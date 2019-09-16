HABER

Yemen'deki Suudi saldırısına soruşturma talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:52 | Son Güncelleme

Avukatlar Hakan Camuz, Rodney Dixon QC ve Haydee Dijkstal, Yemen'de 2016'da bir taziye evinin bombalanmasıyla ilgili Londa polisi ve ABD Adalet Bakanlığına şikayette bulundu - Başvuruda sorumluların ABD veya İngiltere'ye seyahat etmeleri durumunda yakalanarak mahkemeye çıkarılmalarını istendi - Avukat Dixon QC: - "O gün öldürülen masum insanların aileleri adına adaleti sağlamak için elimizdeki tüm uluslararası mekanizmaları kullanmamız gerekiyor ve Evrensel Yargı Yetkisi de bunlardan biri"

LONDRA (AA) - İngiltere'de bir grup avukat, Yemen'de taziye evinin vurulduğu ve 137 sivilin öldüğü saldırı nedeniyle Suudi yetkiler hakkında Londra polisi ve ABD Adalet Bakanlığına şikayette bulundu.

Avukatlar Hakan Camuz, Rodney Dixon QC ve Haydee Dijkstal, 2016'da bir taziye evine düzenlenen bombalı saldırıda öldürülen Muhammad Ali el Ruvayşan'ın 3 aile üyesi adına harekete geçti.

Konuya ilişkin delilleri Londra polisinin yanı sıra ABD Adalet Bakanlığına da sunan avukatlar, sorumluların ABD veya İngiltere'ye seyahat etmeleri durumunda yakalanarak, mahkemeye çıkarılmalarını istedi.

Avukat Dixon QC, toplanan kanıtların, Suudi hükümeti ve askeri yetkililerinin, haksız yere adam öldürme ve işkence ve savaş suçu işlediğini gösterdiğini ve bunların hem İngiltere hem de ABD'de Evrensel Yargı Yetkisi kapsamında kovuşturulabilecek suçlar olduğunu belirtti.

- Suudi yönetiminin üst düzey yetkilileri listede

Saldırıyı planlayan ve gerçekleştiren Suudi yetkililerin savaş suçlusu olduğuna inandıklarını kaydeden Dixon QC, "O gün öldürülen masum insanların aileleri adına adaleti sağlamak için elimizdeki tüm uluslararası mekanizmaları kullanmamız gerekiyor ve Evrensel Yargı Yetkisi de bunlardan biri." değerlendirmesini yaptı.

Avukatlar, aralarında hem Suudi hem de Yemenli yetkililerin bulunduğu şikayete konu olan 4 sorumlunun adını vermekten kaçınırken, bu kişiler arasında Suudi yönetiminden üst düzey isimlerin bulunduğunu ifade etti.

- "Bunun gibi başka davalara hazırlıyoruz"

Avukat Camuz da AA muhabirine yaptığı açıklamada, başvuruyu işlenen savaş suçu ve gerçekleştirilen saldırıların hesabının sorulması için yaptıklarını söyledi.

Savaş suçlarıyla ilgili ellerinde birçok delil olduğunu ve başka başvurular da yapacaklarını ifade eden Camuz, "Avukatlarımız, konuyla ilgili delil toplama ve ifade alma çalışmalarını sürdürüyor. Bu, davaların ilki. Bunun gibi başka davalara da hazırlanıyoruz." dedi.

Yemen'de çok acımasız bir savaşın sürdüğünü ve Yemen halkının uzun zamandır Suudi rejiminin zulmüne maruz kaldığını vurgulayan Camuz, şunları söyledi:

"Bu gibi suçlar konusunda hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir hava var ancak öyle değil. Uluslararası hukukta bunu yapabilecek haklarımız ve aynı zamanda sebeplerimiz de var. O yüzden hiç bıkmadan bunların peşine düşeceğiz, suçluların herhangi bir seyahatlerinde mutlaka gözaltına alınması ve işledikleri suçlar nedeniyle hesap vermeleri için gerekli hukuki çalışmaları yapacağız."

- 137 kişinin öldüğü saldırıda sadece özür dilendi

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen'de 8 Ekim 2016'da bir taziye evine düzenlediği saldırıda 137 sivil ölmüş, 695 sivil de yaralanmıştı.

Koalisyon olayın sorumluğunu kabul ederek özür dilese de sorumlular konusunda adım atılmamıştı.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

PARTNER Soğuk algınlığının şifa kaynağı Soğuk algınlığının şifa kaynağı
Vali Yerlikaya Ahilik Haftası etkinliğine katıldıVali Yerlikaya Ahilik Haftası etkinliğine katıldı
Gönüllülerin başında nöbet tuttuğu Akdeniz foku kurtarılamadıGönüllülerin başında nöbet tuttuğu Akdeniz foku kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Son dakika: Bahçelievler'de silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Ekrem İmamoğlu İBB Meclisi’nden 'personel ihalesi' için yetki aldı

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

BM'den son dakika Arakanlı Müslüman açıklaması!

BM duyurdu: Soykırım niyetiyle yapıldı

Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer almış

Şehit askerlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.