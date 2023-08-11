Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? AFAD Başkanı Okay Memiş'in yer aldığı görevler

AFAD Başkanı Okay Memiş'in hayatına dair araştırmalar yoğunlaştı. Yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararlara göre yeni AFAD Başkanı daha önce Erzurum Valisi olarak görev yapan Okay Memiş oldu. İşte merakla sorgulanan yeni AFAD Başkanı Okay Memiş hakkında detaylı bilgiler...

OKAY MEMİŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.

Eski Erzurum Valisi Okay Memiş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevine getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay Memiş, Sibel Hanım ile evli olup iki çocuk babasıdır.

