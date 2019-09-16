Yemen'deki Suudi saldırısına soruşturma talebi

Saldırıyı planlayan ve gerçekleştiren Suudi yetkililerin savaş suçlusu olduğuna inandıklarını kaydeden Dixon QC, "O gün öldürülen masum insanların aileleri adına adaleti sağlamak için elimizdeki tüm uluslararası mekanizmaları kullanmamız gerekiyor ve Evrensel Yargı Yetkisi de bunlardan biri." değerlendirmesini yaptı.

Avukat Dixon QC, toplanan kanıtların, Suudi hükümeti ve askeri yetkililerinin, haksız yere adam öldürme ve işkence ve savaş suçu işlediğini gösterdiğini ve bunların hem İngiltere hem de ABD'de Evrensel Yargı Yetkisi kapsamında kovuşturulabilecek suçlar olduğunu belirtti.

LONDRA (AA) - İngiltere'de bir grup avukat, Yemen'de taziye evinin vurulduğu ve 137 sivilin öldüğü saldırı nedeniyle Suudi yetkiler hakkında Londra polisi ve ABD Adalet Bakanlığına şikayette bulundu.

Avukatlar, aralarında hem Suudi hem de Yemenli yetkililerin bulunduğu şikayete konu olan 4 sorumlunun adını vermekten kaçınırken, bu kişiler arasında Suudi yönetiminden üst düzey isimlerin bulunduğunu ifade etti.

- "Bunun gibi başka davalara hazırlıyoruz"

Avukat Camuz da AA muhabirine yaptığı açıklamada, başvuruyu işlenen savaş suçu ve gerçekleştirilen saldırıların hesabının sorulması için yaptıklarını söyledi.

Savaş suçlarıyla ilgili ellerinde birçok delil olduğunu ve başka başvurular da yapacaklarını ifade eden Camuz, "Avukatlarımız, konuyla ilgili delil toplama ve ifade alma çalışmalarını sürdürüyor. Bu, davaların ilki. Bunun gibi başka davalara da hazırlanıyoruz." dedi.

Yemen'de çok acımasız bir savaşın sürdüğünü ve Yemen halkının uzun zamandır Suudi rejiminin zulmüne maruz kaldığını vurgulayan Camuz, şunları söyledi:

"Bu gibi suçlar konusunda hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir hava var ancak öyle değil. Uluslararası hukukta bunu yapabilecek haklarımız ve aynı zamanda sebeplerimiz de var. O yüzden hiç bıkmadan bunların peşine düşeceğiz, suçluların herhangi bir seyahatlerinde mutlaka gözaltına alınması ve işledikleri suçlar nedeniyle hesap vermeleri için gerekli hukuki çalışmaları yapacağız."