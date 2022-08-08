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Yeni bir parti daha Türk siyaset sahnesinde! Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı duyurdu: 'Türkçülük temelleri üzerinde...'

08.08.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, seçim iklimine girerken siyasi partiler de çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı, iktidarı devam ettirmek Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı ise iktidar olmak için mücadele veriyor. Tüm bunlar yaşanırken yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti!

Yeni bir parti daha Türk siyaset sahnesinde! Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı duyurdu: 'Türkçülük temelleri üzerinde...'

Rahmetli başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşinin kurduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin son genel başkanı Gazeteci Hüseyin Alpay, yeni bir siyasi parti kurma kararı aldı. Hüseyin Alpay, partisinin adını Milliyetçi Sol Parti olarak belirledi. Partinin kısa adı ise 'Milli Sol' oldu.

MİLLİYETÇİ SOL PARTİ KURULDU! 'TÜRKÇÜLÜK TEMELLERİ ÜZERİNDE...'

Siyasi partinin Genel Başkanı Hüseyin Alpay, yaptığı açıklamada; 'Kökleri bu topraklara ait, halkımızın manevi değerleriyle çelişmeyecek yerli ve sol bir partiyi Türkçülük temelleri üzerinde inşa etmek istedik. Türkiye adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz' ifadelerini kullandı.

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Milli Sol Partisi Genel Başkanı Hüseyin Alpay, hedeflerinin 2023 yılındaki seçimlere girmek olduğunu vurguladı.

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