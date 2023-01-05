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Yeni ittifak geliyor! Muharrem İnce o partileri açıkladı... Ocak ayının sonunu işaret etti

05.01.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçimlere adım adım yaklaşırken siyaset gündeminde cumhurbaşkanı adaylığı ve seçim tarihi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Öte yandan yeni bir ittifak kurulması da gündemde. Kurulacak yeni ittifaka ilişkin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklamalar geldi. İnce, Zafer Partisi, Doğru Parti, DSP ve Adalet Partisi ile görüştüğünü söyleyerek açıklama için ocak ayının sonunu işaret etti. İşte yeni ittifakla ilgili detaylar...

Seçimlere kısa bir süre kala partilerin seçime yönelik çalışmaları da hız kazandı. Seçim tarihi ve cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken yeni bir ittifak geldiği haberi de dikkat çekti. Yeni ittifak ile ilgili açıklamayı ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptı. Yeni ittifak için görüştükleri partileri açıklayan İnce, resmi duyurunun ise çok yakın bir zaman içerisinde yapılacağını belirtti. İşte 2023 genel seçimlerinde yer alacak o ittifakla ilgili tüm ayrıntılar...

"İYİ Kİ GİTMİŞİM CHP'DEN"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’de geldi. Partisinin Vişnelik Mahallesi’ndeki il başkanlığı binasına geçen İnce’yi, İl Başkanı İsmail Ceyhan ve partililer karşıladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, 6’lı masayı eleştirerek, “Karşıda muhalefete bakıyorum, bayrak kaldıran danışmanlar var. Partinin genel merkezinde basın toplantısı yapıyor, Türk bayrağını kaldırıyor, parti bayrağını koyuyor. Utanmıyor musunuz siz? Yazık, günah size be. Yazıklar olsun size. Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz ya. Niye gittim CHP’den? İyi ki gitmişim CHP’den. Sizinle mi beraber olacağım? Biri bayrak kaldırıyor, öbürü ondan aşağı kalır mı? O da devrim kanunlarını kaldırıyor. Devrim kanunları yetmiyor, ilk 4 maddeyi kaldırıyor. O da yetmiyor, Türklüğü kaldırıyor. Hadi kaldırın da görelim bakalım. Bunların hepsi, Erdoğan’a çalışıyor. Muhalif falan zannetmeyin bunları. Bunların hepsi gizli Erdoğancı. Toptan göndereceğiz bunları. İktidarını da muhalefetini de toptan göndereceğiz. Onun için diyoruz ki 'Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan'. Onun için diyoruz ki 'Ne cumhur ne millet, tek yol Memleket' diyoruz” diye konuştu.

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6'LI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI

6’lı masanın adayını bir an önce açıklaması gerektiğini belirten İnce, “Seçime yetiştirirlerse mutlu oluruz tabi. Adayı seçimden sonraya bırakmazlarsa iyi olur. Erkeni, geçi artık hiçbir şey kalmadı. Türkiye normal bir hukuk devleti olsa Erdoğan, parlamentoyu feshederse seçimi erkene alırsa bir daha aday olamaz ama YSK buna onay verir mi, aday yapar mı; dersen onu da yapacaktır. O da ayrı mesele” dedi.

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İNCE'DEN İTTİFAK AÇIKLAMASI

Muharrem İnce, genel seçimlerde ittifak yapabileceklerini ve bunun için görüşmelerin sürdüğünü de açıkladı. Ay sonunda ittifak yapacakları partileri duyuracaklarını belirten İnce, “Görüşüyoruz. Yakında, ocak sonu gibi açıklamamızı yaparız. Evet, görüşüyoruz. Zafer Partisi, Doğru Parti, DSP, Adalet Partisi ile görüşüyoruz” diye konuştu.

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Açıklamalarının ardından İnce, sohbet ettiği partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)

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Muharrem İnce CHP Memleket Partisi Zafer Partisi 6'lı masa 2023 seçimleri cumhurbaşkanı adayı

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