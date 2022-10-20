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Yeni bir böcek türü keşfedildi! Dünyada sadece o ilimizde yaşıyor

20.10.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Sinan Anlaş ve öğrencisi Enes Zafer Kacar, yeni bir böcek türü keşfetti. Prof. Dr. Anlaş, "Bu türü Enez'de, Gala Gölü Milli Parkı yakınında bir çimenlik alanda tespit ettik. Bu tür muhtemelen dünyada sadece Gala Gölü Milli Parkı çevresinde yaşıyor" dedi. Keşfedilen böcek türüne 2019 yılında vefat eden ve dünyaca tanınan bir sürüngen uzmanı olan Prof. Dr. Bayram Göçmen'e ithafen "lathrobium gocmeni" adı verildi.

Yeni bir böcek türü keşfedildi! Dünyada sadece o ilimizde yaşıyor

Edirne'de, Gala Gölü Milli Parkı yakınlarında yeni bir böcek türü keşfedildi. Keşfedilen böcek türüne 2019 yılında vefat eden ve dünyaca tanınan bir sürüngen uzmanı olan Prof. Dr. Bayram Göçmen'e ithafen "lathrobium gocmeni" adı verildi. Prof. Dr. Sinan Anlaş, "Bu türü Enez'de, Gala Gölü Milli Parkı yakınında bir çimenlik alanda tespit ettik. Bu tür muhtemelen dünyada sadece Gala Gölü Milli Parkı çevresinde yaşıyor" dedi.

KAYITLARDA OLMAYAN TÜR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Anlaş'ın danışmanlığında yüksek lisans öğrencisi Enes Zafer Kacar, TÜBİTAK tarafından desteklenen tez projesi kapsamında Edirne'de yaptığı araştırmada paederinae alt familyasından 11 cinste 18 böcek türü kaydetti.

Prof. Dr. Anlaş ve öğrencisi Kacar, araştırmada buldukları türler üzerinde yaptıkları tanımlama ve şekillendirme neticesinde bir böcek türünün mevcut türlerden ayrıldığını tespit etti.

Bu türün kayıtlarda olmadığı belirlendi, keşfedilen böcek türüne "lathrobium gocmeni" adı verildi.

"DÜNYADA SADECE GALA GÖLÜ MİLLİ PARKI ÇEVRESİNDE YAŞIYOR"

Prof. Dr. Anlaş, Edirne'de yeni keşfi yapılan böcek türüne 2019'da vefat eden sürüngen uzmanı Prof. Dr. Bayram Göçmen'e ithafen "lathrobium gocmeni" adını verdiklerini söyledi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 15 ay süren proje kapsamında Edirne'nin birçok noktasında arazi çalışması yaptıklarını anlatan Anlaş, özverili araştırmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Enez'in 5 kilometre doğusunda Gala Gölü Milli Parkı civarında yeni türün tespitinin yapıldığını belirten Anlaş, şunları kaydetti:

"Bu türü Enez'de, Gala Gölü Milli Parkı yakınında bir çimenlik alanda tespit ettik. Bu tür muhtemelen dünyada sadece Gala Gölü Milli Parkı çevresinde yaşıyor. Bunun yararlı bir tür olduğunu düşünüyoruz. Tarımsal yararlı bir tür, avcı bir böcek. Orman ve tarım zararlılarıyla beslenen bir böcek olduğunu tahmin ediyoruz."

"LATHROBİUM GOCMENİ" İSMİ VERİLDİ

Prof. Dr. Sinan Anlaş, yeni böcek türüyle ilgili hazırlanan makalenin Trakya Üniversitesinin Journal of Natural Sciences dergisinde yayınlandığını bildirdi.

Keşfi yapılan böcek türüne Göçmen'in adının verildiğini vurgulayan Anlaş, "Bayram hocamız Ege Üniversitesinde görev yapıyordu ve sürüngenler üzerine çalışıyordu. Uluslararası bir bilim insanıydı ve Türkiye'de yeni bulduğu sürüngen türleri vardı. Ancak genç yaşta vefat etti. Onun adına ithafen onun soyadını koyarak böceği 'lathrobium gocmeni' ismini verdik." diye konuştu.

Anlaş, tarımsal ilaçların kontrolsüz kullanımı ve doğal alanların tahrip edilmesinden biyolojik çeşitliliğin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Edirne böcek

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