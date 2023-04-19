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Yemeden önce tekrar düşünün! Bu yiyecekler ömür boyu hasta ediyor

19.04.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyabet çağımızın en sık görülen hastalıkları arasında yer alıyor. Diyabeti iyileştirecek herhangi bir tedavinin bulunmaması bu hastalığa sahip kişilerin ömür boyu beslenmelerine dikkat etmelerini gerektiriyor. Bu riskli hastalık hakkında yapılan araştırmalarda diyabete neden olan çeşitli gıdalar olduğu tespit edildi. Araştırma sonucunda sıklıkla yediğimiz diyabet riski oluşturan gıdalar açıklandı.

Yemeden önce tekrar düşünün! Bu yiyecekler ömür boyu hasta ediyor

Diyabet, dünyada çok yaygın olarak görülen ve ölümcül hastalıkların oluşmasında önemli rol oynayan bir hastalıktır. Bu hastalığı kontrol altına almak adına doğru beslenmek oldukça önem taşıyor. Nature Medicine'de yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, tahminen 14 milyon tip 2 diyabet vakasına kötü beslenme neden oldu. Diyabet için zararlı olan gıdalar açıklandı.

TİP 2 DİYABET VAKALARI GİDEREK ARTIYOR

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Bir basın açıklamasında, tip 2 diyabet vakalarındaki artışın "bireyler, aileler ve sağlık sistemleri üzerinde artan bir yük" anlamına geldiği belirtildi. Tip 2 diyabet, pankreas yeterli insülin üretemediğinde, vücudun şekeri düzenleme ve yakıt olarak kullanma yeteneğini engellediğinde ortaya çıkar.

184 ÜLKE İNCELENDİ

Yeni çalışmada Tufts Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 1990 ve 2018 verilerini kullanarak dünya çapında 184 ülkenin diyetlerini analiz etti ve 2018'deki yeni teşhislerin %70'inden fazlasının sağlıksız beslenme kalıplarından kaynaklandığına inanıldığını ortaya koydu.

DİYABET RİSKİNİ ARTIRAN YİYECEKLER

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Tam tahıllardan yoksun veya çok fazla rafine pirinç, buğday veya işlenmiş et içeren diyetler hastalıkla bağlantılıydı. Aşırı meyve suyu tüketimi veya yetersiz miktarda nişastalı olmayan sebze, kabuklu yemiş veya tohum içerenlerin de teşhisler üzerinde o kadar olmasa da bir miktar etkisi oldu.

DİYABET RİSKİ BESLENMEYE GÖRE DEĞİŞİM GÖSTERİYOR

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Araştırma, 11 diyet faktörüne odaklandı ve üçünün diyabet teşhislerinin artması üzerinde rahatsız edici bir etkisi olduğu sonucuna vardı. Kıdemli yazar Dariush Mozaffarian, "Çalışmamız, düşük karbonhidrat kalitesinin dünya çapında diyete atfedilen tip 2 diyabetin önde gelen itici gücü olduğunu ve ülkeye ve zamana göre önemli farklılıklar gösterdiğini gösteriyor" dedi.

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Analiz ayrıca, zayıf beslenmenin, erkeklere karşı kadınlara, gençlere karşı yaşlı yetişkinlere ve kentsel ve kırsal sakinlere karşı daha büyük oranda kronik hastalık teşhisi konmasına yol açtığını da buldu.

DİYABETİN TEDAVİSİ YOKTUR

Çalışmaya dahil edilen 184 ülkenin tümü, analiz edilen yaklaşık 30 yılda tip 2 diyabette artış bildirdi. Diyabet için bir tedavi yoktur, ancak kilo vermek, egzersiz yapmak ve iyi yemek yemek gibi durumu yönetmeye yardımcı olmak için önerilen sayısız yaşam tarzı değişikliği vardır.

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"Bu yeni bulgular, beslenmeyi iyileştirmek ve diyabetin yıkıcı yüklerini azaltmak için ulusal ve küresel odaklanma için kritik alanları ortaya koyuyor." Analiz ayrıca, zayıf beslenmenin, erkeklere karşı kadınlara, gençlere karşı yaşlı yetişkinlere ve kentsel ve kırsal sakinlere karşı daha büyük oranda kronik hastalık teşhisi konmasına yol açtığını da buldu. Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya'nın diyete bağlı en yüksek tip 2 diyabet vakalarına sahip olduğu bulundu.

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Araştırmacılar, bunun muhtemelen diyetlerin yüksek miktarda kırmızı et, işlenmiş et ve patates içerdiği bildirilen Polonya ve Rusya gibi ülkelerden gelen verilerden kaynaklandığını belirtti.

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