HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? AFAD Başkanı Okay Memiş'in yer aldığı görevler

Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? AFAD Başkanı Okay Memiş'in yer aldığı görevler

11.08.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okay Memiş kimdir ve kaç yaşında gibi sorular gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, pek çok kuruma atamalar yapıldı. Yeni atama yapılan kurumlardan biri de AFAD oldu. Yeni AFAD Başkanlığı görevine Okay Memiş atandı. Bu gelişme sonrası Okay Memiş'in hayatı merak edildi. Peki, Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? AFAD Başkanı Okay Memiş hangi görevlerde yer aldı?

Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş kimdir, kaç yaşında ve nereli? AFAD Başkanı Okay Memiş'in yer aldığı görevler

AFAD Başkanı Okay Memiş'in hayatına dair araştırmalar yoğunlaştı. Yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararlara göre yeni AFAD Başkanı daha önce Erzurum Valisi olarak görev yapan Okay Memiş oldu. İşte merakla sorgulanan yeni AFAD Başkanı Okay Memiş hakkında detaylı bilgiler...

OKAY MEMİŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

okay memiş 2

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.

Eski Erzurum Valisi Okay Memiş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevine getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay Memiş, Sibel Hanım ile evli olup iki çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce yanına çağırdı, sonra çatıya çıkıp kurşun yağdırdıÖnce yanına çağırdı, sonra çatıya çıkıp kurşun yağdırdı
Katliama kurban gidenler tanıdık çıktı! 70 yaşında pompalı tüfekle vahşete imza atmıştı: Detaylar ortaya çıkmaya başladıKatliama kurban gidenler tanıdık çıktı! 70 yaşında pompalı tüfekle vahşete imza atmıştı: Detaylar ortaya çıkmaya başladı
'7 Bela Taner' cinayetinin detayları ortaya çıktı! Her şeyi itiraf ettiler'7 Bela Taner' cinayetinin detayları ortaya çıktı! Her şeyi itiraf ettiler
Anahtar Kelimeler:
Okay Memiş afad afad başkanı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.