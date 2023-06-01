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Yeni bakanlık mı kuruluyor? AK Partili isim ilk sinyali verdi

01.06.2023 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti. Erdoğan'ın seçilmesinin ardından gözler yeni kabineye çevrildi. AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Serkan Bayram, TBMM'deki kayıt işlemleri sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı'; engelli valimizi de büyükelçimizi de engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...

Yeni bakanlık mı kuruluyor? AK Partili isim ilk sinyali verdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı'; engelli valimizi de büyükelçimizi de engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak." dedi.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Serkan Bayram, kayıt işlemlerine kendisi gibi engelli olan ortopedik engelli Mükremin Turan ve görme engelli Burak Coşkun ile geldi. 28'inci dönemin, kendisinin 3'üncü dönem milletvekilliği olduğunu hatırlatan Bayram, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ MÜLAKATI KAZANDILAR"

Adli hakim ve savcıların mülakatlarının bugün açıklandığını söyleyen Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin mağduru olarak geçmişte 84 puan aldım. HSK Kanunu'nun 8'inci maddesinde, 'Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmaması' ibaresinden elenmiştim. Sağ olsun, Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde 5'inci Yargı Paketi'nde, bütün partilerimizin de katılımıyla bu maddeyi Meclis'imizde değiştirdik. Artık engelli kardeşlerimize de hakimlik ve savcılık yolu açılmıştı. İlk sınav yapıldı ve sınavda şu anda yanımda olan engelli kardeşlerimiz mülakatı kazandılar. Türk siyaseti ve insanlık onuru açısından çok önemli bir gelişmedir."

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"ENGELLİLER BAKANLIĞIMIZI DA GÖRECEĞİMİZ BİR YÜZYIL OLACAK"

AK Partili Serkan Bayram, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı'; engelli valimizi de büyükelçimizi de, engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak. 6 Şubat depreminde nice kardeşlerimiz engelli kaldı, onların da yaralarını saracağız."

Bayram ayrıca hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' kitabından uyarlanan aynı isimdeki filmin, 15 Haziran'da dijital bir platformda izleyiciyle buluşacağını söyledi.

AK Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bugün Meclise gelip, milletvekilliği kaydını yaptırdı. (DHA)

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