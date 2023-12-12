Yeni yargı paketinde dikkat çeken detay! 'Ön ödeme' kapsamına alınıyor, sosyal medyada gündem oldu

yargı paketi kısa süre içerisinde TBMM’ye sevk edilecek. Yeni Yargı Reformuna ilişkin ayrıntılar da belli olmaya başladı. Ocak ayında açıklanması beklenen ve 67 maddeden oluşan yargı reformu paketi ile 22 farklı kanunun 105 maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

SESLİ VE YAZILI GÖRÜNTÜ İLE HAKARETİN KARŞILIĞI PARA CEZASI

Yapılacak değişiklikler kapsamında sosyal medya üzerinden işlenen ve TCK/125-2 kapsamında değerlendirilen “Hakaret” suçunun "uzlaşma" kapsamından çıkarılarak "ön ödeme" kapsamına alınması planlanıyor.

Hakaret suçunun TCK 125/2 uyarınca (sesli ve yazılı görüntü ile hakaret) TCK 125/3-b ve 125/3-c maddelerine uyan şekilde ya da alenen işlenmesi halinde de bu suç “uzlaşma” değil “ön ödeme” kapsamına alınacak. Hakaret suçu TCK 125/1 uyarınca işlenmesi halinde ise yine uzlaşma hükümleri uygulanacak.

Yeni yargı reformu paketindeki bu düzenleme, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret eden kişinin, belli bir miktar para ödeyerek soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlarından kurtulmasını sağlayacak.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, mevcut haliyle “uzlaşma” kapsamında olunca ise şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaştırma bürosunun görevlendirdiği bir uzlaştırmacı tarafından uzlaşma teklifinde bulunuluyor.

DİJİTAL PLATFORMLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Söz konusu değişikliğin gündeme gelmesi bazı kullanıcılar tarafından sosyal medyada hakaret özgürlüğü olarak nitelendirildi. Bu alanda dijital platformlara dikkat çekildi. Bazı kullanıcılar söz konusu maddenin revizesi konusunda Bakan Tunç'a taleplerini yineledi.





