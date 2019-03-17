Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerinde, dün cuma namazı sırasında 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının ardından katliama tepki gösteren Yeni Zelandalılar, camilerin bulunduğu sokaklarda toplanarak hayatını kaybedenleri anıyor.

Yeni Zelanda'da terör kurbanları anılıyor

Gün boyu ellerinde çiçekler ve pankartlarla bölgeye gelen halk, hayatını kaybeden terör mağdurları için anma etkinlikleri düzenledi.

Hava kararmasına rağmen devam eden etkinliklerde açılan pankartlarda "Yeni Zelanda bu değil", "Irkçılığa ve teröre karşı kazanacağız" şeklinde barış ve dayanışma mesajları dikkati çekti.

Çok sayıda kişinin duygu dolu anlar yaşadığı etkinliklerde terör saldırısında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Halk aynı zamanda, Başbakan Jacinda Ardern'in de gün içinde ziyaret ettiği Canterbury Mülteci Merkezi'nin önünde yardım etmek ve destek olmak için beklemeye devam ediyor.

Katliamın ardından camilerin bulunduğu bölgeyi ziyarete gelen Yeni Zelandalı Catherine Bigleman, AA muhabirine konuştu. Burada insanların Müslüman toplumuna verdiği destek ve gösterdiği saygıyı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bigleman, duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Bigleman, "Christchurch neredeyse 10 yılda deprem, yangın gibi birçok trajediye şahit oldu ancak bu, kesinlikle yaşanan en üzücü olaylardan biriydi" şeklinde konuştu.

Terör saldırılarından etkilenen Müslümanlardan tanıdığı birileri olmamasına rağmen hayatını kaybedenleri anmak için alana gelen Bigleman, "Özellikle burada önceden depremi yaşayan biri olarak toplumun acısını anlayabiliyorum. Bu gerçekten son derece korkunç" ifadesini kullandı.

Bölgeyi ziyaret eden bir diğer Yeni Zelandalı Jerry de saldırıdan önce bölgeden geçtiğini ve bir şeyler olduğunu fark ettikten sonra bulunduğu yere geri döndüğünü söyledi.

Ağlayarak izlenimlerini aktaran Jerry, terör saldırısını "gerçeküstü ve korkunç" şeklinde nitelendirdi.

Jerry, yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayarak, Yeni Zelanda toplumu için sevgi ve barış mesajları verdi.

Öte yandan, Avustralya'da yaşayan birçok Müslüman da Christchurch'teki terör saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine destek olmak için kente geldi.

CAMİLERE ULAŞAN YOLLAR KAPATILDI Saldırının gerçekleştiği Al Noor ve Linwood camilerine çıkan yollar güvenlik şeridiyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Sokak başlarında çelik yelekli ve silahlı polisler nöbet tutmaya devam ediyor.

Yaralıların bulunduğu hastanelere ve Mülteci Merkezi'ne basın mensuplarının girişine izin verilmiyor.

UÇAKLARDA "YENİ ZELANDA BU DEĞİL" ANONSU Yeni Zelanda'ya gelen Avustralya ulusal hava yolu şirketi Qantas Airways uçaklarında ise iniş esnasında terör karşıtı anonslar yapıldı.

Terör saldırısının ardından ülkeye girişlerde yapılan anonslarda "Yeni Zelanda'ya hoş geldiniz, dünkü terör saldırısını düşünüyorsanız Yeni Zelanda bu değil. Yeni Zelanda, barış, sevgi ve hoşgörünün etkin olduğu, çok kültürlü bir ülke" ifadeleri kullanılıyor.