bağlayıcısı, mobil oyunlardan bilgisayar performansı almak isteyenler için ideal. Bir adet mouse, klavye düzeneği, bağlayıcı aparat ve bilek desteğinden oluşan bu set; telefonunuzu bir mobil oyun istasyonuna dönüştürür. Üstelik nişan almanız gereken oyunlarda mouse hassasiyetine kavuşmanızı sağlar. Böylelikle rakipleriniz daha ne olduğunu anlamadan onlara üstünlük sağlamanız mümkün olur. Set; klavye düzeneğinde ve mouse'un yanında iki adet bilek desteği ile gelir. Böylelikle ergonomik ve rahat bir kullanım elde etmek mümkün.

7. Telefonlarda ısınma sorununa son! Zore SR 2000 mAh Powerbank Mobil Oyun Aparatı

Cep telefonundan oyun oynayanlar, iki farklı problemle sıklıkla karşılaşır. Bunlardan ilki; cihazın hızlı bir şekilde ısınması ve bu ısınmanın işlemcinin performansını etkilemesi, ikincisi ise şarjın çabuk tükenmesi. Neyse ki Zore SR 2000 mAh Powerbank Mobil Oyun Aparatı, iki soruna da hızlı bir şekilde çözüm üretir. 2000 mAh bataryası ile powerbank özelliği sunan bu ürün, şarjınızın azaldığı anlarda imdadınıza yetişir. Aynı zamanda fanı sayesinde mobil cihazın hızlı bir şekilde soğumasına yardımcı olur. Böylelikle işlemcinin performansı her zaman optimum seviyede kalır ve cihazın ısınmaya bağlı ömrünün kısalması sorunu da çözülmüş olur. Model, 4,6 ile 6,0 inç arasındaki boyutlara sahip cihazları destekler.

8. Bilgisayarda da oyun kolunu tercih ediyorsanız: Polygold XBOX 360 Kablolu Oyun Kolu

Bazı oyunları klavye + mouse ikilisi yerine kol ile oynamak çok daha zevkli olur. Bilgisayarda da kolla oyun oynama zevkine varmak isteyenler için ideal seçeneklerden biri, Polygold XBOX 360 Kablolu Oyun Kolu. XBOX kol düzenini sevenler için de ideal olan bu ürün, birçok oyundan çok daha fazla zevk almanıza yardımcı olur. Özellikle role playing ve spor oyunlarında yönetimi kolaylaştırarak zorlandığınız kısımlarda çok daha rahat ilerlemenizi sağlar. 2 metrelik uzun kablosuyla uzaktan oynamanıza da imkân verir.

9. Dizüstü bilgisayarlarda performans düşüşüne son: TX ErgoDUO 9-17" 14 cm Çift Fanlı Yükseklik Ayarlı Notebook Soğutucu

Notebook bilgisayarlar, artık gamer'lara hitap eden özelliklerle donatılıyor. Yüksek kapasiteli işlemci ve grafik kartların yerleştirildiği bu ürünlerde en büyük problem ise dar alanda oluşan ısının rahat bir şekilde dışarı atılamaması. Her ne kadar firmalar yüksek performanslı turbo fanlar kullanarak bu sorunu çözmeye çalışsa da bazı durumlarda onlar yeterli olmayabilir. Bu problemi çözmek için kullanılabilecek en iyi aparatların başında laptop soğutucusu var. TX ErgoDUO, 9-17 inç boyutlarındaki cihazlarda kullanılabilir. Bilgisayarın daha hızlı soğumasına yardımcı olur ve yükseklik ayarı ile oyuncuya ergonomik bir oturuş pozisyonu sağlar.

10. Profesyonel oyuncuların ihtiyacı: Zore S9 Bluetooth Mobil Oyun Konsolu

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Epey kullanışlı ve şık olan bu ürün, mobil oyunlar sırasında tam da ihtiyacınız olan şey! Zore S9 Bluetooth Mobil Oyun Konsolu, akıllı telefonun ekranındaki onlarca farklı tuşa yetişme sorununu çözer. Üstelik bunu çok alışık olduğunuz bir formatta yapar. Telefonunuzu, joystick şeklindeki bu ürünün üzerine kolayca tutturabilirsiniz. Daha sonra size, mobil oyun konsolunu Bluetooth ile telefonunuza bağlayıp oyunların içerisine dalmak kalır. Çok rahat ve ergonomik olan bu ürün, hızlı tepki süresiyle de oyunlardaki performansınızı artırır. Size de eğlencenin keyfini sürmek düşer!