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Yemen'de elektrik kesintileri protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Yemen'de elektrik kesintileri protesto edildi

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinin merkezi Mukella kentinde uzun süreli elektrik kesintileri protesto edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, elektrik kesintilerine tepki gösteren kent sakinleri ana caddeleri trafiğe kapattı.

Bölge halkına yönelik hizmetlerin kötüleşmesini protesto eden eylemciler, araç lastiklerini ateşe verdi.

Hadramevt Valisi Ferac el-Bahsani yaptığı yazılı açıklamada, elektrik kesintilerinin jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Bahsani, Mukella limanına yakıt gemisinin ulaşmasının ardından elektrik hizmetinin düzenli olarak verileceğini taahhüt etti.

Yemen'in doğu illerinden Mehra'nın merkezi Gayda'da da yakıt eksikliğinden kaynaklı 30 saatten uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Yemenliler, hava sıcaklığı ve nem oranının yüksek olduğu ülkede elektrik kesintileri sebebiyle zor günler geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik kesintileri Mukella Yemen

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