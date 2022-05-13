Yazın yaklaşmasıyla birlikte forma girmek için spor yapacaklara yardımcı ürünler

Yazın gelmesiyle hızlanan metabolizmamızı sağlıklı ve güzel bir görünümle dengede tutmak önem taşıyor. Seçtiğiniz kıyafetleri rahatça giyebilmeniz veya tatildeyken plajda giydiğiniz mayonuzun içinde iyi hissetmeniz için yapmanız gereken tek şey, belli bir spor düzenine bağlı kalmak. İstediğiniz vücuda kavuşmak uzun ve disiplin isteyen bir süreç olsa da sizi yaza hazırlayacak bir program için geç değil. Bu süreçte gelişmenize yardımcı olacak ve istediğiniz şekle girmenizi mümkün kılacak yardımcı ürünleri sizler için derledik.

1. Daha sağlıklı bir spor için DELTA Yoga Matı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Sert ve katı bir yüzey üzerinde spor yapmak yerine belli bir yumuşaklığa sahip mat kullanmak, özellikle omurga sağlığınızı iyi etkiler. Tamamen ayakta yaptığınız sporlar sorun teşkil etmese de kalistenik veya yoga gibi egzersizlerle uğraşıyorsanız DELTA Yoga Matı tam ihtiyacınıza göre. Kaymayı önleyen materyalden üretilen yoga matı, mekik veya yoga gibi egzersizler yaparken güvende hissetmenizi sağlar. 173 cm x 61 cm x 4 mm ölçülerine sahip olan ürün, yeşil rengiyle size enerji verirken diğer yandan konforlu bir alan sunar. Sporun neden olacağı dezavantajları engellemenize yardımcı olacak bu mata mutlaka şans vermelisiniz.

2. Çokuygunuz Spor Aleti Kondisyon Barı Egzersiz Çubuğu Barfiks Şınav Kiti ile evde benzersiz spor keyfi

Barfiks, vücuttaki çoğu kası aynı anda efektif bir şekilde çalıştıran hareket olarak bilinir. İstediğiniz vücuda kavuşmak için etkili bir yöntem olan barfiksi ev ortamında çekebilmek için uygun bir çubuğa ihtiyacınız olabilir. Çokuygunuz Spor Aleti Kondisyon Barı Egzersiz Çubuğu Barfiks Şınav Kiti; barfiks, şınav ya da mekik çekerek çok işlevli antrenman yapmanızı sağlar. Kapınıza kolayca monte edebileceğiniz ürün, farklı zorluk seviyeleri ile çalışma olanağı verir. 120 kg'a kadar taşıma kapasitesi olan çubuğun evdeki spor deneyiminizi iyi yönde etkileyeceğini söylememiz yanlış olmaz.

3. Kaslarını geliştirmek isteyenlere: Delta Özel Dizayn Ağırlık Halter Dambıl Fitness Seti

Özellikle kas gelişimi üzerine yoğunlaşmak istiyorsanız alacağınız ağırlıklar çalışma rutininizi daha verimli hâle getirebilir. Dambıl seçimi yaparken ürünün hangi ağırlıkta olacağına önceden karar vermelisiniz. DELTA Özel Dizayn Ağırlık Halter Dambıl Seti, toplam 16 kg plaka ve 2 kg bar ile beklentilerinizi karşılayabilir. Setin içeriği 4 adet kıskaçlı plastik yay, 2 adet 45 cm uzunluğunda kısa bar, 4 adet 2,5 kg vinyl kaplı plaka ve 4 adet 1,5 kg vinyl kaplı plakadan oluşur. Seviyenize uygun bir dambıl seti almayı düşünüyorsanız bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

4. Ronic Nutrition Ultimate Whey Protein Tozu ile daha hızlı etki elde edin

Spor salonuna düzenli olarak giden veya bu işi profesyonel olarak yapan kişilerin birçoğu protein takviyelerinden yararlanarak daha gösterişli vücutlar elde edebiliyor. Ronic Nutrition Ultimate Whey Protein Tozu, bağışıklık fonksiyonlarını destekler ve antrenman sonrası yaşanabilecek semptomların azalmasını sağlar. İçeriğinde aspartam ve ilave şeker bulunmayan ürün, iyi bir egzersiz planı ile birlikte kullanıldığında vücudunuzdaki kas kütlenizin artmasına katkıda bulunur. Düşük yağ ve karbonhidrat içeren protein tozunu yeterli miktarda tükettiğiniz zaman elde edeceğiniz sonucun sizi hayal kırıklığına uğratmayacağına eminiz.

5. DELTA Atlama İpi ile klasik ve eğlenceli bir spor deneyimi yaşayın

İp atlama, çocukluk eğlencesinden profesyonel spora kadar birçok alanda karşımıza çıkar. Vücuttaki çoğu kası çalıştırdığı için etkili bir vücut geliştirme sporu olarak da tercih edilir. DELTA Atlama İpi, yüksek tempolu kullanımı sayesinde oldukça etkili bir kardiyo egzersizi görevi üstlenir. Rulman mekanizması sayesinde kolayca dönebilen ve düğümlenmeyen ürünü düzenli kullandığınız zaman vücudunuzun aerobik kondisyonu güçlenir. Tam bir fiyat performans ürünü olan atlama ipi ile sporunuzu ister ev ortamında ister dışarıda yapıp kavuşmak istediğiniz vücut şekline bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

6. Enerji dolu bir gün geçirmek için Supradyn Energy Focus Ginseng İçeren Takviye Gıda kullanın

Yoğun ve koşuşturmacalı bir hayat yaşayan kişiler tarafından sıkça tercih edilen Supradyn Energy Focus Ginseng İçeren Takviye Gıda, gün içindeki yorgunluğunuza iyi gelir. Böylece zor bir çalışma gününü geride bıraktıktan sonra bile egzersiz yapacak enerjiyi kendinizde bulabilirsiniz. Ürün, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bileşenleri size sağladığı için yaza sadece iyi görünerek değil aynı zamanda sağlıklı girmenizi sağlar. İçerisinde 30 adet film kaplı tablet bulunan multivitamini rahatlıkla ay boyu kullanabilirsiniz. Gün içinde enerjinizi toparlamak istiyorsanız bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

7. Liveup Anti-Burst Pilates Topu ile egzersiz türlerinizi arttırın

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Evde yapacağınız günlük egzersizlerinize pilates topu ile yapabileceğiniz birkaç hareket daha ekleyerek spor planınızı genişletip yaza hazırlık sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Liveup Anti-Burst Pilates Topu, özellikle pilates ve rehabilitasyon gibi aktivitelerde veya fitness gibi vücut geliştirme hareketlerinde kullanılabilir. Ürün, sırtınızı yaslayabileceğiniz yüzeye ihtiyaç duyduğunuz zaman yardımınıza koşarak sizi sert yüzeyler üzerinde spor yapmaktan kurtarır. Şişirme pompası dahil olan pilates topunu ihtiyacınıza göre seçebilirsiniz. 65 cm çapında olan ürünün çeşitli boy ve renklerde alternatifleri olduğunu belirtmemizde fayda var.

8. Aydboss Ağırlık Kaldırma Kayışı ile daha sıkı antrenman imkânı

Kilo vermek ve incelmek yerine kas kütlenizi arttırmak ve daha yüksek ağırlıklarla çalışmak istiyorsanız AydBoss Ağırlık Kaldırma Kayışı tam da size göre. Kaliteli pamuktan üretilen ürün, parmaklarınızı destekler. Konforlu bir his için ürüne eklenen neopren dolgusu, ağırlık ile teniniz arasına yumuşak doku koyarak rahat ve sağlıklı bir çalışma imkânı sunar. Ağırlık miktarını arttırırken ürünü istediğiniz ölçü ve pozisyona göre ayarlayabilirsiniz. Alışılmışın dışında ağırlıklarla çalışıyor ve bu durumun el parmaklarınız ve bileklerinize zarar vermeye başladığını düşünüyorsanız bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.